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Якутия активно развивает рекреационный и событийный туризм
В Республике Саха (Якутия) отмечается увеличение туристического потока благодаря запуску новых проектов в сфере рекреационного и событийного туризма.
Якутский фестиваль «Зима начинается в Якутии» занял четвертое место в десятке лучших российских зимних фестивалей в рейтинг самых лучших фестивалей и праздников зимы в регионах России, проводимым агентством «ТурСтат», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Мы уже сейчас начинаем подготовку к нашему традиционному фестивалю – «Зима начинается в Якутии». В этом году он пройдет шестой раз. По традиции дед Мороз из Великого Устюга приезжает за символом холода - за якутской зимой. У мероприятия насыщенная программа, в нее входит фестиваль меха, международный фестиваль детского творчества, фестиваль строганины, в этом году второй раз пройдет конкурс красоты «Снежная красавица» и другие мероприятия», - рассказала представитель департамента местного производства, предпринимательства, инфраструктуры и туризма министерства развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия) Ольга Уларова.
По словам Ольги Уларовой, стало появляться много информационных поводов в туристической сфере. «Ярким событием стали «Якутские реснички»: был опубликован снимок вышедшей зимой на улицу девушки, у которой ресницы запорошило снегом. Мы сразу увидели резкое увеличение подписчиков в социальных сетях якутян. Становится больше самостоятельных туристов. Все больше людей посещает Полюс холода. Но поездка туда достаточно серьезный шаг, к которому нужно готовиться. В прошлом году туда впервые поехали туристы из Китая. Во время фестиваля Полюс холода мы встретили туриста из Ирана. Блогер, популярный в своей стране, экипировавшись в силу своих представлений, рискнул поехать на велосипеде на Полюс холода. В результате у нас увеличилось число туристов из Ирана», - говорит она.
Туристическая сфера получает поддержку не только со стороны региональных властей, но и муниципалитетов. «Районы начинают входить «во вкус», видят перспективы в обеспечении занятости населения в туристическом секторе. Помимо туроператоров и турагентов, которые действуют в республике, стали развиваться транспортные и ювелирные компании, растет ниша якутских сувениров и национальной одежды. На территории района идет активное строительство турбаз. Становится модным отдыхать у себя в республике, люди открывают для себя родной региона, разрабатывают свои туристические маршруты. Пользуются спросом справы. В Якутии 700 рек и озер. Есть горные маршруты по Верхоянским хребтам. Точкой притяжения являются Ленские столбы. Развивается охота и рыбалка», - отметила Ольга Уларова.
Отдельным направлением становится рекреационный туризм. «Все большую популярность приобретают места, где на расстоянии от тебя нет ни одной живой души. Это полное отключение от социальных сетей, от телефонной связи. Человек возвращается к себе и находится в гармонии с природой. Этому направлению мы будем уделять внимание. Сейчас начинаем готовить туристические предложения. В республике есть куда выехать: имеется большое количество охотничьих домиков и турбаз», - считает представитель региона.
Якутия является самым большим по площади субъектом Российской Федерации (более 16% территории России). Более трети территории находится за Северным полярным кругом. Огромные территории первозданной якутской природы, археологические, палеонтологические, геологические и культурные памятники являются залогом развития спортивного, экологического, познавательного и экстремального туризма. Наиболее популярными туристическими зонами Якутии являются река Лена с ее притоками и дельтой, реки Заполярья.
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Loading...RedTram17 Апреля 2018, 09:00У мольберта - Наталья Гончарова Принято считать, что художники, не имеющие дипломов, творят, но в качестве хобби, не рассчитывая на признание и успех. Ну а если напишут достойную картину, то о показе на публике и думать не стоит, мол, знающие-то "распознают", и ничего кроме иронии и критики творец в свой адрес не услышит.
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