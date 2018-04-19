Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 30 Апреля, 20:37 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 61 р.
1 EUR 75 р.
100 JPY 5600 р.
10 CNY 970 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Скребущий небо и сердца: Проект строительства хабаровского небоскреба расколол городское сообщество
свежий номер
Дальневосточный капитал № 4, 2018

Регион сегодня
30.04 |
Якутия активно развивает рекреационный и событийный туризм
30.04 |
Концерн "Сахабулт" хочет сделать Якутию столицей меховой моды
30.04 |
Во Владивостоке по каждому звонку на "горячую линию" идут спецрейды по арендуемым квартирам
30.04 |
На Камчатке утвердили новую программу на пять лет по переселению соотечественников
30.04 |
В Еврейской автономной области Кимкано-Сутарский ГОК выйдет на полную мощность к концу года
статьи раздела
Территория
19 Апреля 2018, 09:10
На Камчатке открыта новая "витрина для бизнеса" На Камчатке сегодня можно проводить выставки, инвестиционные мероприятия, да и просто праздники, используя самые современные форматы. Эти новые возможности уже оценил не только местный бизнес, но и иностранные компании.
статьи раздела
Персона
19 Апреля 2018, 08:50
Владимир ИЛЮХИН, губернатор Камчатского края: Камчатку Бог любит Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН говорит о вверенной ему территории прочувствованно. Он не просто чиновник, который, кстати, в марте этого года уже семь лет как у руля субъекта Федерации, он - вросший в этот полуостров корнями местный житель, который почти за 40 лет испробовал здесь себя во множестве ипостасей: от партийного работ-ника до бизнесмена, от главного федерального инспектора до руководителя края.
статьи раздела
Проект ДК
17 Апреля 2018, 09:30
Проектируя будущее: чиновники Дальнего Востока перестраиваются на проектное управление Первый на Дальнем Востоке региональный проектный офис появился в Приморье в 2015 году на базе департамента проектного управления. Проектный подход в государственном управлении призван помогать властям максимально эффективно решать стоящие перед ними задачи.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Апреля 2018, 08:20
Pacific Russia Food: кухня "на экспорт" Собственный гастрономический бренд "Дальневосточная кухня" способствует привлечению в Приморье туристов
статьи раздела
Компании
17 Апреля 2018, 08:10
Улучшая Приморье, улучшаешь имидж Социальные проекты регионального бизнеса: важно не только делать, но и рассказывать
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
30 Апреля 2018, 20:04 | Регион сегодня

Якутия активно развивает рекреационный и событийный туризм

Все большую популярность приобретают места, где на расстоянии от тебя нет ни одной живой души. Это полное отключение от социальных сетей, от телефонной связи.

В Республике Саха (Якутия) отмечается увеличение туристического потока благодаря запуску новых проектов в сфере рекреационного и событийного туризма.

Якутский фестиваль «Зима начинается в Якутии» занял четвертое место в десятке лучших российских зимних фестивалей в рейтинг самых лучших фестивалей и праздников зимы в регионах России, проводимым агентством «ТурСтат», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«Мы уже сейчас начинаем подготовку к нашему традиционному фестивалю – «Зима начинается в Якутии». В этом году он пройдет шестой раз. По традиции дед Мороз из Великого Устюга приезжает за символом холода - за якутской зимой. У мероприятия насыщенная программа, в нее входит фестиваль меха, международный фестиваль детского творчества, фестиваль строганины, в этом году второй раз пройдет конкурс красоты «Снежная красавица» и другие мероприятия», - рассказала представитель департамента местного производства, предпринимательства, инфраструктуры и туризма министерства развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия) Ольга Уларова.

По словам Ольги Уларовой, стало появляться много информационных поводов в туристической сфере. «Ярким событием стали «Якутские реснички»: был опубликован снимок вышедшей зимой на улицу девушки, у которой ресницы запорошило снегом. Мы сразу увидели резкое увеличение подписчиков в социальных сетях якутян. Становится больше самостоятельных туристов. Все больше людей посещает Полюс холода. Но поездка туда достаточно серьезный шаг, к которому нужно готовиться. В прошлом году туда впервые поехали туристы из Китая. Во время фестиваля Полюс холода мы встретили туриста из Ирана. Блогер, популярный в своей стране, экипировавшись в силу своих представлений, рискнул поехать на велосипеде на Полюс холода. В результате у нас увеличилось число туристов из Ирана», - говорит она.

Туристическая сфера получает поддержку не только со стороны региональных властей, но и муниципалитетов. «Районы начинают входить «во вкус», видят перспективы в обеспечении занятости населения в туристическом секторе. Помимо туроператоров и турагентов, которые действуют в республике, стали развиваться транспортные и ювелирные компании, растет ниша якутских сувениров и национальной одежды. На территории района идет активное строительство турбаз. Становится модным отдыхать у себя в республике, люди открывают для себя родной региона, разрабатывают свои туристические маршруты. Пользуются спросом справы. В Якутии 700 рек и озер. Есть горные маршруты по Верхоянским хребтам. Точкой притяжения являются Ленские столбы. Развивается охота и рыбалка», - отметила Ольга Уларова.

Отдельным направлением становится рекреационный туризм. «Все большую популярность приобретают места, где на расстоянии от тебя нет ни одной живой души. Это полное отключение от социальных сетей, от телефонной связи. Человек возвращается к себе и находится в гармонии с природой. Этому направлению мы будем уделять внимание. Сейчас начинаем готовить туристические предложения. В республике есть куда выехать: имеется большое количество охотничьих домиков и турбаз», - считает представитель региона.

Якутия является самым большим по площади субъектом Российской Федерации (более 16% территории России). Более трети территории находится за Северным полярным кругом. Огромные территории первозданной якутской природы, археологические, палеонтологические, геологические и культурные памятники являются залогом развития спортивного, экологического, познавательного и экстремального туризма. Наиболее популярными туристическими зонами Якутии являются река Лена с ее притоками и дельтой, реки Заполярья. 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: туризм  Якутия 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • kirillevshov20:16, 30.04.2018

    заработать может каждый! Ваш доход может составить 90 000 на продаже своего интернет-трафика. Подключайтесь, будем рады сотрудничеству http://clicksoplata. online/public/5167713741468822
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Рынки
18 Апреля 2018, 17:26
Михаил ТРУФАНОВ, руководитель коммерческой службы Общественного телевидения Приморья: Нам самим приходится ломать стереотипы рекламодателей О том, как ведет себя сегодня рекламный рынок в Приморье и на Дальнем Востоке, о запросах рекламодателей и новых возможностях для продвижения "Дальневосточный капитал" разговаривал с экспертом, руководителем коммерческой службы Общественного телевидения Приморья Михаилом ТРУФАНОВЫМ.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
18 Апреля 2018, 10:33
Соболиная охота: в капкане регламентов В охотничий сезон 2017-2018 годов промысловикам из Амурской области разрешили добыть 22743 соболя или в среднем по 25 особей на промысловика
статьи раздела
Рынки
18 Апреля 2018, 10:11
Цифровую трансформацию бизнеса обеспечат "облака" О том, как компаниям не потеряться в море технологий, какие вызовы и возможности предлагает цифровая экономика, эксперты рассуждали в рамках Конференции Дальневосточного Клуба IT-директоров.
статьи раздела
Проект ДК
17 Апреля 2018, 10:15
Приморье: самое место для туризма Пятисотый резидент СПВ - компания "Эко-Сити" - обустроит туристскую базу в одном из самых живописных и популярных мест Приморья - центральной части бухты Триозерье.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Апреля 2018, 09:00
У мольберта - Наталья Гончарова Принято считать, что художники, не имеющие дипломов, творят, но в качестве хобби, не рассчитывая на признание и успех. Ну а если напишут достойную картину, то о показе на публике и думать не стоит, мол, знающие-то "распознают", и ничего кроме иронии и критики творец в свой адрес не услышит.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика