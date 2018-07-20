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Понедельник| 30 Июля, 10:59 |
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В Якутии запустят "мамонтовые" электронные торги к началу ВЭФ
В Якутии необходимо создать площадки в форме электронных торгов, на которых будут продаваться бивни мамонта. Сделать это нужно в максимально короткие сроки, чтобы презентовать данные возможности на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в начале сентября. Именно такую задачу поставил в ходе рабочего совещания по вопросам переработки и реализации палеонтологических материалов мамонтовой фауны исполняющий обязанности председателя правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Министр промышленности и геологии РС(Я) Максим Терещенко проинформировал, что в целях урегулирования процессов оборота остатков мамонтовой фауны на территории республики, являющейся основным поставщиком данного материала за пределы страны, в 2017 году разработан проект Концепции развития сбора, изучения, использования, переработки и реализации палеонтологических материалов. В настоящее время данный документ находится на стадии обсуждения и согласования.
Депутатом Государственной Думы РФ Галиной Данчиковой проводится работа по проекту закона «О внесении изменений в Закон РФ «О недрах», в части отнесения участков недр, используемых для сбора палеонтологических коллекционных материалов (бивней мамонта) в коммерческих целях, к участкам недр местного значения, в котором учтены предложения правительства республики.
Министр отметил, что в настоящее время в проекте Концепции предусматривается организация торговой площадки для проведения открытых электронных торгов с целью легализации оборота ископаемого мамонтового бивня, повышения закупочной стоимости и обеспечения поступлений налогов в государственный бюджет республики.
Как пояснил Максим Терещенко, организатора торговой площадки предлагается создать на базе ООО «Мамонтовый экспортный центр Республики Саха (Якутия)». Проводимые мероприятия позволят эффективно решать поставленные задачи, в том числе консолидировать крупнейших операторов оборота бивней мамонта, федеральные и республиканские институты. А также проводить работу по формированию легального, цивилизованного и развивающегося рынка добычи, оборота и экспорта бивней мамонта. Совместно с федеральными институтами планируется организовать аукционную торговлю бивней, ориентированную на экспорт. Кроме того, необходимо проводить маркетинг и продвижение на зарубежных рынках уникального экспортного сырья и изготовленных из него полуфабрикатов и готовой продукции.
В ходе обмена мнениями Владимир Солодов обратил особое внимание на ускорение сроков проработки «Дорожной карты» Концепции развития сбора, изучения, использования, переработки и реализации палеонтологических материалов мамонтовой фауны. Реализация проекта, по мнению премьера, позволит создать в республике легальный механизм для экспортирования мамонтового сырья. В настоящее время интерес в приобретении мамонтовой кости проявляет ряд китайских компаний, имеющих косторезные центры в крупных городах Поднебесной.
Также в ходе совещания были обсуждены вопросы по организации работы торговой площадки и организационные вопросы функционирования ООО «Мамонтовый экспортный центр Республики Саха (Якутия)».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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