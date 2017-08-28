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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Августа, 20:19 |
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Якутии выбрала первого регионального оператора по обращению с ТКО
В министерстве ЖКХ и энергетики Якутии состоялось подписание Соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Южной зоны республики. Документ подписали министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Гаврил Левин и директор МУП «Переработчик» Алексей Моисеев.
Предприятие займется сбором, транспортировкой, переработкой и размещением мусора, а также станет ответственным по сбору платежей за обращение с отходами. МУП «Переработчик» предстоит заключить договора с населением и организациями-отходообразователями. В зону деятельности регионального оператора входят Нерюнгринский и Алданский районы.
По словам директора МУП «Переработчик» Алексея Моисеева, главной целью предприятия будет сведение к минимуму отходов, подлежащих захоронению.
"Нам предстоит плодотворно, долго и упорно работать. Понимаем большую ответственность, потому как стали первым региональным оператором на территории Республики Саха (Якутия). В целом мы имеем большой опыт в данной сфере. Наше предприятие осуществляет свою деятельность на протяжении 10 лет. На территории Нерюнгринского района охват обращения с отходами предприятия составляет 100 %. Думаю, и в дальнейшем предприятие будет перевооружаться и развиваться. Главной нашей целью будет сведение к минимуму отходов, которые подлежат захоронению", - сообщил Алексей Моисеев, директор МУП "Переработчик".
В связи с переходом на новую модель в регионе появится новая коммунальная услуга по обращению с ТКО, платежи по которой будут начисляться исходя из количества проживающих. Сейчас вывоз мусора числится в составе жилищных услуг, плата которой рассчитывается исходя из занимаемой площади проживания.
Стоит отметить, что отдельное внимание ликвидации отходов уделено в плане социально-экономического развития столицы региона на 5 лет, который ранее в этом месяце пописал глава республики Егор Борисов. Для решения этой задачи в регионе появятся новый полигон размещения ТКО, мусоросортировочный комплекс, будет рекультивирован действующий полигон.
Напомним, дальневосточные регионы формируют планы комплексного социально-экономического развития на основе «точек роста». К ним относятся промышленные и логистические центры, ключевые инвестиционные проекты, города дальневосточных регионов.
В дальнейшем эти планы найдут свое отражение в «дальневосточных» разделах государственных и федеральных целевых программ, программ компаний с государственным участием, региональных программах.
«Территориальные проблемы должны решаться за счет отраслевых госпрограмм, - сказал Александр Галушка. - Комплексный план это и есть увязка всего этого. Нам необходимо «видеть» вместе: и здравоохранение, и образование, и сельское хозяйство. Комплексный план развития региона сводит воедино эти мероприятия, которые требуют федеральной поддержки и стыкует это с тем, что необходимо региону».
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