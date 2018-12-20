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30 Декабря 2018, 14:27 | Регион сегодня

На Дальнем Востоке открыт первый Парк высоких технологий общей площадью 9000 кв метров

На сегодняшний день в IT-парке уже работают 25 компаний, в ближайшие месяцы количество компаний увеличится до 40

29 декабря в центре Якутска по адресу пр. Ленина,1, состоялось открытие первого на Дальнем Востоке Парка высоких технологий – IT-Парка общей площадью 9 000 кв м, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).

«Это знаковое событие не только для Якутии, но для всего Дальнего Востока. На сегодняшний день в IT-парке уже работают 25 компаний, в ближайшие месяцы количество компаний увеличится до 40. И мы надеемся, что в течение 2019 года число резидентов возрастет до 100, - отметил Глава Якутии Айсен Николаев, - В последние годы IT в Якутии стремительно развивается, некоторые якутские компании вышли в лидеры по ряду направлений на мировом рынке. Уверен, что открытие IT-парка позволит и другим якутским IT-компаниям набирать обороты, и, благодаря этому, о феномене якутского IT узнает не только Россия, но и весь мир. Наша цель – за ближайшие шесть лет довести число работников в этой отрасли до 5 тысяч человек».

Видеопоздравление с открытием IT-парка в адрес республики направил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. Он подчеркнул, что городские и республиканские власти делают очень много для того, чтобы Якутия стала одним из лидирующих российских регионов в области IT-разработок. «Прошло всего несколько лет, как в Якутск пришел высокоскоростной интернет, и сразу же якутские компании ворвались не только на российский, но и на мировой рынок IT-разработок, – сказал министр, – Открытие Парка высоких технологий стал еще одним шагом на пути создания эффективной экосистемы для успешного развития IT-компаний».

Парк высоких технологий Якутии включил в себя IT-Парк совместно с Центром биотехнологий и Региональным центром инжиниринга Республики Саха (Якутия). В Парке смогут разместиться до 100 резидентов, разрабатывающие экспортно-ориентированные проекты по таким направлениям как финансовые технологии, интернет вещей Iot, геймдев, анализ больших данных, искусственный интеллект, робототехника и виртуальная и дополненная реальность.

Резиденты высокотехнологичного парка получат сервисы на уровне национальных стандартов и будут интегрированы в национальную и международную инновационную экосистему. Также при IT-Парке запускается акселерационная программа, которая будет рассматривать до 20 проектов в год. Акселерационный процесс отобранных проектов будет идти 3-4 месяца, во время которого стартап пройдет обучающую программу с участием менторов, которые помогут развить проект до следующей стадии развития. Компании-резиденты IT-Парка получат все необходимые ресурсы и сервисы: упаковку проектов, современные технологии, услуги и оборудование, научную и ресурсную базу как на этапах проектирования, так и в процессе создания и вывода нового высокотехнологичного продукта на рынок.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

 

 

Теги: технологии  it 


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