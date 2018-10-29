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Владимир Путин и Айсен Николаев откроют алмазное месторождение Верхне-Мунское
Президент РФ присоединится к мероприятию в формате видеоконференцсвязи, как сообщает пресс-служба Кремля.
Разработка нового месторождения алмазов «Верхне-Мунское» на территории Якутии является стратегическим проектом алмазодобычи группы АЛРОСА. Месторождение расположено в Оленекском улусе республики, в 170 км от Удачнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» и состоит из четырёх кимберлитовых трубок. По проекту производительность месторождения составит 3 млн тонн руды (1,8 млн карат алмазов) в год со сроком отработки до 2042 года. Месторождение планируется разрабатывать открытым способом.
Напомним, в феврале этого года генеральный директор АК «АЛРОСА» Сергей Иванов во время рабочей встречи с Президентом РФ рассказал о результатах деятельности алмазодобывающей корпорации, поделился планами работы на перспективу и пригласил Владимира Путина на торжественный запуск месторождения Верхне-Мунское.
Сергей Иванов принёс с собой и показал президенту страны два уникальных алмаза – розовый и жёлтый, добытые на россыпных месторождениях дочерней компании «Алмазы Анабара». «В конце прошлого года добыли два уникальных алмаза. Это самые дорогие по стоимости алмазы, добытые за всю историю российской и советской алмазодобычи. Это уникальный розовый алмаз – 28 карат – уникальных цветовых характеристик. Самое главное, розовые всегда самые дорогие на аукционах. Этот жёлтый, очень интенсивный цвет. Природа помогла нам в конце прошлого года. Это добыто на наших россыпных месторождениях нашей дочерней компанией «Алмазы Анабара», – рассказал Иванов, показывая главе государства алмазы.
Глава республики Айсен Николаев отметил, что при трудоустройстве на Верхне-Мунском месторождении приоритет будет отдаваться местным кадрам из улусов, на территории которых группа АЛРОСА ведёт промышленную деятельность. Предприятие обучает и привлекает местное население на данный промышленный объект, где будет работать более тысячи людей.
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