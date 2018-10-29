|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 31 Октября, 18:36 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
Об этом сегодня журналистам сказал министр инновационного развития и цифровых технологий Анатолий Семенов, передает телеканал «Якутия 24».
«Мы лидеры на Дальнем Востоке и необходимо дальше развиваться в этом направлении и рассматриваем возможность создания в Якутии цифрового ТОР, где будут располагаться big data-центры, а Якутск должен стать smart-city», — сказал министр.
При этом те негативные факторы Якутии, такие как отдаленность территорий, холод, плохая логистика должны стать, наоборот, положительными и сильными сторонами.
«Минусы мы должны превратить в свои плюсы. Так, можно использовать энергию холода и мощности Вилюйской ГЭС для создания энергии на обеспечение нового ТОР», — сказал Семенов.
Так, первым шагом к этому станет создание IT-парка в Якутске, который откроется в декабре этого года и будет размещаться в здании КГФ на проспекте Ленина, 1. Общая площадь парка составит 9,5 тысяч кв метров.
«Ежегодно планируется инкубировать в IT-парке 20 новых it-проектов и к 2022 году общая капитализация этих компаний должна составить 2 млрд рублей», — сказал он.
А к 2030 году вклад It-компаний в бюджет республики должен быть на уровне АЛРОСА.
Кроме того, Анатолий Семенов озвучил весьма амбициозную идею по созданию в Якутии собственной компании-единорога со стоимостью 1 млрд долларов.
«Это не фантастика. Эта цель, которую можно достичь. Эта компания сможет трудоустроить, как минимум, 10 тысяч человек на высокооплачиваемых местах со средней зарплатой от 2 до 5 тысяч долларов в месяц», — сказал он и привел в пример успешные проекты такие, как Mytona и InDriver.
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- Владимир Путин и Айсен Николаев откроют алмазное месторождение Верхне-Мунское
- Названы десять якутян, чьими именами могут назвать главный аэропорт Республика Саха
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
- Генеральным директором АО "Аэропорт Якутск" стал Сергей Игнатенко
- Айсен Николаев вступил в должность главы Республики Саха (Якутия)
- На Сахалине приступают к строительству комбината Росрезерва
- В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.