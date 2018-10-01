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Трансфер технологий

Последние два-три года процесс создания инновационных структур в Дальневосточном федеральном округе активизировался. Нельзя сказать, что начальная стадия формирования уже пройдена, но все-таки прошлый год был отмечен положительной динамикой процесса и знаковыми событиями.

Созданные во Владивостоке около двух лет назад на грант Миннауки Центр научно-технического и инновационно-технологического сотрудничества России и АТЭС (TechnoRATEC) и Коучинг-центр по венчурному предпринимательству выступили организаторами нескольких очень важных мероприятий, завязав множество полезных контактов.

Открылась постоянно действующая экспозиция проектов Инновационно-технологического центра Приморья, организованного ДВО РАН.

В мае впервые за историю членства РФ в АТЭС заседание рабочей группы по промышленной науке и технологиям прошло именно в нашей стране, и не в Москве, а во Владивостоке. Участники из Австралии и Новой Зеландии, Тайваня, Макао и Гонконга, Японии, КНР, Канады, Южной Кореи, Сингапура, Таиланда и Вьетнама одобрили намерение РФ перейти к активной работе в группе. Они поддержали идею создания в столице Приморья государственного инновационного терминала – места упаковки научных идей в «рыночные одежки» и коммуникативной площадки для разработчиков, инвесторов и всех тех, чьими общими усилиями инновация становится товаром.

В эти же дни прошла Первая Тихоокеанская венчурная площадка и ярмарка, экспозиция которой собрала около 20 проектов малых инновационных компаний. В их работе приняли участие управляющий Российским технологическим фондом Евгений ЕВДОКИМОВ, председатель Попечительского совета Венчурного инновационного фонда Иван РОДИОНОВ, генеральный директор Российского фонда технологического развития Александр ФОНОТОВ, исполнительный директор Российской ассоциации венчурного инвестирования Альбина НИККОНЕН и другие представители «инновационно-венчурной» российской элиты. Они обсудили с местным бизнес-сообществом, представителями науки, образования, власти и финансовых структур проблемы развития инноваций на Дальнем Востоке. Решено проводить Тихоокеанскую венчурную площадку ежегодно.

Разрабатывается стратегия инновационной деятельности в Приморье, основанная на том, что край готов выступить посредником в инновационных контактах со странами АТЭС. Речь идет о новом уровне отношений в инновационной сфере, в которую вовлекаются сибирские, центральные и западные регионы, другие государства, в том числе европейские. Задача – не только обеспечить защиту инноваций от хищения недобросовестными иностранными партнерами, но и сформировать региональные инновационные рынки, организовать приток капитала, прежде всего венчурного, и обеспечить динамику процесса.

Путем создания инновационной инфраструктуры идет и Хабаровский край. Два года назад при поддержке краевого правительства при четырех вузах края были учреждены офисы коммерциализации разработок (ОКР). Пионерами стали Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Тихоокеанский государственный университет, Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет и Дальневосточный государственный медицинский университет. Первые два вуза формируют бизнес-инкубаторы. Разработан проект технологического бизнес-инкубатора малого инновационного бизнеса в Комсомольске-на-Амуре.

Особое внимание уделяется кадрам и изучению положительного опыта других регионов. Так, в Томске, где работают все звенья инновационной инфраструктуры, прошли практическое обучение 30 специалистов из Хабаровского края, а группа преподавателей – обучение в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров по специальности «Инновационный менеджмент». В 2007 г. ТОГУ провел первый набор студентов на специальность «Управление инновациями».

Правительством края учреждена Автономная некоммерческая организация «Дальневосточное агентство содействия инновациям», соединившая в себе весь функционал инновационной инфраструктуры. Это позволяет в одном месте пройти обучение, подготовить инновационный проект, оформить права на интеллектуальную собственность, привлечь необходимые инвестиции и реализовать продукт инновации на любой его стадии.

Хабаровчане прорабатывают вопросы создания регионального венчурного фонда и развертывания сети «бизнес–ангелов», хотя тут приморцы идут на шаг вперед. В конце сентября во Владивостоке зарегистрирована Дальневосточная сеть «бизнес-ангелов» «Лаборатория инвестиций». Ее члены уже выступили организаторами и спонсорами регионального этапа конкурса «Бизнес инновационных технологий-2007», финал которого прошел в апреле. В 2008 году конкурс пройдет во второй раз и в плане участия территорий ДВФО обещает быть более представительным.

Из последних новостей: в конце ноября в Сучжоу прошел форум «Инновационные технологии для стран - членов форума АТЭС» и 4-я Международная выставка патентов и брендов. В их работе принимали участие делегации из Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, России, Филиппин, Японии, Кореи, США, Вьетнама, Гонконга и других стран. В составе российской делегации были представители ДВГТУ, ТехноРАТЭС, ДальНИИ интеллектуальной собственности, Национального содружества «бизнес-ангелов» России (Москва), Республиканского НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС, Москва) и др.

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