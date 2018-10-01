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01 Февраля 2008, 10:00 | Регион сегодня

Мы потом вернем намного больше

- Борис Александрович, как вы оцениваете состав недавно избранного законодательного органа Камчатского края?

- Как очень работоспособный. Прошли те времена, когда дума была театром амбиций и далеко не все депутаты думали о Камчатке и ее проблемах. Мы пришли в Законодательное собрание прежде всего для того, чтобы обеспечить правовое поле вновь образованному Камчатскому краю, бороться с проблемами, которые перед ним стоят, поэтому никакого противостояния у нас не будет. К созидательной работе будем привлекать все партии. В общем, без концертов.

- Какие первостепенные вопросы на повестке дня Законодательного собрания?

- Нам предстоит в очень сжатый срок рассмотреть более 150 законодательных актов двух объединившихся территорий и сделать их едиными. На это мы отводим себе полгода. Но самая напряженная работа нас ожидает над Уставом Камчатского края. Совместно с администрацией края будем работать над формированием стратегии социально-экономического развития нашей территории до 2025 года.

Наша задача - формировать бюджет края так, чтобы в нем росли собственные доходы, а не федеральные субсидии. Чтобы Камчатка развивалась, необходимо создать такие условия, при которых было бы выгодно вкладывать здесь деньги. У предпринимателей должны появляться стимулы стабильно работать, оставляя на территории налоги. Это касается прежде всего рыбной отрасли. 70% лососевых и порядка 30% доннопищевых пород рыбы должно перерабатываться на берегу - это должно стать нормой.

- Вы сами в прошлом рыбопромышленник и знаете, что это не реально.

- Мне кажется, это вопрос нашей привычки, сложившейся за последние годы, и конъюнктуры, которая сформировалась благодаря тому, что мы везем за рубеж только сырец. А если не отправлять в Китай в необработанном виде, а самим создавать продукт с большей добавленной стоимостью? Почему мы ту же нерку не можем здесь посолить?

- Какие основные трудности по объединению двух территорий в единую вы ощущаете?

- Население само хотело объединения, поэтому я проблем не вижу. Я уверен, что Корякия будет жить лучше в составе Камчатского края, чем она жила отдельно. На одной из первых сессий мы избрали заместителя председателя Законодательного собрания, который будет работать и жить в Палане, скажем так, дышать воздухом округа. Будем уделять большое внимание комитету по народам Севера, оговорим особый статус КАО на переходный период. При этом, я думаю, особый статус должен остаться навсегда для тех людей, которые живут традиционным для этих мест образом жизни. Они должны иметь свои привилегии: неограниченно ловить рыбу для личного потребления, например. Новому депутатскому корпусу предстоит принять ряд законодательных актов, защищающих уникальную природу округа.

Вообще же за последние пару десятков лет население полуострова уменьшилось значительно. Сейчас в Камчатском крае проживает порядка 345 тысяч человек. Это мало, нужно, чтобы нас было хотя бы полмиллиона. Прибыль дает только человеческий труд. Наша задача - создать здесь привлекательные условия для жизни. В последнее время мне нередко задают вопрос: как вы там живете, что у вас там происходит на Камчатке, сплошные катаклизмы? А я отвечаю: ничего страшного не происходит, наоборот, Камчатский край стоит на пороге серьезных перемен и в экономике, и в обыденной жизни камчадалов.

Значительные средства федеральный центр планирует направить на строительство инфраструктурных объектов Камчатского края. Скажите, если бы царь-батюшка в свое время не провел железную дорогу во Владивосток, что бы было с Приморьем? Думаю, пришла наша очередь для серьезных государственных инвестиций. Мы потом вернем намного больше. Речь идет о создании здесь особой экономической зоны. Это дает возможность оставлять налоги на территории, завозить без таможенной пошлины оборудование, которое не производится в стране. Это даст толчок развитию края.

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