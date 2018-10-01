О чем расскажет календарь?

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 16 Октября, 23:38 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65 р.
1 EUR 76 р.
100 JPY 5800 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кузбасс нацелился на восток
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2018

Регион сегодня
16.10 |
Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке
16.10 |
Школьники, студенты и предприниматели Приморья могут получить грант на обучение в США
16.10 |
Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
16.10 |
На Камчатке начала работу новая ярмарка местных товаропроизводителей
16.10 |
Утверждена дата выборов губернатора Приморья
статьи раздела
Финансы
01 Октября 2018, 14:25
Новый закон поднимет суммы страховых выплат Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, подписанный президентом страны в августе этого года, вступит в силу через год
статьи раздела
Регион сегодня
01 Октября 2018, 13:50
Авиаперевозчик решил продолжить летать из Владивостока в Москву Ранее компания планировала работать по этому направлению только в летний сезон. В настоящее время начались продажи авиабилетов по сниженным тарифам
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:41
Урожай на полях ВЭФ Делегация Хабаровского края на форуме была одной из самых представительных
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:35
Якутия бьет в одну точку Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:20
Камчатка: быть началом России Как театр начинается с вешалки, так Восточный экономический форум (ВЭФ) - с Улицы Дальнего Востока. В этом году - тем более: Улица открыла форум за два дня до начала деловой программы.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
01 Февраля 2008, 10:00 | Регион сегодня

О чем расскажет календарь?

Производство корпоративных календарей - особенно настенных и настольных - одна из самых востребованных на сегодняшний день полиграфических услуг. Все большее число компаний понимают, что при грамотном подходе к изготовлению календарь становится очень эффективным PR-инструментом.

Правда, для того чтобы он занял достойное место в офисе партнера или клиента и активно «работал» на протяжении целого года, у него должна быть оригинальная концепция и высокий уровень полиграфического исполнения.

«Календарь должен не просто содержать элементы фирменного стиля, быть приятным для глаз и удобным, но еще и очень ненавязчиво информировать о компании, - говорит руководитель службы маркетинга ЗАО «Востокинвестстрой» Ирина ДУБОВИК. - В этом году темой нашего корпоративного календаря стали шедевры мировой архитектуры. Поскольку сфера деятельности нашего предприятия - строительство, мы решили рассказать о ярких архитектурных жемчужинах, созданных руками человека и «рассыпанных» по всему миру. Причем не просто показать красивые картинки, а наполнить их смыслом. Поэтому каждый объект имеет краткое описание и знакомит с историей своего появления. Возможно, для кого-то это станет стимулом к путешествию, кого-то погрузит в приятные воспоминания, а кому-то просто поможет расширить кругозор».

Компания «Ратимир» посвятила календарь знаменитому циклу «Времена года» Петра ЧАЙКОВСКОГО. Результат получился очень эмоциональным и трогательным. Фрагменты нот, щемящие душу строки Фета и Пушкина, Майкова и Некрасова в сочетании с богатыми иллюстрациями захватывают с первых секунд знакомства с проектом и уже не отпускают. А потом незаметно для тебя самого переносят возникающие в душе чувства на фигурку бравого ратника - логотип компании, скромно расположившийся в уголке страницы.

А в роскошном календаре ИПК «Дальпресс» акцент сделан на макросъемку. Снятые «в упор» простые и хорошо знакомые вещи неожиданно цепляют за живое и переворачивают душу. Безусловное достоинство проекта заключается в том, что он дарит мощный заряд позитива и одновременно решает коммерческую задачу, наглядно демонстрируя полиграфические возможности предприятия.

Кстати, если раньше подобные проекты печатались исключительно за границей, то сегодня с этим отлично справляются местные типографии.

«Запросы заказчиков растут вместе с нашими возможностями, - говорит начальник отдела маркетинга ОАО «ИПК «Дальпресс» Наталья БОРИСОВА. - Более того, отчетливо можно видеть, как в лучшую сторону меняется вкус клиентов. Особенно интересно работать с теми из них, кто заказывает календарь не для «галочки», а искренне стремится сделать что-то отличное от других, вкладывая не только средства, но и частицу души. Многие из них отлично ориентируются в мире полиграфии, знают нюансы допечатной подготовки и имеют наработанные связи с известными дальневосточными художниками и фотографами. Из последних проектов, которые были отпечатаны в нашей типографии, особенно запомнились календари для администрации Хабаровского края, компании «Ратимир» и «Региобанка».

«Несмотря на то, что в последние годы уровень полиграфической базы во Владивостоке существенно вырос, не всегда и не все возможности, которыми располагают местные типографии, востребованы, - считает директор ООО «Полиграф-Сервис-Плюс» Владислав ШУЛЬГА. - И хотя объем заказов на изготовление корпоративных календарей стабильно растет, количество работ, действительно интересных с точки зрения художественной ценности, на мой взгляд, сокращается. Все чаще приходится сталкиваться с заказчиками, которым важны не концепция и качество исполнения (в равной степени влияющие на результат), а цена вопроса и возможность сокращения себестоимости заказа. Конечно, есть исключения. Например, судоходная компания «Павино», уже несколько лет являющаяся нашим клиентом. Ее заказы всегда отличаются оригинальностью и уровнем полиграфического мастерства. В последнем проекте, например, за основу были взяты работы приморского художника Валерия ШИЛЯЕВА. Дизайнерская бумага, интересные полиграфические приемы, продуманная концепция - все это обеспечило отличный результат. Кстати, для того чтобы к концу года получить качественный и интересный продукт, работу над ним нужно начинать уже в феврале-марте, а не осенью, в разгар сезона, когда типографии перегружены заказами и на детальное осмысление проекта времени элементарно не остается».

У Дальневосточного банка и компании «Форт Росс» работа над проектом исторического календаря «Тихоокеанская Россия: 1858-2008» заняла около года. В результате получился настоящий экскурс в прошлое региона. Подготовленный к 150-летию освоения российского Дальнего Востока, он открывает забытые (а для кого-то и вовсе незнакомые) страницы славного прошлого Дальнего Востока. Подписание Айгунского договора, строительство Великого Сибирского пути, Амурская экспедиция НЕВЕЛЬСКОГО, оборона Петропавловска-Камчатского - это лишь некоторые фрагменты истории, отраженные в календаре. Инициатором и вдохновителем этого проекта стала компания «Форт Росс», а все необходимые материалы предоставил Приморский государственный объединенный музей им. Арсеньева. По словам вице-президента Дальневосточного банка Ольги МОЛОКОВОЙ, этот календарь - своеобразный посыл клиентам: «Мы все - творцы истории. Ведь то настоящее, что сегодня мы создаем общими усилиями, когда-нибудь тоже станет ее частью».

«Это не первый наш совместный проект с Дальневосточным банком, - рассказывает директор компании «Форт Росс» Александр КОЛЕСОВ. - Два года назад мы выпускали календарь, посвященный наиболее известным первоосвоителям Дальнего Востока, и намерены поддерживать традицию подобных «исторических путешествий» и в дальнейшем. Тем более что банк становится дальневосточным не только по названию, но и по своей сути.

Кроме того, запомнилась работа над проектом для компании «Системные решения», посвященным уникальной коллекции холодного оружия из фондов музея им. Арсеньева. А также календарь компании «Мегафон»: использованные в нем приемы макросъемки позволили добиться удивительного эффекта. Он, кстати, мгновенно разошелся по территории Сибири и Дальнего Востока. С такими заказчиками, заинтересованными в эксклюзиве, очень интересно сотрудничать. Расценивая календарь как мощный PR-инструмент, они прекрасно понимают, что «лобовые», примитивные решения сегодня не работают. И готовы принимать участие в создании по-настоящему цельных и оригинальных проектов, которые, я не сомневаюсь, были бы очень востребованы широкой публикой. (Впрочем, хорошо, что сегодня они реализуются хотя бы на уровне отдельных компаний). Все чаще мы говорим со своими клиентами на одном языке и работаем как равные партнеры. Они стали более подготовленными и одновременно требовательными. И это лишь добавляет азарта в работе и здорово подстегивает в профессиональном плане».

Словом, то, что корпоративный календарь способен рассказать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, сегодня ни у кого не вызывает сомнения. А каким образом использовать этот инструмент коммуникации, каждая компания решает по-своему.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
28 Сентября 2018, 17:11
Бриллианты "Сделано в Приморье" Резидент Свободного порта продолжает наращивать инвестиции в огранку алмазов в Приморье
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
03 Сентября 2018, 13:47
Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд Благодаря поддержке Фонда в регионе реализуется ряд проектов
статьи раздела
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика