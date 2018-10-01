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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 16 Октября, 23:38 |
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О чем расскажет календарь?
Правда, для того чтобы он занял достойное место в офисе партнера или клиента и активно «работал» на протяжении целого года, у него должна быть оригинальная концепция и высокий уровень полиграфического исполнения.
«Календарь должен не просто содержать элементы фирменного стиля, быть приятным для глаз и удобным, но еще и очень ненавязчиво информировать о компании, - говорит руководитель службы маркетинга ЗАО «Востокинвестстрой» Ирина ДУБОВИК. - В этом году темой нашего корпоративного календаря стали шедевры мировой архитектуры. Поскольку сфера деятельности нашего предприятия - строительство, мы решили рассказать о ярких архитектурных жемчужинах, созданных руками человека и «рассыпанных» по всему миру. Причем не просто показать красивые картинки, а наполнить их смыслом. Поэтому каждый объект имеет краткое описание и знакомит с историей своего появления. Возможно, для кого-то это станет стимулом к путешествию, кого-то погрузит в приятные воспоминания, а кому-то просто поможет расширить кругозор».
Компания «Ратимир» посвятила календарь знаменитому циклу «Времена года» Петра ЧАЙКОВСКОГО. Результат получился очень эмоциональным и трогательным. Фрагменты нот, щемящие душу строки Фета и Пушкина, Майкова и Некрасова в сочетании с богатыми иллюстрациями захватывают с первых секунд знакомства с проектом и уже не отпускают. А потом незаметно для тебя самого переносят возникающие в душе чувства на фигурку бравого ратника - логотип компании, скромно расположившийся в уголке страницы.
А в роскошном календаре ИПК «Дальпресс» акцент сделан на макросъемку. Снятые «в упор» простые и хорошо знакомые вещи неожиданно цепляют за живое и переворачивают душу. Безусловное достоинство проекта заключается в том, что он дарит мощный заряд позитива и одновременно решает коммерческую задачу, наглядно демонстрируя полиграфические возможности предприятия.
Кстати, если раньше подобные проекты печатались исключительно за границей, то сегодня с этим отлично справляются местные типографии.
«Запросы заказчиков растут вместе с нашими возможностями, - говорит начальник отдела маркетинга ОАО «ИПК «Дальпресс» Наталья БОРИСОВА. - Более того, отчетливо можно видеть, как в лучшую сторону меняется вкус клиентов. Особенно интересно работать с теми из них, кто заказывает календарь не для «галочки», а искренне стремится сделать что-то отличное от других, вкладывая не только средства, но и частицу души. Многие из них отлично ориентируются в мире полиграфии, знают нюансы допечатной подготовки и имеют наработанные связи с известными дальневосточными художниками и фотографами. Из последних проектов, которые были отпечатаны в нашей типографии, особенно запомнились календари для администрации Хабаровского края, компании «Ратимир» и «Региобанка».
«Несмотря на то, что в последние годы уровень полиграфической базы во Владивостоке существенно вырос, не всегда и не все возможности, которыми располагают местные типографии, востребованы, - считает директор ООО «Полиграф-Сервис-Плюс» Владислав ШУЛЬГА. - И хотя объем заказов на изготовление корпоративных календарей стабильно растет, количество работ, действительно интересных с точки зрения художественной ценности, на мой взгляд, сокращается. Все чаще приходится сталкиваться с заказчиками, которым важны не концепция и качество исполнения (в равной степени влияющие на результат), а цена вопроса и возможность сокращения себестоимости заказа. Конечно, есть исключения. Например, судоходная компания «Павино», уже несколько лет являющаяся нашим клиентом. Ее заказы всегда отличаются оригинальностью и уровнем полиграфического мастерства. В последнем проекте, например, за основу были взяты работы приморского художника Валерия ШИЛЯЕВА. Дизайнерская бумага, интересные полиграфические приемы, продуманная концепция - все это обеспечило отличный результат. Кстати, для того чтобы к концу года получить качественный и интересный продукт, работу над ним нужно начинать уже в феврале-марте, а не осенью, в разгар сезона, когда типографии перегружены заказами и на детальное осмысление проекта времени элементарно не остается».
У Дальневосточного банка и компании «Форт Росс» работа над проектом исторического календаря «Тихоокеанская Россия: 1858-2008» заняла около года. В результате получился настоящий экскурс в прошлое региона. Подготовленный к 150-летию освоения российского Дальнего Востока, он открывает забытые (а для кого-то и вовсе незнакомые) страницы славного прошлого Дальнего Востока. Подписание Айгунского договора, строительство Великого Сибирского пути, Амурская экспедиция НЕВЕЛЬСКОГО, оборона Петропавловска-Камчатского - это лишь некоторые фрагменты истории, отраженные в календаре. Инициатором и вдохновителем этого проекта стала компания «Форт Росс», а все необходимые материалы предоставил Приморский государственный объединенный музей им. Арсеньева. По словам вице-президента Дальневосточного банка Ольги МОЛОКОВОЙ, этот календарь - своеобразный посыл клиентам: «Мы все - творцы истории. Ведь то настоящее, что сегодня мы создаем общими усилиями, когда-нибудь тоже станет ее частью».
«Это не первый наш совместный проект с Дальневосточным банком, - рассказывает директор компании «Форт Росс» Александр КОЛЕСОВ. - Два года назад мы выпускали календарь, посвященный наиболее известным первоосвоителям Дальнего Востока, и намерены поддерживать традицию подобных «исторических путешествий» и в дальнейшем. Тем более что банк становится дальневосточным не только по названию, но и по своей сути.
Кроме того, запомнилась работа над проектом для компании «Системные решения», посвященным уникальной коллекции холодного оружия из фондов музея им. Арсеньева. А также календарь компании «Мегафон»: использованные в нем приемы макросъемки позволили добиться удивительного эффекта. Он, кстати, мгновенно разошелся по территории Сибири и Дальнего Востока. С такими заказчиками, заинтересованными в эксклюзиве, очень интересно сотрудничать. Расценивая календарь как мощный PR-инструмент, они прекрасно понимают, что «лобовые», примитивные решения сегодня не работают. И готовы принимать участие в создании по-настоящему цельных и оригинальных проектов, которые, я не сомневаюсь, были бы очень востребованы широкой публикой. (Впрочем, хорошо, что сегодня они реализуются хотя бы на уровне отдельных компаний). Все чаще мы говорим со своими клиентами на одном языке и работаем как равные партнеры. Они стали более подготовленными и одновременно требовательными. И это лишь добавляет азарта в работе и здорово подстегивает в профессиональном плане».
Словом, то, что корпоративный календарь способен рассказать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, сегодня ни у кого не вызывает сомнения. А каким образом использовать этот инструмент коммуникации, каждая компания решает по-своему.
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