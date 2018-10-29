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01 Сентября 2009, 11:00 | Регион сегодня

Наперекор кризису

Финансовый кризис серьезно ударил по бизнесу многих страховых компаний. В первую очередь его последствия сказываются на клиентах страховых компаний, которые месяцами не могут получить причитающиеся им выплаты. Но на фоне общих сложностей страховщиков выделяются некоторые компании, которые смогли не только адаптироваться к новым условиям, но и вплотную заняться своим развитием.

Среди них – страховая компания "Согласие", которая согласно принятой в 2008 г. стратегии держит курс на сохранение финансовой устойчивости и высокого уровня платежеспособности при поступательном стабильном росте. Когда-то СК "Согласие" считалась "карманным" страховщиком "Норильского никеля". Это и неудивительно, если учесть, что акционеры у обеих компаний были общими. Но эти времена давно прошли. В 2003 г. компания вышла на розничный рынок, предложив своим клиентам конкурентоспособные продукты. Сейчас основную выручку "Согласию" приносят его розничные подразделения: региональная сеть компании насчитывает 296 точек присутствия по всей России. Именно поэтому важной частью принятой стратегии является развитие розницы в регионах. По плану доля ритейла в объеме страховых премий не должна быть ниже 80%.

Не секрет, что погоня за ростом цифр нередко приводит к тому, что страховые компании жертвуют главным — качеством своего портфеля. Со временем это оборачивается проблемами для всех: компании элементарно не могут расплатиться с клиентами. "Это не наш вариант. Мы четко определили для себя, что главное в нашем развитии — это не краткосрочные результаты, а сохранение финансовой устойчивости. Наши клиенты должны быть уверены, что независимо от того, как развивается кризис, они получат от нас выплаты строго в срок и в полном объеме", — утверждает генеральный директор Любовь ЕЛЬЦОВА.

Важным конкурентным преимуществом компании является серьезная финансовая поддержка со стороны владельца – Михаила ПРОХОРОВА. Это позволяет сохранять устойчивость, плетежеспособность и финансовую стабильность компании. В условиях кризиса залогом финансовой стабильности и своевременного исполнения компанией обязательств перед клиентами является высокое значение показателя, который характеризует соотношение активов и принятых страховых обязательств, так называемый "запас платежеспособности". За полгода значение этого показателя возросло на 56 %.

Кроме того, для сохранения финансовой устойчивости, "Согласие" целенаправленно улучшает структуру своего страхового портфеля. "Компания имеет лицензии более чем на 90 видов страхования, основная же доля сборов приходится на ОСАГО, КАСКО и страхование имущества. Такая ситуация не устраивает менеджмент, т.к. традиционно страхование автомобилей в нашей стране — не самый прибыльный вид бизнеса", – рассказывает первый заместитель генерального директора Елена КОВАЛЕВА. Поэтому "Согласие" стремится активно развивать другие направления — страхование грузов и транспорта, морское страхование, добровольное медицинское страхование, страхование путешественников, накопительное личное страхование. В перспективе на тройку основных видов страхования должно приходиться максимум 65%.

Но, выходя в новые сегменты рынка и развивая старые, "Согласие" в отличие от ряда компаний, которые пытаются переманить клиентов за счет демпинга, не собирается ввязываться в ценовые войны. "Демпинг разрушает рынок как таковой. Кроме того, он негативно сказывается на финансовой устойчивости страховщиков. Для компании, которая пришла на рынок всерьез и надолго, такой вариант недопустим", — поясняет Любовь Ельцова. "Если тарифы необоснованно занижаются, увеличиваются риски того, что впоследствии страховщик не сможет расплатиться по своим обязательствам. Демпинг — это раскачивание лодки, в которой мы все плывем", — объясняет логику действий Елена Ковалева.

Как полагают эксперты, действия СК "Согласие" наиболее адекватны в условиях кризиса. По прогнозам, рынок страхования упадет как минимум на 20-30%. Выстоять смогут те компании, которые вплотную займутся поддержанием своей финансовой устойчивости. СК "Согласие" планирует дальнейшее увеличение своей доли на рынке, в том числе за счет приобретения новых страховых компаний и агентских сетей в регионах. Также необходимо отметить, что акционеры не рассматривают возможности продажи СК "Согласие", более того готовы инвестировать средства в развитие компании, ее инфраструктуры, бренда, кадрового потенциала, так как видят ее только в числе лидеров рынка.

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