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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 01 Ноября, 12:27 |
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Наперекор кризису
Среди них – страховая компания "Согласие", которая согласно принятой в 2008 г. стратегии держит курс на сохранение финансовой устойчивости и высокого уровня платежеспособности при поступательном стабильном росте. Когда-то СК "Согласие" считалась "карманным" страховщиком "Норильского никеля". Это и неудивительно, если учесть, что акционеры у обеих компаний были общими. Но эти времена давно прошли. В 2003 г. компания вышла на розничный рынок, предложив своим клиентам конкурентоспособные продукты. Сейчас основную выручку "Согласию" приносят его розничные подразделения: региональная сеть компании насчитывает 296 точек присутствия по всей России. Именно поэтому важной частью принятой стратегии является развитие розницы в регионах. По плану доля ритейла в объеме страховых премий не должна быть ниже 80%.
Не секрет, что погоня за ростом цифр нередко приводит к тому, что страховые компании жертвуют главным — качеством своего портфеля. Со временем это оборачивается проблемами для всех: компании элементарно не могут расплатиться с клиентами. "Это не наш вариант. Мы четко определили для себя, что главное в нашем развитии — это не краткосрочные результаты, а сохранение финансовой устойчивости. Наши клиенты должны быть уверены, что независимо от того, как развивается кризис, они получат от нас выплаты строго в срок и в полном объеме", — утверждает генеральный директор Любовь ЕЛЬЦОВА.
Важным конкурентным преимуществом компании является серьезная финансовая поддержка со стороны владельца – Михаила ПРОХОРОВА. Это позволяет сохранять устойчивость, плетежеспособность и финансовую стабильность компании. В условиях кризиса залогом финансовой стабильности и своевременного исполнения компанией обязательств перед клиентами является высокое значение показателя, который характеризует соотношение активов и принятых страховых обязательств, так называемый "запас платежеспособности". За полгода значение этого показателя возросло на 56 %.
Кроме того, для сохранения финансовой устойчивости, "Согласие" целенаправленно улучшает структуру своего страхового портфеля. "Компания имеет лицензии более чем на 90 видов страхования, основная же доля сборов приходится на ОСАГО, КАСКО и страхование имущества. Такая ситуация не устраивает менеджмент, т.к. традиционно страхование автомобилей в нашей стране — не самый прибыльный вид бизнеса", – рассказывает первый заместитель генерального директора Елена КОВАЛЕВА. Поэтому "Согласие" стремится активно развивать другие направления — страхование грузов и транспорта, морское страхование, добровольное медицинское страхование, страхование путешественников, накопительное личное страхование. В перспективе на тройку основных видов страхования должно приходиться максимум 65%.
Но, выходя в новые сегменты рынка и развивая старые, "Согласие" в отличие от ряда компаний, которые пытаются переманить клиентов за счет демпинга, не собирается ввязываться в ценовые войны. "Демпинг разрушает рынок как таковой. Кроме того, он негативно сказывается на финансовой устойчивости страховщиков. Для компании, которая пришла на рынок всерьез и надолго, такой вариант недопустим", — поясняет Любовь Ельцова. "Если тарифы необоснованно занижаются, увеличиваются риски того, что впоследствии страховщик не сможет расплатиться по своим обязательствам. Демпинг — это раскачивание лодки, в которой мы все плывем", — объясняет логику действий Елена Ковалева.
Как полагают эксперты, действия СК "Согласие" наиболее адекватны в условиях кризиса. По прогнозам, рынок страхования упадет как минимум на 20-30%. Выстоять смогут те компании, которые вплотную займутся поддержанием своей финансовой устойчивости. СК "Согласие" планирует дальнейшее увеличение своей доли на рынке, в том числе за счет приобретения новых страховых компаний и агентских сетей в регионах. Также необходимо отметить, что акционеры не рассматривают возможности продажи СК "Согласие", более того готовы инвестировать средства в развитие компании, ее инфраструктуры, бренда, кадрового потенциала, так как видят ее только в числе лидеров рынка.
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