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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 11 Августа, 01:32 |
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Банковская система вернется к классическим канонам
– Ключевой вопрос сегодня, в период неопределенности – насколько вменяемо поведут себя предприятия, испытывающие экономические сложности. Раньше все было просто – бурное развитие компаний, рост филиальной сети, у них были финансы в достаточном количестве, а если не хватало, то банки нормально кредитовали. Потом произошел обвал спроса. Сегодня важно понимать, насколько собственники готовы избавляться от непрофильных активов (которые когда-то покупали дорого), получать пусть небольшие, но живые деньги и вкладывать их в сохранение ядра производства. Некоторые активы сегодня – как "чемодан без ручки", который проще бросить и начать все с нуля, имея положительную репутацию. Тогда есть перспективы. А если рассчитывать на "авось пронесет" – это будет другой сценарий.
– Как выстраиваются взаимоотношения банков с резко ухудшившими свое положение клиентами?
– Не совсем понятна картина работы с такими заемщиками: нужно либо банкротить предприятия, либо реализовывать их залоговое имущество в добровольном или судебном порядке. Или вариант управления непрофильными активами, ведь банки сами не будут пирожки печь или сталь выплавлять. Поэтому как вариант рассматривается участие в капитале предприятий. Но, к примеру, банку "Возрождение" это не совсем подходит, он всегда являлся примером классического банка, обслуживающего физических и юридических лиц. Он не входит ни в какие холдинги.
– Изменится ли принципиально политика "банк – клиент" после кризиса?
– Бум кредитования – "давай, бери быстрее" – был всего лишь последние три года. А до этого была консервативная кредитная политика. Я думаю, что банковская система вернется к классическим канонам оценки заемщика, умеренным ставкам, срокам и суммам кредита.
– На ваш взгляд, какие меры должны принять сейчас Правительство РФ и Центробанк, чтобы не допустить ухудшения ситуации?
– Считаю, что сейчас наиболее эффективный метод – субсидирование предприятий в приоритетных для государства отраслях, например, сельскохозяйственной, а также субсидирование малого и среднего бизнеса в виде компенсации процентных ставок по кредитам.
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