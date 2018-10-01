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Понедельник| 08 Октября, 11:19 |
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КнААПО без работы не останется
На авиасалоне Минобороны РФ и компания "Сухой" подписали несколько контрактов, в том числе на поставку в Военно-воздушные силы РФ 48 истребителей Су-35, 12 истребителей Су-27СМ и четырех Су-30.
"Этот контракт позволит загрузить мощности КнААПО по военному направлению до 2015 года. Объем финансирования составит более трех миллиардов рублей – он позволит решить вопросы занятости и выплаты зарплаты авиастроителям и работникам смежных предприятий", – сказал Вячеслав Шпорт. По оценке губернатора, за последние 20 лет это первый масштабный контракт для ВВС России.
Глава региона отметил, что сейчас на КнААПО работают над созданием истребителя пятого поколения. Работа форсируется, потому что в этом году авиастроители должны поднять в воздух первый экземпляр этого самолета. К 2015 году, когда будет выполнен контракт для ВВС, на КнААПО может начаться серийное производство.
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