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01 Сентября 2009, 11:00 | Регион сегодня

Показатель степени комфорта

Интерес к валовому региональному продукту со стороны органов государственной власти субъектов РФ в последние годы растет: ВРП и составляющие его элементы вошли в систему показателей прогнозирования регионального развития на краткосрочную и среднесрочную перспективу и позволяют оценивать эффективность деятельности органов государственной власти субъектов РФ. По сути этот показатель отражает степень обеспечения жителей региона хорошей работой, достойной зарплатой, жильем, качественными услугами здравоохранения и образования. Качеству его расчета было посвящено прошедшее во Владивостоке Всероссийское совещание статистиков, собравшее глав статистических управлений шестнадцати территорий Южного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов. По этому поводу приморскую столицу посетил заместитель руководителя Росстата Александр СУРИНОВ.

Главный федеральный инспектор по Приморскому краю Александр КАБАНОВ, приветствуя участников совещания, подчеркнул, что объективные и бесстрастные показатели ВРП, отражающие результаты экономической деятельности всех хозяйствующих субъектов региона, очень важны для федеральной власти. Данные из регионов сливаются затем в единое целое и позволяют Администрации Президента делать верные выводы о состоянии российской экономики.

С этим согласен и директор департамента экономического развития Администрации Приморского края Алексей КОЧЕТКОВ: "Максимально объективная оценка эффективности региональных антикризисных решений строится на оперативных и точных статистических наблюдениях. Но, учитывая возможность модернизации системы расчета ВРП, мы бы хотели, чтобы информация по его структуре была более структурированной и детализированной". "Беспристрастный, профессиональный и очень откровенный разговор с региональными статистиками и представителями органов государственной власти Приморья поможет центральному аппарату Росстата по итогам совещания улучшить наши инструкции и методики, поскольку связь с региональным пользователем очень важна", – заверил замруководителя Росстата.

После совещания Александр Суринов дал пресс-конференцию и встретился с корреспондентом "ДК".

– Размер валового регионального продукта – это единственная, лучшая и главная характеристика размера экономики региона. При этом ВРП – самый сложный показатель не только современной российской статистики, но и мировой. И если посчитать ВВП на национальном уровне относительно несложно, то на уровне открытой экономики регионов при расчете ВРП возникает масса проблем: как учесть миграцию денег, товаров, услуг и рабочей силы, участие резидентов других регионов в экономике данного региона и т.д.

Качество национальных счетов, макроэкономической статистики в крупных странах, имеющих сложное административно-территориальное деление, оценивается с такой точки зрения: сумма региональных продуктов должна давать национальный продукт. Но так не получается. Ни в одной стране мира. Сумма региональных продуктов всегда меньше, чем национальный продукт, – за счет разницы экстрарегиональной экономики, которую нельзя привязать ни к одному региону. И чем больше доля этой экономики, тем хуже оценивается качество национальных счетов страны. В 2007 году, например, мы имели 10% расхождений: т.е. 10% национального продукта не могли отнести ни к одной из территорий. (Как, допустим, можно разделить РЖД по субъектам? Пропорционально путям? Но куда тогда отнести зарплату центрального аппарата, базирующегося в Москве? И как оценивать деятельность Минобороны в регионах – пропорционально границам?) Правда, в 2008 году подобных расхождений наблюдалось уже около 5%. Прогресс очевиден.

Расчет ВРП занимает около двух лет, поэтому данные за 2008 год появятся только к концу осени. Длительность расчета часто вызывает недоумение и недовольство региональных властей, что, в общем-то, понятно: сложно управлять экономикой субъекта, имея такие "поздние" цифры. Но это общемировая практика. Качество требует времени. В Финляндии – маленькой, казалось бы, стране – ВРП считают около 3-х лет. Учитывая же российскую отчетную дисциплину предприятий, нашим статистикам нужно сказать огромное спасибо за оперативность. Кстати, порой даже экономисты не могут понять, почему мы так долго делаем расчеты. Но книга национальных счетов – это 2500 страниц мелкого убористого шрифта. И если хоть один экономист ее осилит, я лично пожму ему руку. Правда, я таких экономистов, кроме статистиков, в России пока не встречал.

Сравнивать объемы ВРП между регионами некорректно. Так, например, с точки зрения этого показателя Приморье выглядит неплохо, если смотреть по общему объему, а в расчете на душу населения – хуже, чем, допустим, Сахалин. Но не потому, что приморцы плохо работают, а потому, что на Сахалине активно развивается нефтегазовое направление. Для сравнения субъектов региона есть другие показатели, связанные с ВВП, – например, располагаемый доход домашних хозяйств (населения) – это ближе к уровню жизни.

Теневая, или "ненаблюдаемая прямыми статистическими методами", экономика состоит из нескольких проблемных областей: незаконная экономика (запрещенные виды деятельности: проституция, торговля наркотиками и оружием), скрытое производство и неформальная производственная деятельность. В России учитывается все, кроме незаконного производства. Мы готовы работать в этом направлении, но пока не имеем надежных методов оценки (в Голландии, например, где проституция и торговля легкими наркотиками разрешены, эта область легко учитывается статистически). В целом, доля ненаблюдаемой экономики в ВВП составляет 20-25%. И в условиях кризиса она вновь начинает расти: предприятия, только-только вышедшие из экономического "сумрака", вновь уходят в "тень".

Система оценки эффективности деятельности органов региональной власти действует уже второй год и насчитывает более 80 показателей, в т.ч. и ВРП на душу населения. Сформированные показатели отправляются в областные и краевые администрации, которые пишут пояснительные записки к каждому показателю и за подписью губернатора отправляют в Администрацию Президента. Никакого давления на статистиков со стороны администраций нет. Как нет и предварительных расчетов ВРП. Есть только одна цифра – окончательная и не подлежащая корректировке.

Сравнивать динамику ВРП по Дальневосточному региону, не имея на руках свежих цифр за 2008 год, бессмысленно. А показатели за 2007 год не стоит принимать в расчет: это было при другой экономике. Если же опираться на аналог ВРП – индекс физического объема базовых отраслей, – то Приморье и Сахалин выглядят приличнее других субъектов региона: в первом случае – из-за инвестиций к АТЭС, во втором – из-за нефтегазовых проектов.

В чем главная проблема обеспечения качества расчета ВРП в регионах? В качестве первичной информации, т. е. в правдивости региональных предприятий. Мы не устаем повторять, что предоставляемая ими персональная информация сохраняет свою конфиденциальность и охраняется законом. Никаким службам, включая налоговую, она не передается.

Вторая проблема – плохое понимание наших инструкций финансовыми службами предприятий. За всю мою практику работы в статистике могу назвать один-единственный случай, когда компания, кстати, дальневосточная, обратилась ко мне с просьбой дать официальные разъяснения по заполнению документов отчетности. На встречу прибыли заместитель генерального директора, финансовый директор и два переводчика. Оказалось, у предприятия поменялся собственник: им стала зарубежная компания, а иностранный менеджмент привык соблюдать законы. Ни одна отечественная организация с подобными просьбами к нам не обращалась.

Статистику не ругает только самый ленивый, но ведь все идет от самого бизнеса, который, кстати, до сих пор не оценил важность и потенциал нашей службы, а также безграничные возможности, предоставляемые статистикой. Знания о рынках, о потенциальных потребителях тех или иных товаров и услуг… – все это находится в открытом – и бесплатном! – доступе. Наши цифры расскажут обо всем: куда везти товар, где нанимать рабочую силу и какую – с точки зрения образования, знания языков и т.д… На Западе этими данными активно пользуются, у нас – нет. То ли они не знают об их существовании, то ли сомневаются, что их легко получить. На самом деле, статистическая информация – за исключением персональной – предоставляется бесплатно. Более того, мы можем предоставить и аналитику на основе этих цифр – правда, уже на коммерческой основе, но за очень символическую цену.

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