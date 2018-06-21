Государство должно определиться – каким быть Дальнему Востоку

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Воскресенье| 08 Июля, 23:05 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
08.07 |
Глава Владивостока получил персональное приглашение от правительства Сингапура
07.07 |
Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
07.07 |
Глава Владивостока по-честному ответил на вопросы молодежи
06.07 |
Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
06.07 |
В Приморье участились случаи обращения граждан в налоговые органы
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
01 Сентября 2009, 11:00 | Регион сегодня

Государство должно определиться – каким быть Дальнему Востоку

Полномочный представитель Президента РФ в ДВФО Виктор ИШАЕВ, будучи губернатором Хабаровского края, был одним из инициаторов проведения Дальневосточного международного экономического форума. И сегодня, находясь в новой должности, высказывает не меньшую заинтересованность в его проведении. Накануне он ответил на вопросы "ДК".

– Виктор Иванович, проведение в Хабаровске Дальневосточного экономического форума уже стало традицией. Но если в предыдущие годы экономика была на подъеме и можно было с большей уверенностью говорить о будущем развитии, то в нынешнем – кризисном – всякое заглядывание в будущее проблемно. Стоило ли проводить форум и какие акценты будут сделаны на этом мероприятии?

– Сегодня мы можем говорить не только о традиции проведения форумов, но и об их результативности. Дальний Восток "звучит", на его территории реализуются масштабные проекты. Все это в том числе и благодаря тому, что Дальневосточный форум смог привлечь к региону внимание властных структур, бизнеса, научных кругов. Он заострял внимание на ситуации, предлагал варианты решения проблем.

У организаторов форума – Государственной Думы, межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия "Дальний Восток и Забайкалье", правительства Хабаровского края – даже не было сомнений в том, что в нынешнем непростом году нам нужно собраться, обсудить все вопросы применительно к этим условиям. Какие решения необходимы, чтобы в условиях кризиса, сокращения финансовых средств сохранить вектор регионального развития? Какие механизмы будут адекватны вызовам сегодняшнего дня? Важно услышать самые разные мнения на этот счет. Мы постарались пригласить к этому диалогу научные круги.

– Задачу скорейшего принятия Стратегии развития Дальнего Востока и Забайкалья ставили и Премьер и Президент РФ. Однако этот важный для территории документ опять "споткнулся" в министерских кабинетах. Задача потеряла актуальность?

– Я думаю, что в соответствии с распоряжением Председателя Правительства РФ документ будет принят в ближайшее время. Идет предметная работа, все территории внесли предложения, многое учтено, что-то малозначительное – нет. После проведения в Хабаровске совещания по приграничному сотрудничеству возникла необходимость более тщательно прописать в Стратегии эту тему. Есть поручение председателя Правительства России Владимира ПУТИНА провести корректировку ФЦП до 2018 года, а не до 2025 года, как предполагали. Я с этим согласен, программа на пять лет более реалистична. Это прогнозируемый отрезок времени. Если же говорить о концептуальных векторах, то тогда можно заглядывать и в 2025, и в 2050 годы.

– Может ли, на ваш взгляд, кризис поменять приоритеты развития Дальнего Востока?

– Приоритеты и долгосрочные цели развития региона определены еще в первой редакции программы развития Дальнего Востока и Забайкалья, которая была принята в 1996 году. Они остаются неизменными. Первое и основное – это, конечно, структурная перестройка. Старая экономика, ориентированная исключительно на государственный заказ, утратила свое значение. Второе – интеграция в АТР. Жизнь подтверждает правильность этого пути. Внутренний рынок ограничен для дальневосточных производителей не только большими расстояниями, но и тем, что на пути к нему – мощные Сибирь и Урал, где у предприятий более конкурентные экономические составляющие. Остается небольшой внутрирегиональный рынок и глобальный – стран АТР.

Поэтому интеграция в АТР, но интеграция в роли сырьевого придатка или равнозначного партнера? Сегодня в экономике региона закладываются основы, позволяющие в перспективе выйти на международные рынки с продукцией более глубокой переработки. Показательной здесь может стать энергетическая отрасль. Полным ходом идет строительство ВСТО, на конце этого трубопровода – в Приморье – будет построен современный нефтеперерабатывающий завод. Новые возможности получат НПЗ, работающие в Хабаровском крае. Это строительство стимулирует вовлечение в оборот новых ресурсов, ведь уже разведанных запасов не хватит, чтобы решить поставленные задачи. Будут задействованы не только западные месторождения, но и дальневосточные – в Якутии, на Сахалине, в этом направлении работают Камчатка, другие территории. Мы обречены на то, чтобы развивать ресурсную базу Дальнего Востока.

Тоже и про газ. Есть идея создания единой в регионе газовой системы, которая обеспечит и внутренние потребности, и будет ориентирована на экспорт и переработку. На Сахалине в этом году запущен крупнейший в мире завод по сжижению газа. Такое же предприятие может появиться на конце газовой трубы на материке. Но это только первичный этап, дальше должны быть построены предприятия нефтехимии и газохимии. Это формирует новую экономику и меняет портрет Дальнего Востока на внешнем рынке.

Чтобы обеспечить комплексное развитие региона, необходимо создать инфраструктуру – транспортную, энергетическую, социальную. И каждодневно решать основную задачу – закрепление и формирование постоянного населения. При этом государство должно определиться, каким должно быть население Дальнего Востока? Добавить два-три миллиона? Так вопрос не должен стоять. Людей здесь должно жить столько, сколько необходимо для развития региона.

– Получается, что помимо стратегического видения должен быть выдан госзаказ на развитие региона?

– Не надо считать, что Дальний Восток развивается самостоятельно под какие-то свои цели. Государство должно сказать, для чего нужен Дальний Восток. Если говорить о военном представительстве, то в каком виде. Не должны предприятия ОПК работать с загрузкой 10-15% и умирать все вместе. Пусть из 30 – 15 прекратят существование, но 15-то будут с работой. Если какие-то предприятия необходимо законсервировать до особого периода, то это нужно сделать. К сожалению, такого конкретного ответа пока нет.

В плачевном состоянии находится некогда мощная судостроительная отрасль. Не осталось ни одного завода, который бы был ориентирован на гражданскую продукцию. Нужно определиться с военной номенклатурой и решать вопросы организации серийного гражданского производства рыболовецких судов. А вообще-то, если мы думаем о развитии, необходимо запустить лизинговую схему – государство финансирует строительство, а рыбак берет в лизинг готовый пароход. Такие подходы заложены в идее создания Дальневосточной судостроительной корпорации, но пока ее работы мы не видим.

По-другому обстоят дела в авиастроительной отрасли. КнААПО, например, смогло интегрироваться в российский холдинг и стать участником крупнейшего проекта по созданию гражданского самолета нового поколения. Это государственный заказ, и предприятие смогло получить его, потому что сохранило промышленный и инновационный потенциал.

В регионе есть ряд предприятий, ориентированных исключительно на рыночное функционирование, им для развития необходимо участие государства в качестве партнера, который способен создать дорогостоящую инфраструктуру – если она не развита, то инвестиции бизнеса нереальны. В таких случаях мы говорим о государственно-частном партнерстве.

– В какой степени кризис сказывается на дальневосточной экономике? Учитывая, что до нас все доходит немного позже, получается кризисные проблемы еще впереди?

– Глубина и продолжительность воздействия кризиса обусловлены структурой экономики. Сегодня Дальний Восток в целом выглядит лучше многих российских регионов благодаря тому, что реализуются проекты на Сахалине, идут значительные инвестиции в проекты подготовки Владивостока к саммиту АТЭС, Чукотка развивает золотодобычу, на пути развития Якутия. Но все, что связано с машиностроением, обрабатывающим сектором, – в провале. Серьезные проблемы, вызванные падением рыночного спроса, в деревообрабатывающем комплексе, в транспортной отрасли.

Хороший экономический эффект дают проекты в Приморье. Здесь начаты работы по строительству нового аэропортового комплекса, строятся мосты через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный. Это мультипликатор, который создает рабочие места и на других территориях – производство металла, стройиндустрия, транспорт, торговля и остальные сферы. Таким образом сохраняется покупательская способность, которая инициирует внутренний спрос.Хотя по уровню жизни некоторые территории в сопоставимых цифрах начинают проседать. Идет рост цен, дорожает потребительская корзина, и если доходы резко не упали, то снижение намечается. Все эти индикаторы – предмет особого внимания власти, так же как и состояние рынка труда. На сегодняшний день здесь ситуация стабилизировалась.

– В момент кризиса необходимы были срочные меры по поддержке экономики. Насколько эти меры были своевременными и в чем федеральный центр нам помог?

– Кризис – это понятие, которое нужно структурировать – где кризис, в чем он? В момент начала кризиса серьезной аналитики не было, потому, может быть, и действия правительства были поспешными. Но мне кажется, главное, что государство смогло удержать ситуацию в руках, не позволило потерять вклады населения, резко девальвировать рубль, не допустило никаких коллапсов.

Я не уверен, что даже если бы оперативно и в достаточном количестве отдали деньги предприятиям, они не остановились бы через полгода, потому что никто бы не брал их продукцию. Возьмем "Амурметалл" – очень дорогое для меня предприятие. Когда мы обсуждали вопросы его финансирования с главой Сбербанка Германом ГРЕФОМ, он задавал правомерный вопрос: "Мы профинансируем завод, он начнет работать, дальше что – продукцию бесплатно будет раздавать?". Нужно, чтобы восстановился спрос как на международном, так и на российском рынках.

Комплексные решения приняты по выводу из кризиса Амурского судостроительного завода. Он получил финансирование и провел ходовые испытания "Нерпы". Если все будет исполнено вовремя (хотя уже есть сбои), то мощнейшее судостроительное предприятие региона оживет.

Очень своевременным считаю решение Правительства РФ о выкупе продукции АК "АЛРОСА" в государственный фонд. Рынок бриллиантов стоит уже несколько месяцев, и нет никакого смысла ронять цену.

Хорошо, что Росрыболовство оперативно решило вопрос по управлению лососевой путиной. В этом году подход рыбы рекордный, и рыбаки смогут ее взять в максимальном количестве. При этом на руководителей территорий не будут заводиться уголовные дела за самоуправство, как это было с губернатором Камчатки, да и со мной тоже, когда мы подписали разрешение на вылов рыбы сверх лимитов. Теперь рыбакам важно аккуратно вести себя на рынке, можно ведь так обвалить цену, что при большом улове оказаться в прогаре. Нужны холодильники, береговая переработка.

– Виктор Иванович, опять зазвучало слово секвестр. Чем обернется для региона сокращение финансирования федеральных целевых программ?

– В полном объеме будет финансироваться только проект подготовки Владивостока к саммиту АТЭС, остальные программы будут сокращены процентов на 40. Это, естественно, приведет к снижению темпов развития региона, но мы должны понимать: государство находится в сложном положении и необходимо выбирать приоритеты. В первую очередь будут завершаться проекты высокой степени готовности.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика