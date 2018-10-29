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Четверг| 01 Ноября, 12:27 |
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Золотые ворота в АТЭС
Теперь владивостокцы спорят уже не о том, состоится ли саммит АТЭС именно в их городе, а не, к примеру, в Хабаровске или Санкт-Петербурге, но о том, все ли объекты успеют построить в срок. И прежде всего - второй мост, который должен соединить материковый Владивосток с островом Русским, где и пройдёт центральное мероприятие саммита АТЭС-2012 - встреча руководителей 21 страны и экономики, входящих в организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Если попытаться восстановить историческую справедливость, то первым должностным лицом, заявившим о возможности проведения саммита АТЭС 2012 года во Владивостоке, следует назвать губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА. Именно он ещё в ноябре 2005 года, присутствуя в Пусане на очередном саммите лидеров стран АТЭС, публично заявил о том, что в 2012 г. хозяйкой саммита может стать Россия и что в этом случае местом проведения столь представительного мероприятия, возможно, окажется Владивосток. Это заявление Сергея Михайловича, как и некоторые подобные того же периода (например, о скором превращении Владивостока в 5-7-миллионный мегаполис и т. п.), сначала не все восприняли всерьёз. Однако уже год спустя, осенью 2006 года, о саммите-2012 во Владивостоке дружно заговорили разномастные чиновники, включая тогдашних мэра приморской столицы Владимира НИКОЛАЕВА и сенатора Игоря ПУШКАРЁВА.
В 2006 году саммит АТЭС принимали вьетнамцы. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Андрей ДЕНИСОВ заявил в Ханое: "Мы уведомили партнёров о нашем желании и готовности взять на себя председательство в АТЭС в 2012 году". А заместитель начальника отдела АТЭС и АСЕАН Минэкономразвития РФ Владимир ФРОЛОВ тогда же обнадёжил: "Предложение провести саммит в 2012 году во Владивостоке было с интересом встречено нашими коллегами по АТЭС". Однако в тот момент окончательное решение по саммиту 2012 г. не могло быть принято в принципе. Согласно существующей практике, сначала должна была появиться ясность со страной-председателем АТЭС 2011 года.
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