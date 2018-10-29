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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 06 Ноября, 17:59 |
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Выставка покажет перспективы
География участников выставки достаточно представительная - более 75 участников из Австрии, Великобритании, Германии, Исландии, Китая, Кореи, Норвегии, США, России и др.
Особенность выставки этого года - многообразие представленных технологий и оборудования для рыбопромышленного комплекса: судостроение, судоремонт, услуги по проектированию рыболовецких траулеров, заправщики судов, судовое оборудование и комплектующие, орудия лова. А также технологическое оборудование, отдельный раздел - холодильное промышленное оборудование, специальное оборудование для промышленных производств (сепарационное, теплообменное, конвейерные ленты и др.), тара и упаковка. И, конечно, по традиции на выставке представлен широкий ассортимент продукции из рыбы и морепродуктов.
В этом году выставка разместилась в новом спорткомплексе "Чемпион" (ВГУЭС) по адресу: г. Владивосток, ул. Гоголя 41, который обладает большим выставочным залом, современной инфраструктурой, что обеспечивает более комфортные условия для работы участников и посетителей.
Для технологов, маркетологов, финансистов - в общем, для всех специалистов рыбной отрасли подготовлена интересная деловая программа. На выставке для производителей пройдут профессиональны конкурсы "Лучшая продукция из рыбы и морепродуктов" и "Лучшая упаковка".
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