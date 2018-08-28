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01 Ноября 2007, 10:00 | Регион сегодня

Эпоха эволюции в российской космонавтике

По всей видимости, разрабатывая стратегию в области пилотируемого космоса, руководство Федерального космического агентства России решило действовать согласно классическому постулату - "торопись медленно". Во всяком случае, это следует из высказываний руководителя Роскосмоса Анатолия ПЕРМИНОВА.

"Главная наша задача - опора на существующие надежные системы в области пилотируемой космонавтики", - заявил Перминов, предваряя разговор о проблеме создания новых космических кораблей и об исследовании дальнего космоса. Собственно, эти слова можно расценивать как фундамент давно ожидаемого программного заявления, призванного внести ясность в положение с разработкой перспективной отечественной космической транспортной системы и, как следствие, проинформировать о перспективах пилотируемых полетов по российской и международной программам.

Можно ли считать цель достигнутой? Давайте поразмыслим над двумя принципиальными посылами.

Во-первых, говоря о невозможности в настоящее время осуществить пилотируемый полет на Марс, который обойдется где-то в $400-500 млрд, руководитель Роскосмоса еще раз отметил, что "необходима глубочайшая модернизация существующих кораблей (пилотируемых) и создание новых на базе надежных кораблей". Во-вторых, Перминов особо подчеркнул, что разработка именно новой техники будет вестись в тесном контакте, т. е. увязываться с деятельностью Европейского космического агентства.

Хорошо. Но возникает вопрос: до каких пор может продолжаться модернизация техники, которой не один десяток лет? Замодернизированный сверх всякой меры корабль "Союз" - бесспорно, наинадежнейшая машина, но пределы есть всему. Может быть, существует что-то принципиально новое из области модернизации. С удовольствием бы услышали, подслушали и прочли, но, увы... Затем, что значит "...создание новых (кораблей ) на базе надежных кораблей"? В таком случае, новых в чем?

Ну, ладно. Главное у нас есть: по заявлению нового президента нашей главной ракетно-космической корпорации "Энергия" Виталия ЛОПОТЫ, есть целых четыре наработки, касающихся пилотируемой техники. Жаль только, он отказался хотя бы намекнуть на их суть.

Во всяком случае, маловероятно, что туманно обозначенные работы собираются выйти за пределы НИР. Следовательно, говорить о скором появлении нового корабля не приходится. Ведь вопросы, связанные с пилотируемыми кораблями после окончательного завершения миссии "Спейс Шаттл" - самое позднее в октябре 2010 г., так и остались вопросами. Как обеспечивать наращивание численности МКС старыми, пусть и вновь модернизированными трехместными "Союзами", неясно.

Из нашего героя - "Союза" - "Клипер" не получится. Да и понятно, что на этой программе поставлен крест. По мнению Анатолия Перминова, "крылатая схема" компоновки космического корабля себя не оправдала. Даже американцы и те отказались от использования планера в своих разработках нового транспортника. Правда, был и пока еще есть шаттл. Но глава Роскосмоса убежден, что повторять дорогостоящий американский опыт, когда есть не в пример дешевый "Союз", не стоит.

Наверное, стоит в самом деле повнимательнее присмотреться к европейцам. Однако явная неспешность последних в деле принятия действительно значимых решений может сказаться на процессе эволюции отечественной космонавтики и сравниться по темпам с эволюцией самого человека.

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