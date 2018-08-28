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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 29 Сентября, 09:51 |
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Жильцы увидели альтернативу бывшим МУПам
Мы независимые компании, не связанные с городскими властями, сами пробиваем себе дорогу и стараемся выстраивать работу таким образом, чтобы жильцам было выгодно с нами работать. И люди отвечают нам взаимностью, поскольку видят реальную альтернативу бывшим МУПам.
Кстати, два дома, которые обслуживает "Жилищная реформа", до сих пор оплачивают ЖКУ по тарифам 2006 г. - сегодня у них есть такая возможность благодаря тому, что в прошлом году мы отремонтировали подъезды, заасфальтировали дворы, сделали кровли - значит теперь на ремонт дома можно тратиться меньше. Мы предложили жильцам не увеличивать плату в 2007 г., и они согласились.
Кроме своих непосредственных функций по обслуживанию жилья, мы обеспечиваем жильцам юридическую поддержку, сами выступаем в суде от имени и по поручению собственников: и по поводу капремонтов, и по поводу взыскания долгов с неплательщиков - и выигрываем суды.
В планах у нас создание адвокатуры, которая специализировалась бы на сфере ЖКХ, сейчас мы уже формируем команду. На Дальнем Востоке подобной структуры пока нет, а вот в Санкт-Петербурге есть, и занимается она только жилищно-коммунальными спорами - здесь есть своя специфика.
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