|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 30 Сентября, 09:51 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Должности меняются - работа остается та же самая
Официально первая рабочая командировка замминистра посвящена, прежде всего, контролю за выполнением поручений президента по ликвидации последствий землетрясений в Корякии и на Сахалине. Поэтому добрую половину полуторачасовой пресс-конференции в Хабаровске занял подробный рассказ о проделанной работе. С ехидными предположениями журналистов о "замене шила на мыло" Камиль Шамильевич, естественно, не согласился, заявив, что "никакой ошибки" с губернаторами нет, новые руководители Камчатского края и Сахалинской области работают, как минимум, не хуже прежних.
Однако, положительно оценив работу администраций по эффективному использованию выделенных из федерального бюджета финансовых средств, он отметил при этом, что "без шероховатостей не обходится". Некоторые шероховатости, судя по словам Исхакова, придется даже рассматривать на правительственном уровне. В частности, "очень плохо" обстоят дела с работой подрядной организации по реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта "Менделеево". Да и Минэкономразвития припозднилось с открытием финансирования по Курильской программе. На Сахалине, как выяснилось, тоже с финансированием проблемы: "Если бы не вмешательство ЗУБКОВА - то там бы дело обстояло еще хуже. Только с начала октября пошли средства и попали на счета подрядчиков".
Пришлось замминистра активизировать местные власти и на более продуктивную и индивидуальную работу со взбудораженным населением: "Нужно шлифовать механизм помощи, а не прятаться от людей". Не обошлось и без страшилок. Исхакова тревожат прогнозы сейсмологов о возможном крупном землетрясении на Камчатке. После этого Камиль Шамильевич сделал первое из своих знаковых сообщений:
- Целевая программа по сейсмоусилению Камчатского полуострова уже у меня на столе. Будем её рассматривать, визировать и "продвигать" в отраслевых министерствах правительства. На финансирование программы потребуется не менее 26 млрд рублей, - заявил он. И пояснил, что необходимо, к примеру, укрепление взлетно-посадочной полосы в аэропорту Петропавловска-Камчатского, так как при её разрушении связь с материком будет прервана, что очень осложнит оказание помощи населению в случае природного катаклизма. И уже после "обкатки" программы на Камчатке, по словам Исхакова, начнется разработка подобного проекта для всего Дальнего Востока, где немало сейсмоопасных мест.
Еще одно поистине судьбоносное сообщение, которым Камиль Исхаков накрепко связал себя обязательствами по доведению до успешного конца своего "детища" - Федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года, одобренной на заседании Правительства РФ летом этого года: "Если я допущу сворачивание программы, то это будет самая крупная ошибка в моей жизни!" По его словам, в ближайшее время ее утверждение состоится. А главная интрига по поводу подписания программы, как подтвердил Исхаков, возникла из-за разногласий и споров по реализации подпрограммы на острове Русский. У специалистов вызывала большие сомнения целесообразность строительства моста и дорогостоящей энергетической и инженерной инфраструктуры на острове. Выяснилось, для возведения современного комплекса, где планируется проведение саммита АТЭС в 2012 году, также рассматривается другая площадка (например, бухта Патрокл и полуостров Басаргина).
По словам замминистра, ФЦП будет подписана в целом, а недоработанный вопрос будет решаться отдельно. "Приморский губернатор Сергей ДАРЬКИН должен в ближайшее время завершить работу по ТЭО, и если они в итоге подтвердят иное решение, то мы будем вносить изменения в ФЦП... А моя задача - сдвинуть финансирование с 2010-2013 годов на более близкие сроки, чтобы более ускоренными темпами реализовать программу. Она очень в этом нуждается", - сказал он.
Такая уверенность в своих силах объясняется тем, что раньше, в качестве полпреда, Исхаков лишь предлагал Москве варианты решений, а теперь сам может решать многое. Благо, для этого у него есть несколько рычагов.
- Уходя с должности полпреда, я обратился к руководству правительства с просьбой о том, чтобы в Указ о государственной комиссии по развитию ДВ и Забайкалья были внесены изменения, поскольку головным министерством по этим вопросам становится не Минэкономразвития, а Министерство регионального развития. Все мои предложения относительно состава комиссии и должностей в ней приняты, - пояснил Исхаков. И сообщил, что в составе госкомиссии он теперь будет работать в должности секретаря вместо заместителя министра экономического развития Виталия САВЕЛЬЕВА.
- Я буду непосредственно заниматься организацией работы госкомиссии. Думаю, что поддержка председателя правительства будет во всех наших начинаниях.
На повестке дня сегодня и стратегия развития Дальнего Востока до 2025 года. При солидном подходе на разработку стратегии уйдет не менее полугода, хотя планировался год, - также подтвердил он. По словам Исхакова, кроме того, в настоящее время формируется еще одна не менее крупная программа "Модернизация транспорта". Эти две программы вместе должны принести региону пользу.
Еще один аппаратный рычаг вскоре окажется в руках у Камиля Исхакова. По его словам, он возглавит специальный департамент по делам Дальнего Востока и Сибири, который будет создан в Министерстве регионального развития РФ. "В департамент войдут 52 человека. Мне нужно набрать туда людей, которые знают Дальний Восток", - сообщил бывший полпред.
Замглавы Минрегиона отметил, что по другим российским округам подобных структур в министерстве создано не будет, но он предложил министру Дмитрию Козаку, чтобы остальные федеральные округа курировали другие заместители министра. Себе, кстати, Исхаков попросил сразу два федеральных округа (поскольку Дальний Восток и Сибирь находятся близко друг к другу), чем вызвал у столичных аналитиков бурные прогнозы относительно скорого отмирания института полпредов. Впрочем, недавний полпред на пресс-конференции предположил, исходя из аппаратного опыта и примера недавнего назначения в Южном федеральном округе, что в умирающие структуры новых людей назначать не будут. И тут же подстелил соломку: "Хотя это структура президента, и ему, конечно, виднее". Исхаков сообщил также, не вдаваясь в подробности, что планирует внести предложение по созданию в составе министерства специального агентства по развитию Дальнего Востока. Еще один - теперь уж финансовый - рычаг.
Развивая дальше видение своих задач и своего ведомства, Камиль Шамильевич и вовсе поразил журналистов.
- Мы будем как бы занозой у всех остальных министерств - у Минздравсоцразвития, образования, культуры, которые будут согласовывать с нами программы. Мы не допустим того, чтобы приоритет отдавался отдельным регионам по каким-то родственным отношениям, - заявил замминистра. - Наша задача будет в том, чтобы как можно больше дать возможностей развиваться регионам самостоятельно, но мы же и будем спрашивать в дальнейшем с губернаторов. Вам дано это, вам дано то - давайте результаты, давайте улучшение уровня жизни населения на данной территории!
Также, по словам Исхакова, в роли занозы Минрегион будет постоянно находиться в противоречии с Минфином и Минэкономразвития. Обновленное ведомство (численность которого с 300 чел. должна увеличиться вдвое) планирует принять ряд мер по выравниванию межбюджетных отношений между федеральным центром и регионами. "Мы будем выступать за то, чтобы сменить налоговую систему, чтобы были налоги, которые порождают интерес на месте к лучшей работе. Если в регионах лучше работают, то должны и лучше жить. А сейчас те регионы, которые хорошо работают, больше платят налогов, при этом ничего не могут регулировать - и никакого интереса в итоге нет. Этот интерес снизу должен появиться - это наша осевая задача", - подчеркнул он. И заявил, что Минрегиону теперь дано право разработать методологию межбюджетных отношений и внести ее на рассмотрение в правительство.
"У нас очень обижены все муниципалитеты, потому что финансовая основа муниципалитета сейчас составляет примерно 70% от полномочий, которые они должны выполнять", - пояснил экс-полпред.
- Наше министерство в правительстве будет занимать совершенно своеобразное место. Другие ведомства отвечают за отраслевое развитие, а мы - за территориальное. И в органах управления на территории необходимы преобразования. Ведь на каждой территории федеральных управленцев в 7 раз больше, чем субъекта федерации. А если взять даже вместе с муниципальными управленцами, то все равно в 3 раза больше! И все они разрознены. Эти силы нужно объединять, а наше министерство должно эти преобразования порождать и вносить в жизнь страны. Дальше развитие страны должно больше выходить из регионов, - подытожил свое заявление Камиль Исхаков.
- В Сбербанк Бизнес Онлайн встроена опция подтверждения контрагентов
- На МРФ-2018 открыли Международный год лосося
- Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов
- Сбербанк совместно с Mastercard впервые в России запустил кешбэк для бизнес-карт
- Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
- ВЭБ-лизинг передал Аэрофлоту еще два самолета SUKHOI SUPERJET 100
- Стратегия скальпинга поможет получить прибыль в короткий промежуток времени
- Техасский холдем стал абсолютным чемпионом популярных карточных игр
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе "Лучший по профессии – 2018"
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.