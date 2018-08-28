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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 30 Сентября, 09:51 |
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Мы добрались до самых "дальних далей"
В начале года генеральный директор ЗАО "Мобиком - Хабаровск" Юрий ЖУРАВЕЛЬ рассказывал читателям "ДК", что в сети "МегаФон - Дальний Восток" будут созданы условия, чтобы абоненты могли пользоваться всеми преимуществами федерального оператора. Удалось ли реализовать эти планы? Когда дальневосточники смогут воспользоваться 3G-сервисом? Об этом "ДК" беседовал с главой Дальневосточного МегаФона.
- Юрий Григорьевич, в феврале вы рассказывали о планах по развитию сети "МегаФон - Дальний Восток" на этот год. Что успели построить?
- На Дальнем Востоке ОАО "МегаФон" работает начиная с 2004 года. И эти три года были периодом активного строительства и "запуска" все новых и новых регионов. К 2007 году ЗАО "Мобиком-Хабаровск" полностью освоило свою лицензионную территорию, а летом ОАО "МегаФон" ввело в коммерческую эксплуатацию сеть в Республике Алтай - последнем 86-м регионе Российской Федерации на карте лицензионного покрытия сети "МегаФон". В результате компания стала первым всероссийским оператором, развернувшим собственную сеть по всей стране. Для нас 2007 год стал годом уже более "детального" освоения территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Приоритетным направлением в строительстве сетей были улучшение и расширение зоны покрытия в городах и пригородах, увеличение емкости базовых станций, обслуживающих городское население во всех наших регионах, - за этот год смонтировано около 500 объектов связи.
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