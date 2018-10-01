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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 04 Октября, 05:39 |
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Трудная дорога к рынку
Руководство ОАО РАО «ЕЭС России» приняло решение не отпускать в свободное плавание ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» с дочками ОАО «ДГК» и ОАО «ДРСК», а также изолированные энергокомпании в северных и островных территориях Востока. Сегодня идет процесс создания головной структуры, в ведение которой перейдет энергетика Востока после того, как ОАО РАО «ЕЭС России» прекратит свое существование. Возглавить новую структуру пригласили специалиста, который наряду с многолетним опытом работы в крупнейших энергетических компаниях Сибири компетентен в вопросах антикризисного управления.
О том, почему было принято такое решение и какие приоритетные задачи стоят перед руководством новой компании, рассказал гость «ДК» - управляющий директор Бизнес-единицы ОАО РАО «ЕЭС России» «Энергосистемы Востока» Иван БЛАГОДЫРЬ.
- Иван Валентинович, насколько известно, ранее руководство ОАО РАО «ЕЭС России» не заявляло о намерении создавать РАО «ЭС Востока», своего правопреемника на востоке страны. Разговор о реформировании все больше шел вокруг создания ОАО «ДЭК», его дочерних структур - ДГК и ДРСК, распределении между ними активов региональных АО-энерго. Не означает ли это, что первоначальной такой идеи не было и реформа пошла по другому сценарию?
- Действительно общая концепция во время реформирования менялась по мере возникновения вопросов, которым первоначально не придавали большого значения, но сказать, что такой вариант не рассматривался, было бы неправильно. В процессе разработки концепции реформирования энергетики Дальнего Востока рассматривались различные варианты. Основными особенностями электроэнергетики Дальнего Востока, которые учитывались в ходе выработки целевой модели, являются ограниченные возможности для развития конкуренции, высокая социальная нагрузка, которую несет дальневосточная энергетика, более высокие тарифы по сравнению с другими российскими регионами. Именно поэтому в конечном счете было принято решение о создании компании РАО «ЭС Востока», в которую входят ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» с ДГК и ДРСК, ДВУЭК на Камчатке, а также «Сахалинэнерго», «Якутскэнерго», «Магаданэнерго», «Колымаэнерго». Это позволит не только сохранить управляемость энергокомпаниями, но и вырабатывать и реализовывать единую долговременную стратегию развития энергетики всего Дальнего Востока.
Мы неоднократно говорили, что на территории Дальнего Востока пока невозможно построить рыночные отношения в энергетике. Кардинальные изменения возможны лишь в ходе выполнения инвестиционной программы, которая сегодня существует в ОАО РАО «ЕЭС России». В частности, это развитие единых национальных сетей (программа Федеральной сетевой компании), а также ввод новых генерирующих мощностей в Якутии, в Приморском и Хабаровском краях и в других субъектах ДВФО. Очень большой вклад в развитие энергетики и многочисленных смежных отраслей может дать решение вопроса экспорта электроэнергии в Китай.
- Как было заявлено ранее, РАО «Энергетические системы Востока» начнет свою деятельность с 1 июля 2008 года, а сегодня идет подготовительная работа. В чем конкретно она заключается? Определились уже с местом регистрации и размещения головного офиса?
- В РАО «ЕЭС России» создана Бизнес-единица «Энергосистемы Востока». И уже сегодня формируется управленческая команда, и вопросы инвестиционной и технической политики, формирования рынка электроэнергии всё больше замыкаются на эту Бизнес-единицу. Когда ОАО РАО «ЕЭС России» перестанет существовать, его функции на Дальнем Востоке полностью перейдут новому холдингу. Головной офис компании будет размещаться в Хабаровске, а место регистрации в соответствии с решением Совета директоров РАО «ЕЭС России» - в Благовещенске.
- Почему компания будет зарегистрирована в одном городе, а разместится в другом?
- Изначально была договоренность с губернаторами региона, что во всех субъектах должна присутствовать энергетическая компания. Предыдущий Полномочный представитель Президента РФ в ДВФО Камиль ИСХАКОВ также высказал пожелание зарегистрировать РАО «ЭС Востока» в Благовещенске. По его мнению, это должно стать определенным стимулом в развитии экономики Амурской области. По этому поводу есть решение Совета директоров и собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России». Так что никаких иных вариантов.
- Иван Валентинович, субъекты ДВФО в прошлые годы зачастую вынуждены были выступать в роли конкурентов за реализацию того или иного объекта на своей территории и конкуренция была достаточно жесткой. Как вы в рамках единой компании намерены решать эту проблему и выстраивать региональную инвестиционную политику? Какие приоритеты выдвигаете на первый план?
- Давайте рассмотрим, чем сегодня является большая энергетика для Дальнего Востока. Это инфраструктурная отрасль, которая должна динамично развиваться во всех регионах. И на вопрос «где строить?» есть один ответ: строить там, где это технически необходимо. То есть мы в первую очередь должны решить вопрос технический - обеспечения надежного энергоснабжения всего населения. А далее следует вторая задача - эта энергия не должна быть дорогой. Иными словами, мы должны выровнять тарифы на Дальнем Востоке с тарифами в центральной части России, поэтому здесь встает вопрос о ликвидации «выделенных локальных энергорайонов», то есть тех, которые не объединены общими сетями. Они сегодня существуют во всех краях и областях ДВФО, и эта проблема требует последовательного решения.
Останавливаясь на очень актуальной сегодня проблеме тарифов, следует отметить, что ее решение - это совместная задача энергетиков и органов исполнительной власти. Тарифы на электрическую и тепловую энергию устанавливаются путем деления планируемой величины затрат энергокомпании на планируемый объем энергопотребления. Соответственно, чем выше спрос на энергию и чем ниже затраты, тем ниже тариф. А это значит, что через рост промышленного производства в регионах Дальнего Востока и сопутствующего ему увеличения энергопотребления мы можем добиться снижения тарифа. Ведь сейчас потребители высоким тарифом частично оплачивают содержание простаивающих мощностей. Со своей стороны мы должны снизить затраты на производство электроэнергии, вывести в резерв неэффективные станции, т.е. уменьшить числитель формулы тарифа - эта задача лежит в зоне ответственности энергетиков.
- В таком случае давайте конкретизируем инвестиционные планы, которые, насколько известно, сегодня корректируются в соответствии с Федеральной целевой программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».
- Наши инвестиционные планы представляют собой сбалансированную, многоцелевую программу, которая призвана обеспечить комплексное развитие энергетики всего Дальневосточного региона.
Разработанная нами совместно с правительством Республики Саха (Якутия) инвестиционная программа «Якутскэнерго» рассмотрена Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России». Она имеет не только экономическую, но и большую социальную направленность, поэтому мы бы хотели, чтобы часть объектов этой программы попала в ФЦП с обязательным софинансированием из федерального бюджета. Сейчас этот документ проходит согласование в Федеральном агентстве по электроэнергетике и в Минрегионразвития РФ.
Утверждена программа развития энергетики Сахалина. В этом году планируется строительство нового блока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, но многое здесь зависит от Газпрома и в первую очередь - от решений о поставке газа. В программе - строительство Сахалинской ГРЭС-2.
У нас достаточно серьезная программа по развитию юга Приморья, где уже сегодня есть дефицит генерирующих мощностей. Владивосток прошел исторический максимум советского периода по потреблению. 16 января нами подписано соглашение с администрацией Приморского края по развитию энергетической системы. Сюда входят как объекты, ориентированные на форум АТЭС, так и иные мощности. В числе новых можно назвать Уссурийскую ТЭС (на угле), а также газовую ТЭС, место расположения которой пока окончательно не определено. Предусмотрена реконструкция существующих Артемовской ТЭЦ, Партизанской ТЭЦ, Владивостокской ТЭЦ-2.
Вопрос номер один для Приморья - состояние сетевого хозяйства. Соглашением предусмотрено строительство новых подстанций и линий электропередачи мощностью 500 кВт, для того чтобы взять юг края в «энергокольцо» и повысить надежность энергоснабжения.
В Хабаровском крае продолжатся работы по переводу ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на газ, запланирована реконструкция Совгаванской ТЭЦ, с нуля планируется построить Ургальскую ТЭС. В Амурской области в числе инвестиционных объектов - вторая очередь Благовещенской ТЭЦ, Нижнебурейская ГЭС, Громатухинская ГЭС, а также Ерковецкая ТЭС.
В Магаданской области завершится строительство Усть-Среднеканской ГЭС и начнется - Североэвенской ТЭС. На Чукотке планируется прирост мощности Эгвекинотской ГРЭС. На Камчатке предстоит перевод на газ ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, строительство еще одного блока на Паужетской геотермальной станции и строительство Мутновской ГеоЭС-2. По нашим оценкам, в течение 5 лет будет израсходовано порядка 170 млрд рублей. Как видите, достаточно амбициозная программа.
- Каковы каналы финансирования предстоящего строительства? Есть ли частные инвесторы, готовые вложиться в дальневосточную генерацию и сетевое хозяйство?
- Мы понимаем эту проблему очень хорошо и будем создавать как можно быстрее условия для привлечения частных инвесторов. Без них Дальний Восток будет вечно отставать от Москвы, других регионов и нефтяных районов. Но все это невозможно сделать за два часа, а инвестировать надо уже сегодня, так что начнем мы с инвестирования собственных средств компаний. Поможет нам федеральная программа развития Дальнего Востока, в которой есть для нас средства.
- Специалисты говорят о том, что сегодня на рынке существует ажиотажный спрос на энергетическое оборудование, стройматериалы, услуги разного рода подрядчиков. Как Вы намерены решать эту проблему, на чье энергетическое оборудование ориентироваться?
- Действительно поставщики энергетического оборудования, в том числе и зарубежные, оказались не готовы к резкому росту спроса, вызванному инвестиционным бумом в российской электроэнергетике. Это же относится и к строительным подрядчикам.
Все энергетическое оборудование и услуги подрядчиков уже давно закупаются на конкурсной основе, поэтому ориентироваться будем на тех, кто предложит наилучшее соотношение «цена - качество», независимо от того, российские это компании или зарубежные. При этом мы выстраиваем систему долгосрочного инвестиционного планирования, чтобы необходимые заказы были размещены заблаговременно.
- Кто будет сооружать новые объекты? Энергетика Дальнего Востока долгие годы практически не развивалась, и квалифицированных энергостроителей найти здесь теперь не так просто, а программа предстоит серьезная?
- Для реализации масштабных инвестиционных проектов существующих мощностей энергостроительных организаций явно недостаточно. Потенциал энергостроительного комплекса значительно снизился за последние 15 лет, хотя наиболее квалифицированные кадры удалось сохранить благодаря реализации таких проектов, как строительство Бурейской ГЭС.
Придется наращивать мощности энергостроительных организаций, более активно привлекать подрядчиков из регионов, использовать местные строительные материалы и ресурсы. Это позволит снизить уровень безработицы, будет служить стимулом для экономического развития субъектов ДВФО.
- Дальневосточная энергетика проработала первый год в новой конфигурации. Каковы первые итоги? Какие, на ваш взгляд, проблемы высветились?
- Проблем много, особенно в части работы экстерриториальных компаний - именно вследствие того, что они действуют сразу в нескольких территориях. Есть проблемы и в части структурных преобразований, но я считаю, что та концепция, которая была выстроена в ходе реформирования неизолированной зоны Дальнего Востока, себя оправдала. И самый тяжелый этап первоначального становления мы прошли. Теперь нам проще управлять компанией и инвестиционными проектами, готовиться к появлению рыночных механизмов в энергетике, которые, на мой взгляд, появятся на Дальнем Востоке после 2015 года.
- Иван Валентинович, расскажите, пожалуйста, о себе. Как складывались Ваши карьерные пути в РАО и что заставило вас отправиться на Дальний Восток?
- В энергетике я с 1994 года, после окончания вуза пришел в энергостроительную организацию. Затем работал на Красноярской ГРЭС-2, где курировал финансы, экономику и снабжение. В 2001 году меня пригласили в одну из крупнейших энергокомпаний Сибири - «Кузбассэнерго». Здесь также занимался вопросами экономики и обеспечения производства.
В 2003 году возглавил Красноярскую ГРЭС-2, а в 2007 году - ОГК-3. Это первая оптово-генерирующая компания, которая прошла через IPO. Там была разработана достаточно серьезная инвестиционная программа. И по результатам ее реализации сегодня можно обоснованно говорить, что та стратегия реструктуризации отрасли в масштабах России с разделением на генерирующие и сетевые компании была избрана правильно. Инвесторы готовы вкладывать средства в генерацию, и гораздо больше, чем ожидали в РАО.
После этого мне предложили возглавить РАО «ЭС Востока» и я дал согласие. По мнению Президента РФ, Дальний Восток является стратегически очень важным для России, и мне интересно участвовать в реализации проектов развития региона. В ближайшее 50 лет Дальний Восток будет динамично развиваться, что станет определяющим и в развитии страны.
- Здесь возможно применение стратегии IPO?
- Возможно, но не в ближайшие пять лет. На сегодняшний день здесь необходимо все-таки выровнять тарифы со среднероссийскими, сформировать эффективные генерирующие мощности, убрать сетевые ограничения. Очень много задач нужно решить, прежде чем переходить на Дальнем Востоке к рынку и конкуренции. Всем этим нам и придется заниматься.
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