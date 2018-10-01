Воздушная трасса

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 18 Октября, 04:21 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65 р.
1 EUR 75 р.
100 JPY 5800 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кузбасс нацелился на восток
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2018

Регион сегодня
17.10 |
Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
17.10 |
Безработным поднимут размер пособия
17.10 |
На карте Хабаровского края появилось село Дальневосточное
17.10 |
"Приморцам нечего опасаться, они могут и дальше спокойно жить, работать..."
17.10 |
Приморский край вошел в ТОП-3 самых вкусных регионов России
статьи раздела
Финансы
01 Октября 2018, 14:25
Новый закон поднимет суммы страховых выплат Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, подписанный президентом страны в августе этого года, вступит в силу через год
статьи раздела
Регион сегодня
01 Октября 2018, 13:50
Авиаперевозчик решил продолжить летать из Владивостока в Москву Ранее компания планировала работать по этому направлению только в летний сезон. В настоящее время начались продажи авиабилетов по сниженным тарифам
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:41
Урожай на полях ВЭФ Делегация Хабаровского края на форуме была одной из самых представительных
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:35
Якутия бьет в одну точку Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:20
Камчатка: быть началом России Как театр начинается с вешалки, так Восточный экономический форум (ВЭФ) - с Улицы Дальнего Востока. В этом году - тем более: Улица открыла форум за два дня до начала деловой программы.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
04 Августа 2008, 11:00 | Регион сегодня

Воздушная трасса

Буквально 20 лет назад авиаперевозки между населенными пунктами области были так же доступны, как и автомобильные: рейсы из крупных районных центров в Магадан совершались по нескольку раз в день. После реформ 90-х годов население области значительно сократилось, подорожало топливо, состарилась авиатехника и, как следствие, количество внутренних полетов сократилось до минимума, а действующие аэропорты остались лишь в нескольких поселках. Сегодня авиакомпании, работающие на внутренних рейсах, ограничиваются лишь чартерами, в основном по заказу крупных горнодобывающих предприятий.

Жизненно важные грузы - продовольствие, лекарства, а также почту - жители сел Ямск и Тахтоямск Ольского района, а также сел Гижига, Верхний Парень, Тополовка и Чайбуха Северо-Эвенского получают в том числе и авиационным транспортом. Каждый рейс самолета или вертолета обходится областному бюджету в немалую сумму, но это те статьи расходов, сократить которые нельзя.

Сейчас в Магаданской области самоокупаемым является только один внутренний авиарейс Магадан - Эвенск - Магадан компании "Ираэро": самолет Ан-24 отправляется из Северо-Эвенского района в областной центр каждую неделю. Цена билета - 11 890 рублей, если повезет, то практически за эти же деньги можно долететь до Москвы! Но даже при таких астрономических тарифах рейсы в поселок Эвенск востребованы, поскольку другого способа добраться до Большой земли у жителей самого отдаленного района области просто нет...

Необходимость авиасообщения между крупными районами области, имеющими дорожное сообщение, также очевидна, ведь когда наземный путь составляет сотни километров дорог с перепадами высот, снежными заносами и крутыми поворотами, воздушный маршрут - единственная возможность оперативной доставки людей и грузов. Но страна живет в условиях рыночной экономики, поэтому нельзя заставить коммерческую авиакомпанию осуществлять заведомо нерентабельные рейсы. Именно поэтому ежегодно в областном бюджете предусматриваются дотации авиаперевозчикам, работающим на внутренних маршрутах. Без субсидирования такие полеты невозможны.

В течение нескольких последних лет в регионе предпринимались попытки возродить регулярное авиасообщение между Магаданом и центром крупного промышленного района области - поселком Омсукчан. В 2006 году по этому маршруту стали летать самолеты авиакомпании "Ираэро". При том, что жители района неоднократно высказывались за возобновление авиасообщения с областным центром, цена авиабилета -3500 рублей в один конец - оказалась для них слишком высокой, и даже в пиковый летний период самолет летал полупустым. Не стали пользоваться услугами малой авиации и крупные горнодобывающие компании, работающие в Омсукчанском районе. В итоге после окончания отпускного сезона полеты прекратились: самолет Ан-26 оказался слишком большим и затратным при довольно низком пассажиропотоке.

В конце марта этого года состоялся конкурс на право перевозки пассажиров в Омсукчан, победителем которого стала московская авиакомпания "РегионАвиа", активно осваивающая в последнее время Дальний Восток России - Магаданскую область, Камчатку, Якутию. Будут ли востребованы полеты в этот раз, когда цена билета возросла (с учетом компенсации из областного бюджета она составляет 4000 рублей в один конец), а жителей в Омсукчанском районе больше не стало? В "РегионАвиа" постарались учесть ошибки прошлых лет: на маршрут выделили Ан-28, который более экономичен и приспособлен для условий Крайнего Севера, а в ближайшее время число воздушных судов должно увеличиться до двух.

- Мы рассчитываем, что поддержка полетов со стороны администрации области продолжится и в последующие годы, в этом случае число внутренних маршрутов будет только расти, - рассказал генеральный представитель "Регион-Авиа" в Магаданской области Андрей БОГДАНОВ.

Ярким примером того, как в жестких рыночных условиях пытаются выжить предприятия малой авиации, можно считать аэропорт поселка Омсукчан. Построенный в 1972 году, он расположен в 7 км от районного центра в живописной долине, выходящей на Капрановский перевал -идеальное место, учитывая, что на многие километры вокруг сплошная гористая местность. В советские времена аэропорт входил в состав Сеймчанского Объединенного авиаотряда, здесь было налажено регулярное авиасообщение с Магаданом и поселками области.

Пиком работы аэропорта стали 90-е годы прошлого века - период строительства золотодобывающего предприятия на Кубаке и последующего освоения этого крупнейшего в области месторождения. Географическое расположение аэропорта как транзитной площадки между Магаданом и Северо-Эвенским районом оказалось крайне выгодно для Омолонской золоторудной компании. Самолеты, перевозившие специалистов и грузы, приземлялись в Омсукчане три раза в неделю, а когда начались работы на соседнем с Кубакой месторождении Биркачан, полеты совершались ежедневно. Однако в середине 2000-х годов добыча золота прекратилась и необходимость в регулярных авиарейсах отпала - для омсукчанского аэропорта настали тяжелые времена, коллектив предприятия сократился до 18 человек. Сейчас среди постоянных клиентов в основном компании, занимающиеся геологоразведкой, изредка совершаются чартерные полеты - всего за месяц набирается чуть больше 10 рейсов, но, например, в апреле состоялся лишь один.

- Сегодня у нас проверок больше, чем полетов, - нерадостно шутит начальник аэропорта Александр НОВОЖИЛОВ, пришедший сюда еще в 1986 году инженером ГСМ. По словам руководителя, основная сложность связана с содержанием парка техники, необходимой для расчистки полосы длиной более 2 км и шириной 80 м. Старые грейдеры уже давно выработали свой ресурс, их ремонт и содержание требуют больших вложений.

Омсукчанский аэропорт - это частная структура, входящая в состав ООО "AD REM", поэтому никакой помощи со стороны государства не получает, кроме того, здесь нет постоянно базирующейся авиакомпании. Доходы предприятия формируются только за счет приема, отправки воздушных судов, а также их заправки, соответственно, если нет рейсов, то и нет денег, а для нормального функционирования предприятия требуется более 300 тыс. рублей ежемесячно. И тем не менее сегодня омсукчанский аэропорт соответствует основным требованиям, а взлетно-посадочная полоса позволяет принимать большинство самолетов малой авиации, вплоть до Ан-12. Кстати сказать, экипаж первого в этом году регулярного рейса Магадан - Омсукчан состоянием полосы и обслуживанием персонала аэропорта остался доволен.

- В основном все проблемы малой авиации в регионах связаны с плохим состоянием местных аэродромов, из-за резкого сокращения внутренних рейсов люди просто отвыкли летать самолетами и предпочитают автотранспорт, - считает Андрей Богданов.

На прошедшем 6 марта этого года заседании Правительства РФ министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН обнародовал Концепцию развития аэродромной (аэропортовой) сети Российской Федерации на период до 2020 года. Предложения Минтранса по сохранению социально значимых перевозок, включая региональные и местные перевозки в районах Крайнего Севера, вселяют определенную надежду в жителей отдаленных регионов страны. Как считают в министерстве, государственная поддержка авиакомпаний в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях должна быть направлена на снижение тарифа на авиаперевозку до уровня, обеспечивающего транспортную доступность для населения, а также на обеспечение приемлемого уровня аэропортовых сборов и тарифов при безубыточном функционировании операторов аэропортов.

При этом в Концепции обозначены конкретные меры: организовать аэропортовую деятельность на основе создания казенных предприятий в районах Крайнего Севера. На местах предлагается разработать и утвердить региональные и муниципальные программы модернизации, развития социально значимых региональных и местных аэропортов, в том числе с использованием мер государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов, а также средств Инвестиционного фонда РФ. При этом для определения объемов субсидирования операторов аэропортов, обслуживающих социально значимые перевозки в районах Крайнего Севера, необходимо разработать и принять соответствующие нормативно-правовые акты.

- У нас сохранились площадки в Сусумане, Синегорье и Сеймчане, если государство будет выделять средства на содержание инфраструктуры местных аэропортов и аэродромов, мы готовы дотировать неприбыльные рейсы, компенсируя авиакомпаниям издержки при неполной наполняемости самолета. Без поддержки государства развивать малую авиацию в условиях Крайнего Севера невозможно, - считает заместитель губернатора Магаданской области Владимир ЧУФЕНЕВ.

- Несмотря на все сложности, надежда на постепенное увеличение числа внутренних авиарейсов в Магаданской области все-таки есть: в мае частота полетов из Магадана в Северо-Эвенский район увеличилась в два раза. Вполне возможно, что в ближайшее время постоянную нагрузку получит и третий действующий в области аэропорт - Сеймчан. В "Регион-авиа" не исключают возобновление маршрута Сеймчан - Магадан, а в компании "Ираэро" разрабатывается программа организации интенсивных полетов из сеймчанского аэропорта на Чукотку.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
28 Сентября 2018, 17:11
Бриллианты "Сделано в Приморье" Резидент Свободного порта продолжает наращивать инвестиции в огранку алмазов в Приморье
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
03 Сентября 2018, 13:47
Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд Благодаря поддержке Фонда в регионе реализуется ряд проектов
статьи раздела
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика