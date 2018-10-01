|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 18 Октября, 04:21 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Воздушная трасса
Жизненно важные грузы - продовольствие, лекарства, а также почту - жители сел Ямск и Тахтоямск Ольского района, а также сел Гижига, Верхний Парень, Тополовка и Чайбуха Северо-Эвенского получают в том числе и авиационным транспортом. Каждый рейс самолета или вертолета обходится областному бюджету в немалую сумму, но это те статьи расходов, сократить которые нельзя.
Сейчас в Магаданской области самоокупаемым является только один внутренний авиарейс Магадан - Эвенск - Магадан компании "Ираэро": самолет Ан-24 отправляется из Северо-Эвенского района в областной центр каждую неделю. Цена билета - 11 890 рублей, если повезет, то практически за эти же деньги можно долететь до Москвы! Но даже при таких астрономических тарифах рейсы в поселок Эвенск востребованы, поскольку другого способа добраться до Большой земли у жителей самого отдаленного района области просто нет...
Необходимость авиасообщения между крупными районами области, имеющими дорожное сообщение, также очевидна, ведь когда наземный путь составляет сотни километров дорог с перепадами высот, снежными заносами и крутыми поворотами, воздушный маршрут - единственная возможность оперативной доставки людей и грузов. Но страна живет в условиях рыночной экономики, поэтому нельзя заставить коммерческую авиакомпанию осуществлять заведомо нерентабельные рейсы. Именно поэтому ежегодно в областном бюджете предусматриваются дотации авиаперевозчикам, работающим на внутренних маршрутах. Без субсидирования такие полеты невозможны.
В течение нескольких последних лет в регионе предпринимались попытки возродить регулярное авиасообщение между Магаданом и центром крупного промышленного района области - поселком Омсукчан. В 2006 году по этому маршруту стали летать самолеты авиакомпании "Ираэро". При том, что жители района неоднократно высказывались за возобновление авиасообщения с областным центром, цена авиабилета -3500 рублей в один конец - оказалась для них слишком высокой, и даже в пиковый летний период самолет летал полупустым. Не стали пользоваться услугами малой авиации и крупные горнодобывающие компании, работающие в Омсукчанском районе. В итоге после окончания отпускного сезона полеты прекратились: самолет Ан-26 оказался слишком большим и затратным при довольно низком пассажиропотоке.
В конце марта этого года состоялся конкурс на право перевозки пассажиров в Омсукчан, победителем которого стала московская авиакомпания "РегионАвиа", активно осваивающая в последнее время Дальний Восток России - Магаданскую область, Камчатку, Якутию. Будут ли востребованы полеты в этот раз, когда цена билета возросла (с учетом компенсации из областного бюджета она составляет 4000 рублей в один конец), а жителей в Омсукчанском районе больше не стало? В "РегионАвиа" постарались учесть ошибки прошлых лет: на маршрут выделили Ан-28, который более экономичен и приспособлен для условий Крайнего Севера, а в ближайшее время число воздушных судов должно увеличиться до двух.
- Мы рассчитываем, что поддержка полетов со стороны администрации области продолжится и в последующие годы, в этом случае число внутренних маршрутов будет только расти, - рассказал генеральный представитель "Регион-Авиа" в Магаданской области Андрей БОГДАНОВ.
Ярким примером того, как в жестких рыночных условиях пытаются выжить предприятия малой авиации, можно считать аэропорт поселка Омсукчан. Построенный в 1972 году, он расположен в 7 км от районного центра в живописной долине, выходящей на Капрановский перевал -идеальное место, учитывая, что на многие километры вокруг сплошная гористая местность. В советские времена аэропорт входил в состав Сеймчанского Объединенного авиаотряда, здесь было налажено регулярное авиасообщение с Магаданом и поселками области.
Пиком работы аэропорта стали 90-е годы прошлого века - период строительства золотодобывающего предприятия на Кубаке и последующего освоения этого крупнейшего в области месторождения. Географическое расположение аэропорта как транзитной площадки между Магаданом и Северо-Эвенским районом оказалось крайне выгодно для Омолонской золоторудной компании. Самолеты, перевозившие специалистов и грузы, приземлялись в Омсукчане три раза в неделю, а когда начались работы на соседнем с Кубакой месторождении Биркачан, полеты совершались ежедневно. Однако в середине 2000-х годов добыча золота прекратилась и необходимость в регулярных авиарейсах отпала - для омсукчанского аэропорта настали тяжелые времена, коллектив предприятия сократился до 18 человек. Сейчас среди постоянных клиентов в основном компании, занимающиеся геологоразведкой, изредка совершаются чартерные полеты - всего за месяц набирается чуть больше 10 рейсов, но, например, в апреле состоялся лишь один.
- Сегодня у нас проверок больше, чем полетов, - нерадостно шутит начальник аэропорта Александр НОВОЖИЛОВ, пришедший сюда еще в 1986 году инженером ГСМ. По словам руководителя, основная сложность связана с содержанием парка техники, необходимой для расчистки полосы длиной более 2 км и шириной 80 м. Старые грейдеры уже давно выработали свой ресурс, их ремонт и содержание требуют больших вложений.
Омсукчанский аэропорт - это частная структура, входящая в состав ООО "AD REM", поэтому никакой помощи со стороны государства не получает, кроме того, здесь нет постоянно базирующейся авиакомпании. Доходы предприятия формируются только за счет приема, отправки воздушных судов, а также их заправки, соответственно, если нет рейсов, то и нет денег, а для нормального функционирования предприятия требуется более 300 тыс. рублей ежемесячно. И тем не менее сегодня омсукчанский аэропорт соответствует основным требованиям, а взлетно-посадочная полоса позволяет принимать большинство самолетов малой авиации, вплоть до Ан-12. Кстати сказать, экипаж первого в этом году регулярного рейса Магадан - Омсукчан состоянием полосы и обслуживанием персонала аэропорта остался доволен.
- В основном все проблемы малой авиации в регионах связаны с плохим состоянием местных аэродромов, из-за резкого сокращения внутренних рейсов люди просто отвыкли летать самолетами и предпочитают автотранспорт, - считает Андрей Богданов.
На прошедшем 6 марта этого года заседании Правительства РФ министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН обнародовал Концепцию развития аэродромной (аэропортовой) сети Российской Федерации на период до 2020 года. Предложения Минтранса по сохранению социально значимых перевозок, включая региональные и местные перевозки в районах Крайнего Севера, вселяют определенную надежду в жителей отдаленных регионов страны. Как считают в министерстве, государственная поддержка авиакомпаний в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях должна быть направлена на снижение тарифа на авиаперевозку до уровня, обеспечивающего транспортную доступность для населения, а также на обеспечение приемлемого уровня аэропортовых сборов и тарифов при безубыточном функционировании операторов аэропортов.
При этом в Концепции обозначены конкретные меры: организовать аэропортовую деятельность на основе создания казенных предприятий в районах Крайнего Севера. На местах предлагается разработать и утвердить региональные и муниципальные программы модернизации, развития социально значимых региональных и местных аэропортов, в том числе с использованием мер государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов, а также средств Инвестиционного фонда РФ. При этом для определения объемов субсидирования операторов аэропортов, обслуживающих социально значимые перевозки в районах Крайнего Севера, необходимо разработать и принять соответствующие нормативно-правовые акты.
- У нас сохранились площадки в Сусумане, Синегорье и Сеймчане, если государство будет выделять средства на содержание инфраструктуры местных аэропортов и аэродромов, мы готовы дотировать неприбыльные рейсы, компенсируя авиакомпаниям издержки при неполной наполняемости самолета. Без поддержки государства развивать малую авиацию в условиях Крайнего Севера невозможно, - считает заместитель губернатора Магаданской области Владимир ЧУФЕНЕВ.
- Несмотря на все сложности, надежда на постепенное увеличение числа внутренних авиарейсов в Магаданской области все-таки есть: в мае частота полетов из Магадана в Северо-Эвенский район увеличилась в два раза. Вполне возможно, что в ближайшее время постоянную нагрузку получит и третий действующий в области аэропорт - Сеймчан. В "Регион-авиа" не исключают возобновление маршрута Сеймчан - Магадан, а в компании "Ираэро" разрабатывается программа организации интенсивных полетов из сеймчанского аэропорта на Чукотку.
- В Сбербанк Бизнес Онлайн встроена опция подтверждения контрагентов
- На МРФ-2018 открыли Международный год лосося
- Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов
- Сбербанк совместно с Mastercard впервые в России запустил кешбэк для бизнес-карт
- Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
- ВЭБ-лизинг передал Аэрофлоту еще два самолета SUKHOI SUPERJET 100
- Стратегия скальпинга поможет получить прибыль в короткий промежуток времени
- Техасский холдем стал абсолютным чемпионом популярных карточных игр
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе "Лучший по профессии – 2018"
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.