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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
В ноябре 2017 года Кузнецов оценивал средние ежегодные потери Российской экономики от кибератак в 600-650 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.
"По итогам 2018 года ущерб российской экономике может составить 1,1 триллиона рублей. Ущерб мировой экономике может достигнуть около 1,5 триллиона долларов", - сказал Кузнецов. При этом он добавил, что к 2022 году при сохранении данного тренда эта цифра может достигнуть не менее 8 триллионов долларов.
При этом, по словам Кузнецова, эти цифры не отражают действительной картины: количество известных киберпреступлений составляет не более 20%. Из-за этого реальный ущерб от кибератак оценить практически невозможно, отметил он.
Вместе с тем, в Сбербанке посетовали, что возраст кибермошенников стремительно снижается. "Мы сделали вывод, что кибербезопасность стремительно молодеет - 40% преступлений, к сожалению, уже совершается школьниками в возрасте 14-15 лет", - добавил топ-менеджер.
"Нам представляется, что сегодня 85-90% кибермошенников и киберпреступников - в районе не более 20 лет с небольшим", - заключил Кузнецов.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
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