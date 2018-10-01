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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 11 Октября, 00:59 |
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Эффективные миллионы
Поддержка, оказанная сельскому хозяйству в рамках программы, позволила вывести многие предприятия в категорию прибыльных, приступить к модернизации, повысить эффективность производства. В 2008 году удельный вес прибыльных сельхозпредприятий составил 80,3%, что на 11,4% выше показателя 2007 года. В общей сложности уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности за 2008 год вырос до 14,8% (в 2007 году - 13,5%).
- Отрадно, что удалось достигнуть существенного роста прибыли предприятий на селе, - говорит губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН. - Это свидетельствует о том, что в село пришли реальные собственники, которые собираются здесь работать долгие годы. Мы все последние годы поддерживали сельское хозяйство, и в нынешнем году из краевого бюджета на дотации выделяем примерно 675 млн рублей. Это значит, что 4 копейки на рубль производимой продукции мы отдаем предприятию, причем прямо производителю. Это очень важно. Но нам есть еще чем заниматься. Если сейчас можно говорить о каких-то успехах в растениеводстве, производстве мяса птицы, то молочное производство, все, что связано с крупным рогатым скотом, еще оставляют вопросы. Но мы будем ими заниматься, предметно, целенаправленно. Это наша стратегия.
Стратегия, направленная на поддержку сельхозпроизводства, уже сейчас позволяет решать вопросы продовольственной безопасности региона. Например, производство риса - исключительно приморского продукта на Дальнем Востоке - выходит на уровень, сводящий к минимуму зависимость края от импорта. Капитальный ремонт рисовых оросительных систем позволил увеличить площадь посевов этой культуры в 2008 г. на 35%. К этому можно добавить результаты еще одного приоритетного направления программы - элитного семеноводства, увеличившего урожайность риса прошлого года в среднем на 15,8%, в отдельных хозяйствах она достигла 27-30 ц/га. Теперь уже рисоводы рассматривают предложения по импортным поставкам ценной в Юго-Восточной Азии крупы.
Урожайность, а также площади выросли практически по всем культурам. Соя - еще одна стратегическая культура Приморья. Этот фактически безотходный продукт используется в крае для производства масла, шрота, является ценной добавкой в комбикорма. От объемов ее производства зависят и перерабатывающие предприятия, и животноводческие хозяйства. В прошлом году оно увеличилось на 33,3%. Из 103 тыс. тонн полученной сои 80 тыс. уходят на масложиркомбинат "Приморская соя" и птицефабрики.
- Задача сейчас состоит в том, чтобы создать современные конкурентные предприятия, - говорит директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Николай БОРИСОВ. - И, конечно, разрабатывая программу, мы предложили губернатору предусмотреть техническое переоснащение животноводческих комплексов. Он нас поддержал. Реконструкция птицеводческих предприятий позволила увеличить производство мяса птицы в крае в 2,8 раза. При поддержке репродуктивного свиноводства растет поголовье свиней. Для стабилизации ситуации с крупным рогатым скотом в край были завезены из Австралии коровы мясной и молочной породы. Сейчас мы уже получили от этого скота 1319 телят.
К итогам первого года реализации программы можно отнести начало строительства трех животноводческих комплексов, обновление технического парка, приобретение хозяйствами 20 полнокомплектных широкозахватных технологических комплексов по производству растениеводческой продукции. В общей сложности освоено 827, 4 млн рублей. Хозяйства научились умело пользоваться деньгами, стали вдумчиво относиться к экономике своих предприятий, повысилась эффективность использования целевых бюджетных средств. Увеличение расходов краевого бюджета на развитие сельского хозяйства способствовало привлечению средств федерального бюджета, которые для Приморья увеличились в 2008 году в 1,8 раза.
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