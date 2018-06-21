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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 07 Июля, 19:36 |
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Дальневосточный банк. Расширяя горизонты
За год банк открыл 11 офисов, выйдя на новые для себя рынки Красноярского края, Камчатки, Забайкалья, Амурской области. География продвижения приморского банка определена планами развития его стратегического партнера - ОАО "Нефтяная компания "Роснефть", - а также клиентов и поставщиков Роснефти. В новых филиалах и дополнительных офисах обслуживаются более 70 дочерних предприятий НК "Роснефть".
По словам первого вице-президента ОАО "Дальневосточный банк" Валерия ПАВЛЮКА, столь активное расширение филиальной сети - свидетельство последовательности банка в реализации главного принципа в отношениях с клиентами: развитие и укрепление стабильного взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества, предоставление всего спектра современных банковских услуг клиентам во всех точках присутствия банка.
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