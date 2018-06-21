|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 13 Июля, 00:37 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Дальневосточный банк включен во Всероссийскую Книгу Почета
В него вносятся наиболее достойные предприятия и организации различных форм собственности и отраслей, которые своей деятельностью способствуют социально-экономическому развитию территории, повышению эффективности отрасли, росту бюджетной и социальной эффективности, - говорится в официальном пресс-релизе администрации Реестра.
Основная задача Книги Почета - "выделить и отметить лучшие предприятия в своем регионе, в своей отрасли, работающие на благо страны, на формирование успешной и процветающей России".
Формирование Книги Почета осуществляется при участии органов власти различных уровней, а включение в нее предприятий и организаций производится исключительно на основании предложений органов исполнительной власти, что является подтверждением высокой деловой репутации и значимости для региона компании или организации, представленной на участие в почетном российском проекте.
Право войти в историю таким образом получил и Дальневосточный банк. "Сообщение о том, что Дальневосточный банк включен во Всероссийскую Книгу Почета стало для нас приятным событием. В то же время, это является новым подтверждением значимой роли банка для экономики региона, высокой репутации в бизнес-сообществе и органах власти, - говорит Валерий ПАВЛЮК, первый вице-президент Дальневосточного банка. - Эффективные партнерские отношения банк выстраивает как с клиентами, так и с властью, в частности, с Администрацией Приморского края, что способствует укреплению экономики края в целом, развитию бизнеса в регионе".
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- "МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
- Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий
- Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн
- Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров
- Как трудоустроиться на должность администратора без опыта в Киеве
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.