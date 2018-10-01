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Пропуск на стройку
Эта новая концепция предполагает отказ государства от ряда функций по регулированию деятельности в строительной отрасли. При этом уполномоченные органы госвласти будут осуществлять надзор за деятельностью не предприятий, а саморегулируемых организаций (СРО), в которых они состоят. СРО будут выдавать своим членам свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность строительства. Они станут своеобразным пропуском на рынок, без которого невозможно легально работать.
По закону целями саморегулируемых организаций в строительстве является предупреждение вреда людям, имуществу, природной среде из-за недостатков изыскательских, проектных и строительных работ, а также повышение качества строительства. Эксперты отрасли уверены, что этот закон, наделяя СРО рядом правовых и финансовых инструментов, существенно повышает защищенность заказчиков и потребителей. Но чтобы закон эффективно заработал, такие саморегулируемые организации в 2009 году должны как минимум появиться. Именно этим сегодня занимается Ассоциация строителей Приморья (АСП), которая представляет интересы строительных подрядных организаций края.
О ее работе по переходу на саморегулирование "ДК" рассказал директор АСП Сергей ФЕДОРЕНКО.
- Сергей Владимирович, насколько известно, Ассоциация строителей Приморья создана около года назад, и за это время достаточно активно проявила себя в строительной сфере. Что представляет собой АСП сегодня?
- Действительно, Ассоциация строителей Приморья была создана в мае 2008 года пятью ведущими строительными компаниями. Перед АСП поставлена задача консолидировать силы в строительной отрасли края и совместными усилиями решить общие для строительно-подрядных организаций вопросы. Наша целевая аудитория - подрядчики. За 8 месяцев работы в наш состав вошли 100 организаций, что составляет, по нашим оценкам, почти четверть от общего числа реально работающих строительных компаний в Приморье. Стоит отметить, что каждую неделю к нам поступают новые заявления о приеме.
Председателем Совета АСП избран авторитетнейший в крае строитель - Владимир Васильевич НЕСКОБЛИНОВ. Это опытный и грамотный управленец, под руководством которого в 70-90-е годы шло строительство "Большого Владивостока", возведено множество объектов жилого, производственного, социального назначения. Его высокий авторитет помогает решать многие вопросы. Текущее руководство деятельностью организации, взаимодействие с органами государственной власти, строительными компаниями осуществляет директор АСП. Сейчас мы ведем активную разъяснительную работу среди строительных организаций по вопросам саморегулирования.
- АСП намеревается стать саморегулируемой организацией?
- Да, и в прошлом году мы разработали детальный план по формированию СРО. Первый шаг на этом пути - общее собрание членов ассоциации, которое планируем провести в феврале-марте. На нем представим проекты основных документов, предложения по составу Совета, размерам и порядку уплаты взносов, управлению компенсационным фондом. Для регистрации в качестве СРО в соответствии с законом у некоммерческого партнерства должны быть разработаны и приняты три главных документа: требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, правила контроля в области саморегулирования и система мер дисциплинарного воздействия. Сейчас идет их разработка, по мере готовности мы будем размещать их на нашем сайте www.a-s-p.org для обсуждения.
На собрании также примем решение о формировании контрольного комитета, который займется проверкой членов ассоциации на соответствие требованиям. Это тоже необходимо по закону. Мы планируем, что такая ревизия будет проходить в течение последующих месяцев. В это же время мы намерены заниматься формированием компенсационного фонда, что тоже требует закон. Параллельно готовимся к открытию наших представительств в Находке, Артёме, Уссурийске, Арсеньеве и Лесозаводске. Они будут заниматься вопросами контроля качества работ на закрепленных территориях, а также более эффективно взаимодействовать с органами местной власти.
Таким образом, к концу лета мы планируем подать документы для получения статуса саморегулируемой организации, с тем чтобы уже осенью быть готовыми к выдаче свидетельств о допуске к работам.
- Не наложит ли вступление в СРО на строительные компании дополнительное финансовое бремя, которое усугубит влияние на отрасль финансового кризиса?
- К сожалению, разразившийся финансовый кризис уже ударил по некоторым компаниям. Многие подрядчики остались без работы, кому-то, скорее всего, не избежать банкротств. Но в итоге благодаря кризису и процессу организации СРО в отрасли произойдет санация, которая благотворно скажется на качестве строительства.
Что же касается расходов, то еще в середине прошлого года мы неоднократно заявляли, что намерены выстраивать небольшую, но эффективную управленческую структуру, содержание которой потребует от наших членов минимальных затрат. Так, прием в Ассоциацию ведется на безвозмездной основе. Кроме того, на общем собрании мы хотим обсудить возможность ранжирования членов Ассоциации в зависимости от их оборота: на малые, средние и крупные. Такое разделение, на наш взгляд, необходимо для справедливого формирования компенсационного фонда. Риски у крупных предприятий гораздо выше, чем у малых, значит, и размеры выплат по недостаткам работ будут также больше. Мы думаем, что взнос в компенсационный фонд для небольших компаний нужно установить в размере 300 тыс. руб. (это разрешенный законом минимум), для более мощных компаний он может быть несколько существеннее. Это же касается и членских взносов.
Требования к предприятиям, прописанные в законе, также предлагается не завышать, а оставить минимальными. Ни к чему в период кризиса отягощать компании необходимостью внедрения систем управления качеством, большим штатом специалистов и пр. Саморегулируемые организации в первые годы работы должны дать возможность отстающим предприятиям подтянуться до общего уровня. У нас есть компании, которые только начинают свою деятельность. Они хотят и готовы хорошо работать, но если поставить им слишком высокую планку, мы просто выдавим их с рынка. Приняв их в свои ряды и предоставив возможность работать после 2010 года, мы дадим им шанс подрасти и достойно конкурировать.
- Возможно ли вступление в приморскую СРО строительных компаний из других регионов?
- Закон не запрещает строительной компании вступать в любую саморегулируемую организацию, где бы она ни находилась, но не думаю, что это целесообразно. Такой компании придется нести высокие накладные расходы: на участие в собраниях, на инспекции и т.п. Да и СРО будет труднее оперативно контролировать деятельность такой компании. Может также возникнуть вопрос, по каким причинам компания не вошла в СРО на своей территории?
- Как, на ваш взгляд, скажется формирование СРО на развитии строительного рынка? Будут ли защищены заказчики от недобросовестных строительных компаний?
- Саморегулируемые организации нацелены на повышение качества строительства и предотвращение материального ущерба заказчика. В этом аспекте, без сомнений, они станут серьезным подспорьем для заказчиков строительных работ. Посудите сами. Чтобы стать членом СРО и получить свидетельство о допуске к работам, строительная компания должна соответствовать требованиям СРО. А они даже по ФЗ-148 более жесткие, чем требования при получении государственных лицензий на строительство. Это означает, что компания-член СРО уже имеет более высокий уровень компетенции.
Во-вторых, устанавливается дополнительная имущественная ответственность в виде компенсационного фонда и страхования. Это также предполагает тщательный контроль качества работ не только со стороны СРО, но и страховщика. Если допущены ошибки и заказчику нанесен ущерб, то его покрытие будет обеспечено не только силами виновной компании, но и за счет средств страховки и выплат из компенсационного фонда.
Есть и такой нюанс. Компании, работающие на ремонте квартир и строительстве коттеджей, не обязаны становиться членами СРО. Виды работ, которые они выполняют, отсутствуют в недавно подписанном министром регионального развития РФ "Перечне работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства". Очевидно, тем самым государство оказывает поддержку малому бизнесу.
Эти фирмы найдут свою рыночную нишу, например, ту, которую сегодня занимают "черные бригады", строящие без лицензии. Однако любому заказчику будет выгоднее отдать предпочтение предприятию, состоящему в саморегулируемой организации, ведь СРО, благодаря инструментам контроля и ответственности за деятельностью своих членов, является для заказчика гарантом качества работ. Это правило будет работать даже на уровне ремонта квартир и офисов - компания-член СРО не сможет исчезнуть в один прекрасный день, оставив за собой недоделанную или дефектную работу.
- Есть ли поддержка работы Ассоциации со стороны органов власти?
- Власть понимает и поддерживает нашу работу. Мы конструктивно взаимодействуем с администрацией и Законодательным собранием Приморского края, с территориальными представительствами Федерального лицензионного центра и Ростехнадзора, с органами власти муниципальных образований. В лице саморегулируемых организаций, представляющих интересы множества экономических субъектов, государственная власть получит надежных партнеров.
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