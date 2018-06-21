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06 Апреля 2009, 11:00 | Регион сегодня

Бактерии-кормилицы

Журнал Technology Review Массачусетского технологического института опубликовал в сентябре 2008 года ежегодный список десяти технологий, которые в ближайшие годы будут играть особенно большое значение. Среди этих инноваций - проект приморского изобретателя "получение топлива из морской воды на основе цианобактерий". Он стал безоговорочным победителем регионального этапа конкурса "Бизнес инновационных технологий - 2008".

Видеоролик, где списанный Ford 1988 года выпуска "мучили", добавляя в бак к остаткам дизельного топлива литры воды с непонятными бактериями, на выставке проектов в рамках Тихоокеанского инновационного форума просмотрели практически все его участники и гости. Всех поражало, как это возможно: мотор машины перешел на новое топливо, даже не чихнув!

О том, как складывается дальнейшая судьба проекта, а также о других, не менее удивительных изобретениях, корреспондент "ДК" побеседовал с их автором, членом-корреспондентом Международной академии наук в сфере экологии Валерием ЦЫМБАЛЕНКО.

- Валерий Макарович, кто вы по образованию? Каким было ваше первое изобретение?

- Я оканчивал несколько вузов - сначала геофизический факультет ДВГУ, затем получил юридическое образование.

Мое первое мое изобретение связано с сохранением жизни человека. Когда я посмотрел несколько лет назад фильм "Титаник", на меня сильное впечатление произвела картина, когда по морю плавали сотни людей в "спасательных" жилетах. Они не утонули, но замерзли.

Эта мысль засела у меня в голове, я стал думать, как их можно было бы спасти? Оказывается, люди замерзают в воде даже при 30 градусах тепла из-за высокой теплоотдачи. И я разработал такой костюм, который может обогреваться с помощью цианобактерий, человек в случае аварии даже в холодной воде мог бы в ожидании спасателей дольше оставаться в живых. Получил патент на это изобретение, но никто из производителей им не заинтересовался. А на судах по прежнему используют жилеты и комбинезоны без обогрева, и люди продолжают гибнуть.

- Другие ваши изобретения тоже связаны с использованием цианобактерий, почему?

- Эти бактерии известны уже лет сто. Они есть и в морской воде, и в нефти, и много где еще. Им для питания и размножения нужна органика. Я разработал биопрепарат, который при добавлении в воду подавляет все остальное, а цианобактерии становятся первичными и тогда уже проявляют свои интересные и очень полезные свойства.

- В чем существо проекта получения биотоплива из морской воды? Много ли нужно денег, чтобы довести идею до ума?

- Весь мир озабочен производством биотоплива, и есть вполне успешные результаты, хотя в качестве сырья используются сельхозпродукты (кукуруза, подсолнечник, соя, рапс) или морские водоросли. Все эти технологии достаточно дорогие, а можно получать топливо как для машин, так и для коммунальных нужд гораздо более дешевым способом - из воды. И его себестоимость может быть от трех рублей за литр! Я взял за основу морскую воду, потому что там много цианобактерий. Нужно добавить туда немного нефтепродуктов - 5-10% дизельного топлива или мазута - и цианобактерии. Они-то и превращают эту смесь в топливо. Вредных выхлопов никаких - только водяной пар и немного углекислого газа!

Нам нужно около 5 млн рублей, чтобы довести разработку до ума. Нужна площадь возле моря, емкости для воды и бактерий, немного нефтепродуктов и машины, чтобы на них отрабатывать технологию, ведь вода сама по себе - агрессивная среда. Как цилиндры и поршни себя поведут? Мы пробовали на дизельной машине, а как другие будут реагировать, еще не знаем.

Нам даже электричество не нужно: мы можем сами себя обеспечить с помощью нашей технологии.

- И все-таки подвижки с проектом после конкурса и выставки у вас пошли?

- Да. Мы организовали в апреле 2007 года научно-исследовательский центр "Акмас", подобралась группа студентов, которые сейчас со мной работают.

К нам обратился Уссурийский сахарный завод с просьбой помочь утилизировать отходы производства - патоку. Она какая-то ядовитая и ее нельзя использовать на корм скоту, поэтому и стоит задача ее утилизировать. В 2008 году мы начали наш эксперимент в августе: 200 тонн патоки утилизировали до конца года. В качестве побочного продукта получено биотопливо, которое используется для выработки электроэнергии и тепла. Им обеспечивается и сам завод, и близлежащий жилой район.

Для этого нам потребовалось только построить три емкости - для воды, бактерий и смешивания их, трубопроводы между ними и дополнительную форсунку для подачи готового биотоплива в котел. Оно прекрасно горит и позволяет экономить на дорогом горючем. Мы использовали тут пресную воду, чтобы удешевить технологию и концентрат цианобактерий.

Кстати, на заводе пытались без нашего ведома утилизировать патоку без добавки, но тут же пошел запах горелой карамели. Чуть котел не запороли, ведь карамель, когда горит, прилипает к стенкам, и ее потом отбойным молотком не уберешь. Так что без бактерий - никак!

Теперь с нами заключен контракт на утилизацию патоки и дефеката на 2009 год. Таким образом, наша разработка стала одним из элементов технологии.

- Говорят, и "Приморская соя" обратилась к вам за помощью в утилизации отходов производства?

- Да, генеральный директор Юрий ПОПОВ попросил нас помочь. У них на масложиркомбинате тоже проблемы с отходами и их утилизацией. Зачем их выбрасывать, если можно делать прекрасный топочный мазут для котельных?

Еще мне прислали с Алтая отходы сахарного производства - жом из свеклы. Тоже просят посмотреть на предмет его утилизации и возможного производства биотоплива. Но, к сожалению, мне некогда сейчас этим заниматься.

Мы хотим к весне попробовать запустить тракторы, чтобы они работали на нашем топливе. Уссурийцы уже проводили эксперименты с южнокорейцами. Есть технологии, когда дизельное топливо мешают с растительным маслом или масло - со спиртом. Но это дорого получается, а мы хотим сделать дешевое топливо для села.

- Расскажите пожалуйста о ваших сельскохозяйственных экспериментах.

- Мы пробовали вырастить картошку с разными вкусами, но без всякой генной инженерии. Разработали биопрепарат, которым обрабатывается посевной материал перед посадкой. Знакомый дачник вырастил таким образом картошку с запахом... сала. Есть ведь люди, которым нельзя жирное, а они любят. Очень вкусная картошка получилась! И проведенные нами лабораторные исследования показали ее хорошие вкусовые качества. Причем можно вырастить картошку практически с любым вкусом.

В сентябре мы по приглашению Приморской государственной библиотеки им. Горького выступили в Чугуевке перед сельчанами с предложением поучаствовать в эксперименте. Те оценили представленный нами картофель очень высоко. Председатель АО "Надеждинскагропромхимия" Федор ДУБОВЕНКО выделил под эксперимент 10 гектаров полей.

Но, к сожалению, от данного проекта в этом году придется частично отказаться и продолжить исследования на дачных участках. Причина в том, что я физически не успеваю заниматься сельхозтемой. Моя мечта - довести проект биотоплива до промышленного производства. Сейчас я оформляю на него патент.

- Вы готовы продать свои патенты, возможно, за границу?

- Почему бы и нет, если условия меня устроят, и если в России это не нужно. Мне 60 лет, и я хочу увидеть при жизни результаты своего труда.

- Какое значение, на ваш взгляд, имеет развитие энергосберегающих технологий для богатой природными ресурсами России?

- Огромное значение. Это вопрос эффективности экономики. Затраты на добычу сырья растут: возьмите пример Сахалина, посмотрите в какие огромные суммы выливается строительство нефте- и газопроводов. А ведь это сырье можно использовать более экономно, да и запасы ресурсов истощаются.

Зато отходов в нашей стране накоплено множество. И многие, например, пищевые отходы можно утилизировать, не загрязняя окружающую среду, используя их как вторичное сырье для получения дополнительного тепла и электроэнергии. Но все идут по пути наименьшего сопротивления.

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