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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 01 Ноября, 12:27 |
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Отношение к отходам стало серьезнее
- Администрацией Сахалинской области разработана программа "Отходы производства". У нас есть пестициды, которые когда-то были завезены в область, существует проблема уничтожения отходов военных частей, особенно брошенных ими химреагентов. Сегодня они бесхозны и представляют опасность для окружающей среды. В программе предусмотрены средства на их утилизацию.
В целом программа "Отходы" подразумевает строительство практически в каждом муниципальном образовании полигонов отходов с применением новых технологий и частичной переработкой, ведь фактически все действующие в области полигоны неофициальны, на них нет разрешающих документов, не отведена земля и т. д. На реализацию программы планируется привлечь областные, муниципальные и внебюджетные средства. Кстати, частные компании интересуются возможностью участия, мы плотно работаем в этом направлении с "Сахалинской Энергией". Сегодня с ее помощью построено три современных полигона в Ногликах, Смирных и Корсакове, планируется строительство полигонов в Макарове и Холмске, где ведутся проектировочные работы.
Есть проект строительства завода по переработке отходов, который, скорее всего, будет возведен в районе муниципального образования Южно-Сахалинск, где он может стать рентабельным. Остальные населенные пункты небольшие для строительства таких заводов, а бюджет, к сожалению, не в состоянии профинансировать их повсеместное строительство, как это делается в Японии. Например, на окраине г. Саппоро построен на бюджетные деньги небольшой модульный завод, который затем был передан в эксплуатацию частной компании. У них такой подход к экологии и чистоте.
Но мы обещаем, что будем поддерживать частные компании, занятые переработкой отходов. Так, в области работает компания "Эврика", занимающаяся переработкой пластмасс. Когда полигон для Южно-Сахалинска будет построен, то пластик с сортировочной площадки, где планируется разделять отходы по видам, будет направляться в "Эврику", которая таким образом получит стабильное поступление сырья.
Нефтедобывающими компаниями проблема утилизации отходов бурения решается самостоятельно. Согласно российскому законодательству сброс отходов бурения в море запрещен. Используются такие методы, как их закачка в пласт, но если объем отходов большой, то это дорого и непросто. ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" показало пример утилизации таких отходов путем размещения в специальные береговые амбары, и второй метод - переработка их в почвогрунт или торфокомпост с последующим использованием для рекультивации земель.
Второй метод был использован при бурении на Западно-Камчатском шельфе на береговой базе в Магадане. Разработка этого метода начиналась давно, теперь он сертифицирован. На почвогрунте даже сажались опытные образцы картофеля, это дало хорошие результаты. Амбарный способ хранения признан худшим из этих двух вариантов, но как бы то ни было для Сахалина это выход из проблемы утилизации шлама.
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