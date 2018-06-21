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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 08 Июля, 23:04 |
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Возникает необходимость договариваться
Но в то же время, когда отсутствует самоконтроль внутри предпринимательского сообщества, попытка федеральной власти ограничить законные полномочия власти стимулирует произвол хозяйствующего субъекта. Права предпринимателя становятся его крепостью тогда, когда они солидарно отстаиваются самими предпринимателями. Если они не способны подавлять произвол среди себе подобных, то зовут на помощь жандарма – милиционера, санинспектора, пожарника и т.д. Вместе с тем, количество жалоб, поступающих в ДВОПП на неправомерные действия проверяющих от членов нашей организации, за последние два года сведено до минимума. Одна из причин в культуре ведения бизнеса членами нашей организации.
За последние пять лет количество индивидуальных предпринимателей увеличилось с 22 до 33 тысяч. Малых предприятий – с 9 до 12 тысяч. Нас беспокоит подобное соотношение между ИП и МП. Тенденция показывает, что желающих объединить капитал, знания и опыт в форме юридического лица становится меньше. Предприимчивые люди, инвесторы стали меньше доверять друг другу. Стали больше думать о том, как приватизировать недостатки государственных институтов – коррупционность, налоги, низкий уровень транспарентности товарно-денежных отношений, низкую организованность наемных работников. В целом, поступательное развитие малого предпринимательства в правилах командной игры. Для возникновения оных нужно активное давление государства, требующего, чтобы каждый предприниматель становился членом территориального общественного предпринимательского объединения; предприятие – членом отраслевой саморегулируемой организации, объединения работодателей, а работник – членом профессионального союза. Возникнет необходимость садиться за стол переговоров и договариваться о правилах игры на рынке и применении стимулов к тем субъектам, кто их игнорирует. Власть понуждает участников к исполнению таких договоренностей. Это и станет сутью понятия "консолидация общества".
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