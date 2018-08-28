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Вторник| 04 Сентября, 15:36 |
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Владивосток, Южно-Сахалинск, Санкт-Петербург, Иваново и Кострому связали телемостом в честь 200-летию Г. И. Невельского
6 декабря «МегаФон» обеспечил видеосвязь для телемоста, который прошел в рамках образовательной конференции «По пути адмирала Невельского», посвященного 200-летию знаменитого исследователя Дальнего Востока. Телемост соединил пять городов, среди которых - Владивосток и Южно-Сахалинск.
Как сообщили "Дальневосточному капиталу" организаторы, инициатором телемоста выступил Ивановский кадетский корпус имени Г. И. Невельского, получивший в марте 2013 года государственный грант на реализацию образовательных проектов, приуроченных к юбилейной дате своего знаменитого земляка. Телемост соединил пять городов, связанных с именем адмирала: Санкт-Петербург, Иваново, Кострому, Владивосток и Южно-Сахалинск.
Владивосток представлял Морской государственный университет, с 1965 г. носящий имя Г. И. Невельского. Помощник ректора по организационным и общим вопросам МГУ им. Г. Н. Невельского Алексей Буяков, ведущий специалист Центра патриотического воспитания управления воспитательной работы университета Надежда Антышева и курсанты рассказали о работе, которая была проведена в рамках юбилейных мероприятий: о конкурсах, крейсерском походе яхт, поездках по городам, связанным с именем прославленного исследователя Дальнего Востока.
Ведущий мероприятия со стороны Сахалинской области Сергей Пономарев рассказал о прошедших в регионе мероприятиях, посвященных памятной дате, и представил свою книгу об адмирале Невельском. Во встрече также приняли участие представители областных музеев, архива и южно-сахалинские школьники.
Участники телемоста поблагодарили компанию «МегаФон» за предоставленную возможность пообщаться с единомышленниками из разных городов страны.
«Приятно видеть, что люди и компании, думающие о будущем России, объединяют свои усилия. Такие акции, как сегодняшний телемост, очень нужны молодежи. Они побуждают к изучению отечественной истории, способствуют патриотическому воспитанию и поддержанию лучших традиций российского морского образования», - отметил Алексей Буяков.
Досье "Дальневосточного капитала": Лицензионная территория Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 4,8 млн.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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