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06 Декабря 2013, 14:26 | Регион сегодня

Владивосток, Южно-Сахалинск, Санкт-Петербург, Иваново и Кострому связали телемостом в честь 200-летию Г. И. Невельского

Всего в работе телемоста приняло участие около 80 человек - историки, исследователи, общественные деятели, писатели, школьники, кадеты.

6 декабря «МегаФон» обеспечил видеосвязь для телемоста, который прошел в рамках образовательной конференции «По пути адмирала Невельского», посвященного 200-летию знаменитого исследователя Дальнего Востока. Телемост соединил пять городов, среди которых - Владивосток и Южно-Сахалинск.  

Как сообщили "Дальневосточному капиталу" организаторы, инициатором телемоста  выступил Ивановский  кадетский корпус  имени Г. И.  Невельского,  получивший в марте 2013 года  государственный грант на реализацию образовательных проектов, приуроченных  к юбилейной дате своего знаменитого земляка. Телемост соединил пять городов, связанных с именем адмирала:  Санкт-Петербург, Иваново, Кострому,  Владивосток  и Южно-Сахалинск.  

Владивосток представлял Морской государственный  университет,  с 1965 г. носящий имя Г. И. Невельского. Помощник ректора по организационным и общим вопросам МГУ им. Г. Н. Невельского Алексей Буяков, ведущий специалист Центра патриотического воспитания управления воспитательной работы университета Надежда  Антышева  и курсанты  рассказали о работе, которая была проведена  в рамках  юбилейных мероприятий: о конкурсах,  крейсерском походе яхт, поездках по городам, связанным с именем прославленного исследователя Дальнего Востока.

Ведущий мероприятия со стороны Сахалинской области Сергей Пономарев рассказал о прошедших в регионе мероприятиях, посвященных памятной дате, и представил свою книгу об адмирале Невельском. Во встрече также приняли участие представители областных музеев, архива и южно-сахалинские школьники.

Участники телемоста поблагодарили компанию «МегаФон» за предоставленную возможность пообщаться с единомышленниками из разных городов страны.

«Приятно видеть, что  люди и компании, думающие о будущем России, объединяют свои усилия.  Такие акции, как сегодняшний телемост,  очень  нужны  молодежи. Они побуждают к изучению отечественной истории, способствуют патриотическому воспитанию и поддержанию лучших традиций российского морского образования», - отметил  Алексей Буяков.

Досье "Дальневосточного капитала": Лицензионная территория Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 4,8 млн.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Мегафон  телемост 


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