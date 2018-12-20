|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 07 Февраля, 16:33 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Подразделение Сбербанка признано лучшим в обслуживании "суперсостоятельных клиентов"
Sberbank Private Banking одержал победу в двух номинациях: Net-worth-specific services и Research and Asset Allocation Advice, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
По результатам 16 ежегодного обзора Private Banking and Wealth Management Survey 2019 международного журнала Euromoney подразделение Сбербанка – Sberbank Private Banking признано лидером в двух номинациях: «Обслуживание клиентов определенной категории» (Net-worth-specific services) в категории «суперсостоятельные клиенты» (от 1 до 5 $ млн) и «Формирование индивидуальных стратегий» (Research and Asset Allocation Advice).
В основе методологии рейтинга Euromoney – опрос участников рынка частного банковского обслуживания более 60 стран, оценивающих своих конкурентов по количественным и качественным критериям. В рейтинг 2019 года легли оценки 2,4 тысяч респондентов, итоги которого подводит экспертная комиссия журнала Euromoney на локальном и глобальном уровнях.
Евгения Тюрикова, руководитель Sberbank Private Banking: «Для нас это уже четвертая победа в ежегодных рейтингах журнала Euromoney, но она не менее ценная. Sberbank Private Banking стал лучшим среди мировых банков по уровню обслуживания суперсостоятельных клиентов. Индивидуальный подход – это ключевой принцип нашей работы, за который мы также получили высокие экспертные оценки, одержав победу в номинации «Формирование индивидуальных стратегий». Наша экспертиза заключается в правильном распределении активов, наличии альтернативных инвестиций, нестандартных продуктов, что позволяет нашим клиентам постоянно находиться в рынке, независимо от фазы экономического цикла».
В 2018 году Sberbank Private Banking неоднократно доказывал свое лидерство среди private banking в России, одержав победу в рейтингах журналов Forbes «Лучшие российские банки для миллионеров» и Global Finance, премиях Frank RG Private Banking Award и SPEAR’S Russia Wealth Management Awards.
Euromoney — международный журнал о банковском секторе, финансах и рынках капитала. Аудитория издания включает топ-менеджмент крупных компаний, инвесторов, представителей финансового сектора более сотни стран. Журнал регулярно проводит опросы экспертов рынка и составляет рейтинги, которые по праву считаются наиболее авторитетными в отрасли.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Подразделение Сбербанка признано лучшим в обслуживании "суперсостоятельных клиентов"
- Глава Сбербанка не исключил неожиданный приход рецессии
- Правительство РФ предложило расширить функционал Минвостокразвития России
- Что ждет рынок труда в 2019 году?
- Банк России вводит новую систему быстрых платежей
- Потребительскую корзину предлагают расширить до 25 тысяч рублей
- Принят закон, который общественность ждала и требовала восемь лет
- В Даурском заповеднике и "Долине дзерена" насчитали 12500 особей редкой монгольской антилопы
- В Сбербанк Бизнес Онлайн встроена опция подтверждения контрагентов
- На МРФ-2018 открыли Международный год лосося
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.