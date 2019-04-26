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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Открыт счет для пожертвований семьям пострадавших в авиапроисшествии в Шереметьево
Сбербанк сообщает об открытии счета для пожертвований семьям погибших и пострадавших в авиационном происшествии в аэропорту Шереметьево. Счет открыт по просьбе ВРИО губернатора Мурманской области Андрея Чибиса для перечисления денежных средств в благотворительный фонд «Русфонд», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Перечислить денежные средства в помощь пострадавшим можно в Сбербанк Онлайн, мобильном приложении, банкоматах, терминалах и офисах банка.
Для перечисления средств в мобильном приложении Сбербанк Онлайн введите в строке поиска «Шереметьево» или «авиапроисшествие». Далее выберите услугу «Пожертвование пострадавшим авиапроисшествии в Шереметьево» и введите сумму пожертвования.
Комиссия за перевод не взимается.
Наименование организации: Благотворительный Фонд «Русфонд»
Р/с 40703810238000013975
ПАО Сбербанк
Кор/счет 30101810400000000225
ИНН 7743089883
КПП 771401001
БИК 044525225
ОГРН 1097799029580
Журнал "Дальневосточный капитал".
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Какой счет опять!? У правительства бабла херова туча, пусть платят.
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