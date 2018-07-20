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Воскресенье| 12 Августа, 22:21 |
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Техасский холдем стал абсолютным чемпионом популярных карточных игр
Звание самой популярной разновидности спортивного покера в Европе и Северной Америке сегодня держит Техасский Холдем. В него играет множество людей по всему миру, именно он используется для проведения большинства турниров и состязаний покеристов. Преимущество холдема - в его простых правилах, широкой распространенности и динамичности. Именно в этой игре рекомендуется делать первые шаги начинающим покеристам. Тем более что правила покера всегда можно изучить онлайн, воспользовавшись информацией на специализированных ресурсах.
При этом техасский холдем сегодня представлен в покер-румах в двух основных разновидностях:
безлимитный холдем - он привлекает игроков по всему миру, ведь дает возможность делать ставки произвольного размера и рассчитывать на большую прибыль. К тому же в онлайн покер-румах всегда можно найти достаточное количество столов для игры в безлимитный холдем;
игра с фиксированными лимитами - размер и количество ставок здесь заранее предопределены. Благодаря этому снижается стоимость ошибок и ограничивается возможная сумма проигрыша. Такой холдем дает возможность выработать эффективную стратегию на длинной дистанции.
Кроме того, в Сети можно найти информацию и еще об одном виде такой игры - холдеме с лимитом банка. Правила тут такие же, как и в безлимитном, однако структура ставок отличается. Ставить активные игроки могут на сумму, которая не превышает текущего лимита в банке. Повышать ставки можно столько раз, сколько пожелают участники. Это позволяет сформировать достаточно приличный банк и существенно увеличивает напряжение и динамичность игры.
Сегодня, пожалуй, не найдется ни одного онлайн покер-рума, который бы не предлагал игрокам Техасский холдем. Эта игра подходит для покеристов разного уровня знаний, позволяя новичкам освоиться, сформировать свою стратегию, испробовать применение тех или иных приемов.
Также холдем активно используется при проведении турниров. В этом случае игра имеет некоторые отличия. В частности, здесь может быть несколько столов, которые постепенно объединяются по мере выбывания игроков. Каждому участнику раздается одинаковое количество фишек, которые он не может докупить. Потеряв их, игрок просто завершает борьбу в турнире. Данный сайт поможет больше узнать об особенностях проведения состязаний по Техасскому холдему, а также их отличиях от обычной игры. Стоит отметить, что разновидностей покерных турниров существует достаточно много, поэтому подобрать интересный вариант нетрудно как опытным, так и начинающим игрокам.
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