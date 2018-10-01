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07 Октября 2009, 11:00 | Регион сегодня

Нет ли лишнего билетика?

Осень – традиционное время открытия театрального сезона. Чем порадуют и удивят зрителей дальневосточные театры и филармонии?

Хабаровский краевой театр драмы открывает 64-й сезон 9 октября премьерным спектаклем «Женитьба», поставленным специально к 200-летию со дня рождения Н.В. ГОГОЛЯ режиссером из Германии Сергеем КОРОМЩИКОВЫМ. И это не единственная премьера этого года. В настоящее время идут репетиции спектакля «Доходное место» по пьесе ОСТРОВСКОГО, начинается работа над постановками «В ожидании седьмой луны» по пьесе КАСОНЫ «Утренняя фея» и «Ужин дураков» ВЕБЕРА. А к Новому году для детей будет выпущена сказка «Лампа Аладдина».

Краевой театр музкомедии (г. Хабаровск) с нетерпением ждет зрителей 24 октября на старый, добрый и очень позитивный спектакль «Волга-Волга», параллельно готовя к постановке еще одну премьеру – «Ночь в Венеции».

Для Государственного Академического Русского драматического театра им. А.С. Пушкина в Якутске нынешний сезон юбилейный: ему исполняется 90! И второй сезон подряд его возглавляет бывший актер этого же театра Александр ЛОБАНОВ. Под его руководством театр переживает очень продуктивный период: в прошлом сезоне зрители увидели сразу семь премьер. Нынешний – открывается 17 октября постановкой «Апостол государев». Премьеры юбилейного сезона руководство театра хранит в секрете, но «ДК» все же удалось узнать, что идет работа над спектаклем «Чисто семейное дело» по КУНИ в постановке питерского режиссера Владимира ГОЛУБА.

Саха академический театр им. П. ОЙУНСКОГО открывает сезон 15 октября якутской драмой «Дыгын Дархан» по пьесе Ивана ГОГОЛЕВА. «Трагедия, пронизанная любовью», – говорит о премьерном спектакле главный режиссер театра Сергей ПОТАПОВ. Еще одна октябрьская премьера – постановка Андрея БОРИСОВА «Сестра милосердия» по одноименной пьесе Василия ХАРЫСХАЛА. Она повествует о подвижничестве Ангела милосердия Кэт МАРСДЕН, которая, будучи дочерью успешного лондонского адвоката, посвятила жизнь борьбе с проказой. А после Нового года зрителей ожидает захватывающая история о якутском Робин Гуде, боровшемся с несправедливостью в середине XIX века, – спектакль «Манчары».

Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. СИВЦЕВА-Суоруна ОМОЛЛООНА посвятил свой 39-й сезон Великой Победе советского народа над фашизмом и готовит сразу несколько премьер. 1 октября зрителям представят оперу СТЕПАНОВА «Бипик Ырыата» в новой редакции. Затем – балет на музыку ШОСТАКОВИЧА «Ленинградская симфония», оперу ДАРГОМЫЖСКОГО «Русалка», большую концертную программу с участием звезд оперы, балета, хора и симфонического оркестра ГТОиБ. А также на площадке театра пройдет VI Всероссийский фестиваль балета «Cтерх».

Международный театральный центр им. ЧЕХОВА (г. Южно-Сахалинск) подготовил сразу три премьеры. В день открытия сезона -16 октября – спектакль по ШУКШИНУ «Крыша над головой» в постановке питерского режиссера Николая ГРИНШПУНА. Затем зрители увидят результат работы шведского режиссера Александра НОРДШТРЕЦА с местными актерами – спектакль «Остров Сахалин» (часть I). И, наконец, в конце октября на сцене театра сыграют «Странную миссис СЭВИДЖ» по Джону ПАТРИКУ.

Постоянные зрители Амурского областного театра драмы увидят в новом сезоне много новых лиц. Труппа пополнилась выпускниками Дальневосточной государственной академии искусств (г. Владивосток), с чем в театре связывают большие ожидания. Новый сезон открывается спектаклем по пьесе Александра ДУДАРЕВА «Порог» – «Исповедь грешного сына», над которым работал режиссер из Екатеринбурга Сергей ШИПУЛИН. Кроме того, театр готовится к Бенефису народного артиста Владимира МАТВЕЕВА.

Приморский академический театр им. ГОРЬКОГО открыл 77-й сезон еще в сентябре спектаклем «Инкогнито из Петербурга» (его премьерный показ завершил предыдущий сезон). А вскоре зрителям предстоит погрузиться в шукшинскую историю «А поутру они проснулись». Премьера этого спектакля запланирована на конец октября.

Драматический театр Тихоокеанского флота во Владивостоке откроется 26 октября новым спектаклем режиссера МАЛЬЦЕВА «Сон в летнюю ночь» по ШЕКСПИРУ, а уже в ноябре на сцене театра сыграют «Сиротливый Запад» по МАКДОНАХУ.

Театр молодежи, расположенный также в приморской столице, официально открывается 8 октября спектаклем «Королева красоты из Линейна» по одной из самых известных пьес ирландского драматурга Мартина МАКДОНАХА. А в конце октября его репертуар пополнится новой комедийной постановкой под рабочим названием «Семейный портрет с дензнаками».

Словом, театральная жизнь региона бьет ключом. Внимательно следите за афишами в своих городах, чтобы потом не мучиться в поисках лишнего билетика.

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