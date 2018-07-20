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07 Октября 2009, 11:00 | Регион сегодня

Колхозный спор

Компания Virgo GRОUP Со., Ltd обратилась с официальной претензией к рыболовецкому колхозу имени В.И. Ленина (Петропавловск-Камчатский), в которой содержится требование выплатить задолженность в размере более $11 млн, сообщает РБК.

В результате за пять лет сформировалась общая задолженность более чем в $11 млн. Однако рассчитываться со своим агентом новое руководство камчатского колхоза не торопится. По утверждению Virgo GRОUP Со, председатель колхоза Сергей ТАРУСОВ в категорической форме заявил, что не признает обязательств колхоза по этим долгам.

Если руководство колхоза проигнорирует официальную претензию, компания-агент намерена обратиться с исками в Арбитражный суд Камчатского края. В результате колхоз имени В.И. Ленина может оказаться перед необходимостью одномоментно выплатить многомиллионный долг, в качестве обеспечительной меры будут арестованы суда и прочее имущество колхоза, что приведет к банкротству предприятия уже до конца этого года.

Стоит отметить, что это не первые крупные претензии зарубежных компаний к колхозу имени В.И. Ленина. В частности, Высший арбитражный суд г. Пусана наложил арест на судно «Технолог», принадлежащее колхозу, по иску другой компании. Сейчас «Технолог» с 15 членами экипажа на борту стоит в корейском Пусане.

Колхоз имени В.И. Ленина – одно из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатского края. Имеет собственный флот, береговую перерабатывающую фабрику, торговую сеть. По мнению экспертов, очень похоже, что ситуация спровоцирована структурами, заинтересованными в доведении колхоза до банкротства и покупке основных фондов колхоза «по дешевке», а зарубежные компании, длительное время инвестировавшие предприятие, оказались в этой игре разменной монетой.

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