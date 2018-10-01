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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 15 Октября, 16:44 |
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Шаг за шагом: от добычи к переработке
– Николай Егорович, чем отличается 13-я конференция «Нефть и газ Сахалина» от предыдущих?
– Во-первых, мы изменили оператора, и теперь партнером администрации области по организации форума выступает Институт Адама Смита.
Во-вторых, мы хотели сконцентрировать внимание на решении технических проблем отрасли и впервые организовали так называемый предконференционный фокус-день «Новейшие Технологии и решения для развития шельфовых проектов». На участие в нем заявили более 150 компаний. Состоится профессиональный разговор по бурению скважин, новым технологиям, строительству платформ, технике сейсмической и геологической разведки, презентация ноу-хау, технологий, инновационных проектов.
Планы правительства по развитию нефтегазовой отрасли Сахалина, привлечению иностранных инвесторов и развитию законодательной и регуляторной базы отрасли будут озвучены на одной из ключевых сессий с участием руководителей государственных органов. Планируются также выступление руководителей ведущих операторов проектов, дискуссия генеральных директоров.
Мы выносим на обсуждение предложение о создании на Сахалине предприятия газохимии, и надеемся на полноценную дискуссию. Хотелось бы выслушать аргументы как сторонников, так и противников (если таковые имеются) этих проектов. Одна из сессий посвящена нормативно-правовым вопросам, они сегодня стоят и по проектам, реализуемым в рамках соглашения о разделе продукции (СРП), и по тем проектам, которые будут реализовываться на обычных условиях.
Цель конференции всегда одна – собраться всем участникам процесса и, всесторонне обговорив различные проблемы отрасли, понять, правильным ли путем идем. И хотя мы проводим конференцию уже 13-й раз, интерес к ней не пропадает. Особенно у компаний, которые занимаются конкретным делом.
– Вы сказали о проектах нефте- и газохимии, о них же губернатор Сахалинской области говорил на Дальневосточном международном экономическом форуме. Что сегодня необходимо, чтобы эти проекты начали реализовываться?
– По большому счету, нужно решение правительства. А также подтвержденная ресурсная база. Пока же есть предполагаемые ресурсы, а запасов нет. Надо провести работы в рамках осуществляемых проектов, установить запасы, подтвердить их, и тогда можно будет говорить о строительстве объекта.
– А интерес инвесторов к нему есть?
– Инвесторов мы найдем, интерес есть. Это и те компании, которые уже участвуют в сахалинских проектах, и другие, в том числе иностранные. По заказу администрации области японская компании «Мицубиси» и «Мицуи» при поддержке JB банка подготовили мастер-план строительства газохимического предприятия и выразили готовность работать по данному проекту. Но мы понимаем, что это проект более отдаленного времени. Впрочем, и откладывать его в долгий ящик нельзя.
– Не могли бы вы конкретизировать, что все-таки будет выпускать газохимическое предприятие, которое, возможно, появится на Сахалине?
– Это могут быть, например, пластмассы, спрос на них в странах АТР имеется. Но мы пока обсуждаем вопрос концептуально, потому что для более точного ответа нужна серьезная работа. Нужен более глубокий просчет экономики.
– А что сейчас происходит на блоках «Сахалин - 7, 8, 9»?
– Они пока находятся в нераспределенном фонде, и работы там не ведутся. В администрации области считают, что нужно развиваться поступательно, как говорят, шаг за шагом. Это пока резерв, но для него придет свое время.
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