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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 02 Ноября, 08:57 |
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«Русская тройка» встала на землю
Участок приобретен за 103 млн руб. при стартовой цене аукциона в 95 млн 762 тыс. 900 руб. Площадь участка составляет 3,5 га.
Как сообщила пресс-служба ЗАО, приобретение участка в собственность позволяет компании приступить к комплексному решению задачи по строительству портового контейнерного терминала мощностью 250 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год. Строительство планируется начать с развития тыловых железнодорожных фронтов.
Проект терминала был одобрен советом директоров РЖД в декабре 2006 г. и собранием акционеров «Русской тройки» в январе 2007 г. На данный момент «Русская тройка» завершила подготовку проектно-сметной документации на строительство (подготовлен проект причалов №№17 и 18, разработанный ОАО «ДНИИМФ», а также рабочая документация к проекту), определен генеральный подрядчик – НПО «Порт», завершены разрешительные процедуры в соответствующих государственных органах федерального и краевого уровня.
Проект терминала ЗАО «Русская тройка» состоит из двух этапов, первый из которых предусматривает строительство частично на береговой полосе, принадлежащей ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания группы FESCO) и частично на вновь образованной территории. Длина причальной стенки составит 186 м, глубина 15 м, общая площадь 5,42 га. Вторым этапом проекта предусмотрено строительство на новой территории, примыкающей к первой очереди терминала. Будет иметь причальную стенку 405 м с глубиной 15 м и общей площадью 11,35 га.
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