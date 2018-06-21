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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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07 Октября 2009, 11:00 | Регион сегодня
Инвестпрограмма «РАО ЭС Востока» попала под секвестр
Правительство РФ на прошлой неделе одобрило инвестиционные программы компаний электроэнергетики с госучастием на 2010 г. Объем инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока», как ожидается, составит 20,491 млрд руб.
Интересно, что программа «РАО ЭС Востока» оказалась секвестирована больше всех других госкомпаний – на 46,7% (до 20,5 млрд руб.).
Причина – дефицит средств, из-за которого ряд проектов отнесен на более поздние сроки. Отметим, что, по словам министра энергетики Сергей ШМАТКО, темпы роста тарифов на электроэнергию для промышленности в 2010 г. будут выше 5%.
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