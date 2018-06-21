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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 03:13 |
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Переработка в интересах крупных отраслевых компаний
– Зарэ Эдмондович, как вы думаете, будут ли введены заградительные пошлины на экспорт круглого леса с 1 января 2010 года?
– Любые предположения будут гаданием на кофейной гуще. Ответ зависит от многих факторов, в том числе субъективных. Скорее всего, определенность появится в конце ноября, как это обычно бывает в нашей стране, и решение будет озвучено премьер-министром.
Позиция нашей компании такова: мы – сторонники введения запретительных пошлин. Задумались о налаживании глубокой переработки еще на этапе захода в этот актив (лесной бизнес для акционеров «Дальлеспрома» является непрофильным, – «ДК»). Просчитали эту тенденцию в отрасли, что нашло отражение в стратегии развития. В ней четко отражены ключевые приоритеты нашего холдинга: повышение эффективности лесопользования и лесозаготовок, а также создание экономически эффективного центра глубокой переработки древесины.
– Появление российского лесоперерабатывающего сектора неизбежно?
– Эта тенденция абсолютно объективна, причем она прослеживается во всех отраслях, не только лесной. И это в интересах крупных отраслевых компаний. Те, кто пытается противостоять тенденции – банкроты либо сегодня, либо в будущем – компании, движимые хищническим интересом.
Бизнес сам начал меняться в этом направлении. Можно сказать, что государственная стратегия развития лесной отрасли не регламентирует, а описывает складывающуюся на рынке тенденцию. А введение запретительных пошлин на вывоз круглого леса – это одна из составляющих комплекса мер, необходимых для создания производства в России.
– Есть мнение, что введение 80-процентных пошлин на круглый лес может помешать вступлению России в ВТО. Действительно ли есть такая зависимость?
– ВТО – это инструмент лоббирования западных идей: им интересно сдерживать рост экономик развивающихся стран, таких, как Россия, Китай, Бразилия, Индия. Наше правительство абсолютно право в том, что не соглашается сразу на предложенные условия, а ведет переговоры, длительные и изнурительные.
– Но насколько дальневосточный регион готов к масштабной переработке леса в 2010 году, если пошлины все же введут?
– Сегодня на Дальнем Востоке есть шесть крупных предприятий, которые намерены вести лесопереработку или уже занимаются ею. В этом списке «Тернейлес», «Аркаим», «Приморлеспром», «Дальлеспром», «Бизнес-Маркетинг», «Римбунан Хиджау». Все они идут с различной скоростью в одном направлении. Подсчитав уже созданные перерабатывающие мощности основных компаний лесной отрасли на Дальнем Востоке, мы получим порядка 2,2 млн куб.м входящей древесины. Мы опоздали с планами – перерабатывать можем уже сейчас!
– Сейчас у многих производителей не решен вопрос сбыта товара. Насколько это сложная ситуация, при каких условиях ее можно преодолеть?
– Я вновь скажу о запретительных пошлинах. Как только ворота для выхода круглого леса на мировой рынок закроются, российским лесопереработчикам удастся сформировать собственную нишу. Признаюсь, теперешний режим – самый худший: это середина недостроенного моста. Китай нас прессует по цене, российские продавцы не зарабатывают на экспорте круглого леса: сегодня у них в остатке $3-5 на кубометр, а еще в 2007 году было порядка $20. Зачем издеваться и ждать 2-3 года для завершения начатого, когда крупные холдинги вложили сотни миллионов в свои проекты и ждут решения государства?
– Сколько времени потребуется для того, чтобы занять достойное место на мировом рынке с продукцией глубокой переработки?
– Рынок надо развивать, нас никто там не ждет. «Дальлеспрому» повезло: мы начали развивать малое лесопиление. Сырая нестандартизированная доска – востребованный продукт. Эта ниша была пустая, и мы стали ее осваивать параллельно с развитием проектов глубокой переработки. Гарантирую, что 14 лесопилок, расположенных на нижних складах заготовительных предприятий нашего холдинга, в следующем году будут перерабатывать в сумме порядка 1,4 млн куб.м древесного сырья. Если говорить о продукции глубокой переработки, то на фанерный рынок россиян пока не пустят, поэтому нужно выходить со шпоном, а также с пиломатериалом. Думаю, в течение трех – восьми лет можно будет занять прочную позицию на мировом рынке и успешно выйти на него с другими продуктами, производство которых требует более высоких технологий.
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