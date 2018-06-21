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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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07 Октября 2009, 11:00 | Регион сегодня
NESCO на линии
Презентация Северо-восточного морского пароходства (NESCO.LTD) пройдет в столице Камчатского края 7 октября 2009 года. С его созданием отдаленные районы Камчатки, Колымы и Чукотки получили нового надежного оператора Северного завоза. Впрочем, сказать, что NESCO – новичок на транспортно-логистическом рынке Севера, вряд ли можно. ООО «Северо-восточное морское пароходство» (СВМП) создано на базе судоходной компании «Транзит-Север-Восток», входящей в Группу компаний «Транзит-ДВ». Более 14 лет предприятия холдинга «Группа «Транзит-ДВ» выполняют программы Северного завоза, обеспечивая углем и нефтепродуктами населенные пункты Магаданской области и Камчатского края. Новый проект – NESCO – появился в результате соглашения, достигнутого между правительством Камчатского края и Группой компаний «Транзит-ДВ».
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