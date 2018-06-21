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07 Октября 2009, 11:00 | Регион сегодня

Пилоны растут в высоту

Таких пилонов моста в России еще никто никогда не строил. Они уникальны и по инженерным решениям, и по высоте – 226 метров. Строители моста через бухту Золотой Рог пошли на очередной рекорд – 10 сентября началось бетонирование основных конструкций мостового сооружения: пилонов, на которых будет висеть над бухтой вантовая часть с основным пролетом моста. По случаю выхода строительства на новую стадию состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы с письмом будущим поколениям. Послание подписали губернатор Сергей ДАРЬКИН и генеральный директор ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» Виктор ГРЕБНЕВ.

В этом небольшом торжестве приняли участие депутаты Законодательного собрания Приморского края, чиновники, представители Тихоокеанской мостостроительной компании и других задействованных на объекте строительных компаний, а также будущие строители – студенты ДВГТУ. Под аплодисменты и громкое «ура» капсулу с обращением к потомкам уложили в специально подготовленное в ростверке отверстие и забетонировали. Мастерком удалось поработать и губернатору, и гендиректору – тоже символически, затем они уступили инструмент одному из специалистов ТМК.

Поздравляя строителей и всех владивостокцев с выходом на самую важную часть работ на мосту через Золотой Рог, Сергей Дарькин напомнил о старинной открытке XIX века, на которой мост изображен в центре Владивостока, практически в том же месте, где он возводится сейчас.

– Мне очень приятно то, что сбывается вековая мечта жителей Приморского края и города Владивостока о строительстве моста через бухту Золотой Рог. И пусть этот день – 10 сентября 2009 года останется в памяти как очень значимое событие в жизни нашего любимого города, – сказал он.

Генеральный директор ТМК был как всегда конкретен. Виктор Гребнев принес на торжество оригинал акта освидетельствования скрытых работ, подтверждающий, что конструкция готова к бетонированию. А чуть позже пригласил всех участников церемонии... в октябрь 2011 года.

– Сегодня дан старт новым трудным работам, а в октябре 2011 года – все, пожалуйста, на ввод объекта. И мы разрежем ленточку, – пообещал Виктор Гребнев.

Что касается скрытых работ, то объем их действительно поражает. И там, где проходила праздничная церемония (ровная бетонная площадка, над которой, словно трибуна для выступлений, возвышается ростверк), чуть более года назад властвовала вода. Значительную территорию строители в непростом сражении буквально отвоевали у моря. За это время, по словам гендиректора ТМК, была заложена вся подземная часть основного сооружения вантовой конструкции моста, в каждый ростверк уложено по 10400 кубометров специального самоуплотняющегося бетона.

– Это означает, что мы вышли на более ответственную и чистовую работу, победили все подводные камни и трудности. Там, где мы сейчас находимся, было море. А сейчас, видите, – начинает расти пилон. Выходим практически на почасовой график работы, – поделился успехами Виктор Гребнев. – Сегодня уже сделано 24% от общего объема.

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