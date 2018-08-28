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07 Октября 2009, 11:00 | Регион сегодня
Курилы на середине пути
Выполнение федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области» составило 60%, сообщил губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН в ходе совещания, которое провел полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ.
Как отметил губернатор, существует проблема сокращения финансирования со стороны федерального бюджета. «В предыдущие годы федеральный бюджет выполнял свои обязательства на 100%, а областной на 170%», – сказал он. А.Хорошавин сообщил полпреду о том, что для завершения программы необходимо дополнительно выделить 11 млрд рублей. Эта цифра появилась с учетом инфляции и «растянутости» программы.
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