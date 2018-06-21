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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:46 |
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У Колымы своя Схема
Стратегия развития Магаданской области предполагает диверсификацию экономики, развитие инфраструктуры и создание социальных условий, обеспечивающих формирование на северо-востоке страны постоянного населения. Но стратегия – это намерения, нужны эффективные механизмы ее реализации, которые в свою очередь могут быть выработаны лишь на основе всеобъемлющего анализа возможностей региона и четкого территориального планирования.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ все регионы России к 1 января 2010 года должны принять Схемы территориального планирования, которые позволят в перспективе принимать обоснованные градостроительные решения, учитывающие всю совокупность факторов – геополитических, социально-экономических, экологических – и обеспечивающие устойчивое развитие субъектов Федерации. Магаданская область завершила работу над проектом Схемы. Она стала одним из первых документов территориального планирования областного уровня, который выполнен в современных ГИС-технологиях, что удобно для работы и контроля над ее соблюдением, а сейчас на этапе принятия – для презентаций и общественного обсуждения (они еще впереди).
До сегодняшнего дня основным документом территориального планирования в Магаданской области являлась «Схема районной планировки» Магаданской области, выполненная Ленгипрогором в 1993-94 гг. Собственно многие ее материалы легли в основу нового документа, который разработчики назвали «Обновление Схемы территориального планирования Магаданской области» (2009г.). Однако за 15 лет не только пополнились знания о новых месторождениях и прогнозных площадках минерально-сырьевых ресурсов, сама страна по существу сменила политический строй, перешла от плановой экономики к рыночной. Распад Советского Союза, утрата интереса государства к проблемам Севера, отмена многих льгот для северян на развитии Северных территорий отразилась кардинальным образом.
Как признался на презентации схемы генеральный директор ОАО «СибЗНИИЭП» Сергей ТРАУТВЕЙН, анализ предполагаемых цифр и точек роста, описанных в «Схеме районной планировки» 1994 г., наглядно показал, как экономика зависима от политики. Вместо роста населения Магаданской области, прогнозируемого авторами предыдущей Схемы, произошел резкий отток людей не только из Магаданской области, но и со всего Дальневосточного региона (численность населения Магаданской области за эти 15 лет сократилась почти в 2 раза).
«Исторически короткий период (15 лет), тем не менее, дал возможность убедиться в хрупкости экономических прогнозов. Хотя в этом конечно же нет вины авторов схемы 1994 г., не предполагавших такой степени реформирования политической и экономической системы страны», – подчеркнул разработчик обновленной Схемы и выразил надежду на то, что подобных потрясений в обозримом будущем область не ожидает. Отношение государства к Дальнему Востоку сегодня изменилось на благоприятное, сформировалось четкое осознание значимости восточных территорий страны для геополитической и территориальной безопасности России.
«Обновление Схемы территориального планирования Магаданской области» выполнено с учетом новых государственных подходов к социально-экономическому развитию Севера и Дальнего Востока, с учетом вызовов, поставленных перед страной мировым финансовым кризисом. А в свете последних решений руководства страны, касающихся Дальневосточного региона, разработчики стратегии и вовсе рассчитывают на начало новой эпохи в развитии Магаданской области. Эту позицию разделят и губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ, и сотрудники десятков департаментов администрации области, принявших участие в работе над Схемой.
Представляя обновленный проект Схемы территориального планирования, Сергей Траутвейн подчеркнул, что Магаданская область является лидером среди субъектов Дальневосточного региона, которые не просто составили схему, а провели большую аналитическую работу с учетом предложений соседних регионов.
«Никто из субъектов ДВФО не проводил ранее этой аналитической работы. Поэтому на границах субъектов округа были допущены «нестыковки», которые в инициативном порядке устранены данным проектом. В итоге выполненная работа может быть представлена в Минрегионразвития, в аппарат полпреда Президента РФ в ДВФО как наглядная иллюстрация направлений развития области и округа, а также как инструмент для оперативного мониторинга и контроля за реализацией различных программ, – сказал Сергей Траутвейн. – В режиме он-лайн в схему можно будет вносить изменения, следить за развитием золотоносных месторождений, транспортных схем, изменением численности населения и так далее в любом городе федерального округа. Инициатива Магаданской области по разработке обобщенной схемы ДВФО может стать катализатором для подобных работ в других федеральных округах России».
В схеме территориального планирования Магаданской области учтены стратегии развития и Дальнего Востока, и России. Она включает в себя такой, например, «мегапроект», как трансконтинентальная магистраль БАМ – Якутск – Уэлен с трассой через Магаданскую область и тоннелем через Берингов пролив на Аляску, рассматриваемый правительствами России и США как крупнейший инфраструктурный проект XXI века.
Как пример, при определении транспортных коридоров из нескольких вариантов железной дороги совместно с департаментом дорожного хозяйства области был выбран вариант, наиболее полно учитывающий геополитические задачи субъектов ДВФО. Причем в ходе работы над магаданским участком даны предложения по оптимизации всей трассы, проходящей по территории округа.
В Схему включено продолжение строительства федеральной автомобильной дороги «Колыма» на участке Омсукчан – Омолон (с выходом на Чукотку), строительство областной автодороги Сеймчан – Глухариное (в дальнейшем продолженной до Рассохи и Омолона) и других транспортных артерий, которые дадут жизнь новым месторождениям на востоке и севере области.
На Схеме определены зоны «опережающего развития», включающие в себя не только горнодобывающие предприятия, но и рекреации, национальные деревни, сельскохозяйственные угодья. Учитывает Схема и инновационные подходы в развитии территории.
Именно новые технологические возможности – наложение «слоев» многочисленных тематических карт региона позволили внести существенные коррективы в уже разработанные инвестиционные проекты, особенно инфраструктурного плана. Так, был откорректирован вариант трассы высоковольтной линии, планируемой до рудника им. Матросова, которая должна была проходить через рекреационную зону озера Джека Лондона. Найдено решение, позволяющее обеспечить энергоснабжение нового месторождения, сохранив при этом нетронутой территорию, которая в перспективе может стать «Колымской Швейцарией».
В ходе работы над Схемой направлено письмо в «Роскосмос» об изменении намеченных им районов падения отделяющихся частей космических ракет на территории Магаданской области с переносом зоны возможного их падения в малонаселенные районы области.
По мнению разработчиков Обновленной схемы, у Магаданской области уже сегодня немало инновационных предложений, повышающих конкурентоспособность всех отраслей экономики. В перспективе именно инновации могут стать катализатором роста, позволят выйти на новые способы производства и технологии.
Инновационным предложением, к примеру, является изложенная в Схеме технология получения искусственного жидкого топлива (ИЖТ) из бурых углей, снимающая проблему завоза горючего в регион. Прорывом в области энергетики может стать производство водородного топлива, основным источником получения которого служит вода, разлагаемая путем электролиза. Дешевая, избыточная гидроэнергия позволит Магаданской области стать поставщиком водорода в пограничные страны.
В Магаданской области в результате исследований СВКНИИ ДВО РАН выявлены залежи чистейшего (белого) вулканического пепла, который, кроме производства стекла, может быть использован в качестве несгораемого утеплителя (превосходящего базальтовую минеральную плиту и менее трудоемкого в изготовлении) и эффективного материала для наружных стен. Область богата и базальтовыми горными породами, из которых можно производить базальтовое волокно и минеральные плиты (аналог всемирно известных датских плит «Роквул»). Инновации в области использования биоресурсов предполагают переработку рыбы, морепродуктов, пантов северных оленей для фармацевтического и косметологического производства. Разработаны способы формирования искусственных популяций кеты, доращивания молодняка лососей.
Область формирует инновационные подходы и в стратегии развития транспорта, создания мультимодального транспортного узла. Инновации в области экологии, разработанные СВКНИИ, позволят решить проблему сохранения природной чистоты и биоресурсов Охотского моря при освоении углеводородных запасов Примагаданского шельфа.
«Схема показывает, что наша территория способна развиваться, что Магаданская область – это глыба, которую надо развернуть и осваивать, что все наши планы по развитию – это реальность», – подчеркнул, говоря о значении обновления схемы территориального планирования области, директор СВКНИИ ДВО РАН Николай ГОРЯЧЕВ.
Первый заместитель губернатора Николай КАРПЕНКО, основной куратор работы над «Обновлением схемы», сообщил «ДК», что до конца 2009 года проект документа будет согласован с исполнительными органами государственной власти Магаданской области, органами местного самоуправления, а затем с Министерством регионального развития.
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