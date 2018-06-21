Точки интеграции

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 13 Июля, 00:37 |
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– Олег Николаевич, какие проекты Амурская область реализует сегодня вместе с ближайшими соседями и как складываются ваши взаимоотношения?
– По многим вопросам мы тесно сотрудничаем с Республикой Саха (Якутия). Например, именно с территории Приамурья начнется экспорт якутского газа, и мы, как ближайшие соседи, создадим все условия для строительства газопровода, имеющего очень большое значение и для Амурской области. Другой совместный проект – строительство железной дороги Улак – Эльга. Мы стараемся снять все вопросы по данному объекту, хотя они периодически возникают. Совместно с президентом Республики Саха (Якутия) Вячеславом ШТЫРОВЫМ обращаемся и в Правительство РФ об оказании мер господдержки группе компаний МЕЧЕЛ, ведущих строительство дороги.
Планируем создать в Якутии площадку для амурского зерна и комбикорма на долгосрочный период. Там будет сконцентрировано порядка 10-15 тыс. т зерновых, чтобы сельхозпредприятия Якутии могли использовать эту продукцию и рассчитываться по мере ее потребления. Думаю, что это хороший проект, и мы намерены его субсидировать со стороны правительства Амурской области. Со своей стороны мы готовы предоставить площадки для реализации якутской продукции в Приамурье, в том числе коневодства, оленеводства. Амурчане с удовольствием потребляют эту продукцию, точно так же, как якутяне – наше масло. У нас давние связи, которые мы будем развивать и укреплять.
Свою продукцию намерены поставлять и в другие регионы. Например, продумываем расширение поставок молочной продукции – она у нас вырабатывается из цельного молока и довольно высокого качества – в Приморский край. Мы со своей стороны предприятиям, которые будут заниматься реализацией молока, транспортную составляющую частично попытаемся компенсировать. Думаю, что в этом году мы запустим авиарейс Благовещенск – Владивосток, потому что очень много желающих из Амурской области попасть во Владивосток и приморцев – в Благовещенск, так как здесь практически 15-минутный переход на Хэйхэ, и многие туристы готовы там побывать.
С интересом познакомились на форуме с проектами по лесопереработке и производству современных материалов для домостроения, реализуемыми в Хабаровском крае, мы будем этот опыт использовать. Что касается самолетостроения, то, может быть, пройдет какое-то время – и региональный самолет потребуется и Амурской области.
Интересной информации прозвучало много, поэтому такие форумы важны и нужны. И те предложения по разделению программы развития Дальнего Востока на пятилетние циклы с индикативными показателями, которые высказывали участники ДМЭФ, надеюсь, будут услышаны и поддержаны и на более высоком уровне. Данный форум – хорошая площадка для обмена мнениями, объявления намерений, привлечения инвесторов в тот или иной регион.
– В своем докладе на форуме вы подробно остановились на проекте строительства на территории области космодрома Восточный, в какой стадии он находится сегодня?
– Сейчас делается технико-экономическое обоснование и первая стадия проектирования, работы идут по плану. В 2010 году ТЭО будет готово, и начнется проектирование 1-й и 2-й очереди космодрома. На этапе проектирования после 2010 года по договоренности с Правительством РФ и Роскосмосом, который является инициатором этого проекта, возможно, начнется строительство наземной инфраструктуры, не дожидаясь окончания проектных работ, которые будут завершены в 2012 году.
За 2 года (с 2012 г.) планируется построить необходимую инфраструктуру и в 2015 году начать пуски. С 2018 года там будут осуществляться пилотируемые пуски.
Создание основных объектов космодрома – наземной космической инфраструктуры и средств выведения – будет осуществляться в рамках действующей «Федеральной космической программы России на 2006 – 2015 годы». Обеспечивающая инфраструктура – жилье, аэродром, коммуникации, дороги – будет строиться в рамках федеральной целевой программы. Проект осуществляется на базе Углегорска, мы сейчас сохраняем всю инфраструктуру, сам поселок. Там имеется достаточно хороший интеллектуальный потенциал, это те люди, которые работали на космодроме Свободный. Они верят в реальность данного проекта, и это позволяет там удержать ситуацию от развала.
Со строительством космодрома инновационный путь развития для Амурской области приобретает реальные очертания. И уже на сегодняшний день в инвестировании мероприятий и проведении работ по созданию обеспечивающей инфраструктуры космодрома в той или иной мере изъявили желание участвовать предприятия и организации 18 субъектов Российской Федерации, в том числе и субъекты Дальнего Востока. Интерес к проекту проявляют японские и корейские компании.
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