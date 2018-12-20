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Среда| 09 Января, 13:41 |
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Потребительскую корзину предлагают расширить до 25 тысяч рублей
Однако на данный момент подобные законодательные инициативы правительство не поддерживает и рекомендует отклонять, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в интервью "Российской газете" заявил, что, по его мнению, необходимо вдвое увеличить МРОТ, до 25 тысяч рублей, и переходить на другую методику подсчета потребительской корзины, расширив ее до размера минимального потребительского бюджета.
"С этим, конечно, я полностью согласен. Это нужно делать", - сказал Нилов.
Он также пояснил, что нынешний закон о потребительской корзине определяет, что 50% в ней составляют продукты, 25% - непродовольственные товары и 25% - услуги. "Исходя из стоимости этой потребительской корзины определяется прожиточный минимум. И в соответствии с трудовым кодексом МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума", - пояснил депутат.
По его словам, на рассмотрении в комитете по труду и соцполитике сейчас находится несколько законопроектов об изменениях в этой сфере, в том числе о структуре расчета потребительской корзины, которая бы привела к ее фактическому удорожанию, и об отмене действия нынешней корзины, с тем чтобы в дальнейшем можно было принять новую.
"Но все эти законопроекты не поддерживаются... Что касается позиции правительства, то она сформулирована следующим образом: в Минтруде сформирована рабочая группа, которая пытается найти ответ на вопрос об увеличении стоимости или изменении структуры потребительской корзины", - рассказал Нилов.
"Были заявления и вице-премьера Голиковой о возможных изменениях к 2020 году, но пока законодательные изменения не поддерживаются. Позиция партии власти в основном ориентирована на позицию правительства, хотя члены комитета осознают, понимают и разделяют желание об изменении текущей ситуации", - добавил глава думского комитета.
Ранее депутаты фракции ЛДПР вносили поправку в правительственный законопроект о ежегодном увеличении МРОТ, предусматривающую его доведение до 20 тысяч рублей. Однако в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении поправку отклонили.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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