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Среда| 09 Января, 13:40 |
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Банк России вводит новую систему быстрых платежей
Россияне уже в январе смогут переводить деньги на счет клиента почти любого крупного банка без ввода номера его карты — достаточно будет знать номер мобильного телефона получателя средств. Это стало возможным благодаря системе быстрых платежей Банка России, передает РИА Новости. Запуск системы намечен на начало года. В ее тестировании приняли участие 12 банков, в январе должны присоединиться еще 20, сообщил глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.
ЦБ РФ пока не планирует делать участие в системе обязательным. Банки будут сами решать, захотят ли они присоединиться к ней. Сбербанк к системе ЦБ пока не присоединился. Крупнейший российский банк разрабатывает свою платформу переводов по номеру телефона, к ней уже подключились «Тинькофф банк» и Совкомбанк.
В конце ноября ЦБ РФ определил тарифы для банков в системе быстрых платежей на уровне от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода. При этом в 2019 году плата взиматься не будет. Регулятор рассчитывает на значительное снижение комиссий для населения, пишет Bfm.ru.
В перспективе переводить деньги можно будет не только по номеру мобильного телефона, но и с помощью адреса электронной почты. Кроме того, совершать платежи можно будет в адрес госорганов и юридических лиц.
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