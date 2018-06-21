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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 20:10 |
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Валентина СОБОЛЕВА, заместитель губернатора Магаданской области:расходы на социальную сферу сохранят статус приоритетных
О том, как выстраивает социальную политику администрация Магаданской области и какие рассчитывает получить результаты, "ДК" беседует с заместителем губернатора Валентиной СОБОЛЕВОЙ.
- Валентина Николаевна, не секрет, что в последние годы население Магаданской области сокращается, в этом свете проведение грамотной социальной политики имеет исключительное значение. Что сейчас делают местные власти в этом направлении?
- Колыма - регион с пониженным демографическим потенциалом, население которого с момента образования формировалось главным образом за счет переселения жителей из других регионов. Ухудшение демографической ситуации на Севере началось с 1988 года, и тенденция оттока населения сохраняется до настоящего времени. Понятно, что главная причина этого резкое снижение в 90-е годы качества жизни северян и исчезновение многих гарантий, ранее установленных государством.
Переломить ситуацию было непросто. И то, что нам удалось приостановить процесс сокращения населения в области, уже хороший знак. В последние два года уровень миграции за пределы Колымы снижается, и в 2007 г. ее темпы сократились в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом.
Органам власти необходимо было комплексно подойти к решению, скажем так, глобальной для региона проблемы. Поэтому мы привлекли к поиску путей и механизмов улучшения демографической ситуации в области имеющиеся на территории научные "силы" - с участием ученых Северо-Восточного научного исследовательского института, Северо-Восточного государственного университета были исследованы самые разные аспекты проблем демографии. Эти аналитические данные, предложения специалистов и легли в основу принятой "Концепции демографической политики Магаданской области до 2015 года". Это всеобъемлющий документ, который позволяет нам действовать целенаправленно, мы знаем, чего хотим добиться, что должны делать органы государственной и муниципальной власти, общественные организации, чтобы, с одной стороны, стабилизировать численность населения и нарастить ее, с другой - существенно повлиять на улучшение качества жизни колымчан.
- Если говорить о конкретных цифрах, то как выглядит результат?
- Конечно, решению главной задачи - повышению уровня жизни граждан в последние 5 лет способствуют, прежде всего, положительные тенденции в экономике области. К примеру, среднедушевые денежные доходы выросли за этот период почти в 2 раза (с 8184,6 до 16253 рублей). Реальные располагаемые доходы населения увеличились на 25%, а соотношение денежных доходов с прожиточным минимумом в 2007 году достигло 2,6 величины прожиточного минимума. Реальная пенсия выросла на 75%, ее среднемесячный размер на конец 2007 года составлял 5900 рублей и превышал прожиточный минимум пенсионера на 31%. За 8 месяцев она еще возросла и равна 7341 рублю. Сократилось на 54% число безработных, несколько снизился уровень бедности.
Прогресс заметен, но эти показатели еще не повод для успокоения. Даже при том, что уровень бедности снижается, наличие бедных людей - это индикатор социального положения земляков. И здесь усилия администрации области по развитию экономики территории самым непосредственным образом будут влиять на дальнейшее повышение благосостояния населения Колымы.
Считаю, что последовательно проводимая социальная политика, а также реализация приоритетных национальных проектов позволили нам улучшить качество и доступность государственных услуг в здравоохранении, образовании, культуре и сфере социальной защиты населения. Финансирование социальной сферы в Магаданской области за последние пять лет увеличилось в 3,2 раза, с 807 млн до 2673,9 млн рублей. Благодаря национальному проекту "Образование" мы социально поддержали учительство, деятельность передовых школ, талантливых детей; укрепили материальную базу образовательных учреждений, решили проблему подвоза учащихся. Уровень заработной платы учителей вырос в 2007 году по сравнению с 2003 годом в 2,2 раза.
Реализация национального проекта "Здоровье" позволила укрепить первичное звено здравоохранения. За два года поставлено 175 единиц медицинского оборудования на сумму более 100 млн рублей, а также 23 единицы санитарного транспорта. Кроме того, за счет средств областного бюджета приобретено высокотехнологичное оборудование для лечебных учреждений на сумму более 670 млн рублей. И мы видим результат: благодаря целому комплексу мер, направленных на укрепление здоровья, в области несколько улучшилась демографическая ситуация. По итогам 2007 года на 2% (по сравнению с 2006 г.) повысилась рождаемость. Хотя, конечно, даже при том, что по сравнению со среднероссийскими показателями уровень рождаемости у нас на 10% выше, он все еще остается низким.
- Нынешний, 2008 год в стране объявлен годом семьи. Колымские семьи почувствовали, что на них обратили внимание?
- Сегодня в регионе мы выполняем целый комплекс программ и региональных законов, названия которых говорят сами за себя. Это "Демографическая политика в Магаданской области", "Дом для молодой семьи", "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", "О ежемесячной денежной выплате на ребенка родителям - студентам", "О статусе многодетной семьи в Магаданской области и мерах ее социальной поддержки", "О денежных выплатах женщинам из числа коренных малочисленных народов Севера в связи с беременностью и родами" и другие.
Понятно, что для возвращения системы традиционных ценностей семьи необходимо уделить особое внимание укреплению семьи как социального института с учетом специфики нашего города, поселков, мест традиционного проживания коренных малочисленных народов. В условиях Крайнего Севера необходим акцент на усиление адресной государственной помощи семьям с низким достатком. И конечно же мы видим свою задачу в том, чтобы способствовать развитию семейного бизнеса.
Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывается социальная поддержка в виде предоставления бесплатного проезда на городском и пригородном транспорте, оплаты питания в образовательных учреждениях, предоставления бесплатного горячего питания в социальной столовой, бесплатных бытовых услуг.
Социально-педагогический центр реализует более 30 программ, направленных на реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и на оздоровление неблагополучной ситуации в семьях. Центр детских, подростковых и молодежных клубов испытывает территориальную модель работы с неблагополучными семьями, бесплатно предоставляет различные услуги: медицинские, юридические и др.
Для повышения статуса семьи по инициативе губернатора области учреждена областная премия "Колымские родники" для награждения лучших семей территории, представителей общественности, бизнеса, работа которых направлена на поддержание семьи, материнства и детства. При поддержке общественно-консультативного совета по делам женщин, региональной общественной организации женщин "Содружество женщин Колымы" продолжается реализация телевизионного проекта "Женский журнал", рассказывающего о проблемах и успехах колымских женщин, их роли в развитии территории.
За последние годы значительно увеличено финансирование сферы образования, спорта, культуры. Получают развитие массовый спорт, различные формы семейного спорта и отдыха. Например, только в прошлом году в Магадане построены спортивный комплекс, ледовый спортивный комплекс с искусственным льдом, крытая хоккейная коробка, в поселке Сокол открыта хоккейная коробка с естественным льдом.
- Пожалуй, самая острая проблема для любой молодой семьи - приобретение жилья, как решается эта задача, ведь строительство на Крайнем Севере - дорогое удовольствие?
- Несмотря на все сложности, за три года нам удалось увеличить объем ввода жилья в Магаданской области в 1,6 раза, благодаря областной целевой программе "Дом для молодой семьи" жилищные условия улучшила 161 молодая семья. Увеличилось число сделок по приобретению квартир в ипотеку, в 2007 году региональные банки выдали 644 кредита - это в 2 раза выше уровня 2006 года.
- В реализацию намеченных планов существенные коррективы может внести экономический кризис...
- Я очень надеюсь на то, что, несмотря на непростые времена, которые сейчас переживает мировая и отечественная экономики, расходы на социальную сферу сохранят статус приоритетных. Для отдаленных регионов, таких как Магаданская область, это особенно важно.
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