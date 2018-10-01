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08 Декабря 2008, 10:00 | Регион сегодня

Мост в будущее

Похоже, многолетняя мечта жителей Приамурья о строительстве международного мостового перехода через Амур приобретает все более реальные черты. Правда, возводить его будут не в Амурской области, как планировалось ранее, а в Еврейской автономии, на участке российско-китайской границы в районе с. Нижнеленинского и г. Тунцзяна.

Соглашение о совместном строительстве и эксплуатации, содержании и обслуживании железнодорожного мостового перехода через Амур было подписано в конце октября в Москве в ходе визита в Россию премьера Госсовета КНР Вэнь ЦЗЯБАО. Сегодня на всем протяжении Государственной границы по Амуру нет ни одного транспортного перехода круглогодичного действия. В летнее время транспортировка грузов здесь осуществляется речными судами и паромами, зимой - автомобилями по ледовым дорогам. При этом перевозки ведутся всего лишь восемь месяцев в году, а 25-30% в себестоимости продукции составляют транспортные издержки.

Проект создания нового трансграничного коридора поддержали и в Москве. Интересы государства и компании "Ариком" (металлургический альянс "Петропавловск"), осуществляющей на Дальнем Востоке несколько масштабных проектов, в очередной раз совпали. Именно эта компания через дочернее ООО "Рубикон" готова инвестировать в строительство моста, по предварительным оценкам, 6 млрд рублей. Решение в пользу перехода между Нижнеленинским и Тунцзяном принято в связи с тем, что здесь с обеих сторон подведены действующие железнодорожные пути. Вторая составляющая проекта для ЕАО - реконструкция железнодорожной ветки Биробиджан - Ленинское. На это будет потрачено 11 млрд рублей.

- Этого события мы ждали. В реализации всех этих проектов задействовать средства областного бюджета не предполагается. Мы думаем, что, когда горно-металлургический комплекс начнет выпускать продукцию, а это планируется на 2015-2016 годы, ЕАО перестанет быть дотационным регионом, - прокомментировал новость губернатор ЕАО Николай ВОЛКОВ.

Мост длиной около 2100 метров планируется сдать в эксплуатацию к концу 2010 года. Кроме продукции компании "Ариком" по нему в обе стороны будут перевозить и другие грузы - нефть, лес, стройматериалы и многое другое.

- Он действительно открывает широкие перспективы для социально-экономического развития российского Дальнего Востока, - говорит генеральный директор ООО "Рубикон" Сергей ЛАВРИКОВ, - согласно прогнозу, который сделали для нас в проектно-изыскательском институте "Дальгипротранс", общий объем перевозок по новому мосту к 2015 году достигнет 20 и выше миллионов тонн.

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