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Среда| 27 Июня, 19:02 |
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Энергопрограмма ДФО имеет право на федеральные деньги
Работа над проектом программы развития электроэнергетики Дальнего Востока началась почти два года назад по поручению Председателя Правительства России Владимира ПУТИНА. Госзаказчиком выступило Министерство энергетики РФ, а разработчиком – ОАО «РАО ЭС Востока». Уже до конца 2011 года проект будет передан на окончательное утверждение в Минэнерго, а затем – в правительство. Также авторы предлагают со следующего года включить его в разрабатываемую госпрограмму социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Созданная программа определяет основные направления развития дальневосточной электроэнергетики с учетом ее современного состояния и перспектив комплексного социально-экономического роста региона. В числе основных ее задач – модернизация существующих и строительство новых электростанций и ЛЭП, реконструкция и техническое перевооружение отработавших электросетевых объектов, повышение пропускной способности и надежности электросетей.
Ожидаемый результат от действия программы довольно оптимистичен. Энергетики прогнозируют увеличение коэффициента использования установленной мощности тепловых электростанций, снижение удельных расходов топлива на выработку одного киловатта за счет ввода новых эффективных генерирующих мощностей и вывода неэффективных. В частности, последняя версия программного документа пополнилась новыми объектами энергетики Хабаровского края для модернизации и развития локальной генерации, а по просьбе властей Приморья на более ранний срок (2016 год) было перенесено строительство газовой ТЭЦ в Находке.
Также авторы программы считают, что ее реализация будет способствовать сохранению среднего роста тарифов на электроэнергию на 8% ежегодно до 2020 г. и на 6% до 2025 года. Повысится эффективность использования топлива, снизятся управленческие расходы. Будут применяться местные виды топлива и возобновляемые источники энергии, увеличатся налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.
– Энергетика является базовой отраслью для развития всей экономики Дальневосточного региона, поэтому над программой работали долго, совместными усилиями региональных властей и энергетиков, – подчеркнул в ходе совещания, на котором и был утвержден долгожданный проект, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ. – Нам нужны дополнительные механизмы, чтобы энергетика была менее затратной и более эффективной. С точки зрения объемов вырабатываемой электроэнергии Россия и Дальний Восток в частности выглядят неплохо, но в управлении энергоресурсами есть большие проблемы. На производство одного киловатта мы тратим почти вдвое больше, чем многие другие страны.
По оценкам разработчиков, финальная версия программы предполагает решить многие – но не все – актуальные для отрасли вопросы. Важно, что до 2025 года электроэнергетика Дальнего Востока будет претерпевать существенные изменения в топливном балансе. Прежде всего, согласно расчетам, в нем значительно возрастет доля природного газа. За счет освоения Сахалинского шельфа, а также месторождений в Камчатском крае и Республике Саха объемы потребления газа увеличатся с 2951 млн до 5073 млн куб. м, т. е. в 1,7–2 раза. На этом фоне количество используемых энергетиками нефтепродуктов уменьшится в 3,7 раза и к 2025 году составит 116 тыс. тонн. Расход угля, согласно прогнозам, за этот период снизится на 4,5%. Однако интересно, что сами разработчики проекта относятся к таким перспективам довольно скептически.
– При прогнозируемом росте цен на газ наиболее предпочтительным видом топлива становится уголь – как с позиции энергетической безопасности, так и по экономическим показателям. Во-первых, нельзя игнорировать наличие больших запасов угля на территории ДФО, во-вторых, за многие годы были отработаны четкие транспортные схемы поставок именно этого топлива на электростанции, – считает гендиректор ОАО «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ.
Лишь условно решенной остается проблема запертых мощностей, актуальная прежде всего для Амурской области. По словам Сергея Толстогузова, разработанная программа предполагает строительство на территории субъекта новых крупных энергопотребляющих предприятий. В то же время он признает, что привлечь в регион серьезных инвесторов, тем более при столь высокой стоимости электроэнергии, – задача крайне сложная.
– 5 рублей за киловатт для сельхоз предприятий – это убийственно. Должно быть вдвое меньше. Законсервированных мощностей много, и необходимо увеличивать объемы экспорта, т. к. сегодня люди вынуждены платить за непроданные киловатты, – считает Виктор Ишаев.
Чтобы реализовать программу, дальневосточной электроэнергетике потребуется порядка 588 млрд рублей. По подсчетам разработчиков, около 150 млрд должно поступить из федеральной казны и 398 млрд – из внебюджетных источников. Остальные 40 млрд будут «поручены» региональным бюджетам и частным инвесторам. Примечательно, что самих разработчиков такой расклад опять же не очень радует.
– Как ни стыдно констатировать, но эта программа, по большому счету, кардинального перелома не дает. Мы слишком много просим у федерального бюджета, в том числе и затем, чтобы комплексная программа не опрокинула динамику роста тарифов, – считает Сергей Толстогузов. – При этом в ДФО нет механизма возврата инвестиций, поэтому привлечь проектного инвестора будет очень сложно.
Однако, по мнению полпреда, беспокоиться по этому поводу не стоит.
– Дальний Восток дает стране очень многое. Взять хотя бы 60% всего российского золота или 100% алмазов… На мой взгляд, мы вполне имеем право рассчитывать на федеральные деньги, – говорит Виктор Ишаев.
Ряд нерешенных вопросов, а также некоторые разногласия, оставшиеся между субъектами ДФО и разработчиками проекта, планируется устранить в дальнейшем – как говорится, по ходу пьесы. Так или иначе, недоработанная и принятая программа всегда лучше, чем доработанная и не принятая, уверен Виктор Ишаев.
– В то же время, разработанная программа – это лишь некий базис, в рамках которого необходимо продолжать ежегодно работать, – отметил Сергей Толстогузов. – Для этого мы считаем нужным создать специальный межведомственный координационный совет при полпреде.
В качестве дополнительного инструментария для более эффективной реализации программы первый зампредседателя правления ОАО «ФСК ЕЭС» Валерий ЧИСТЯКОВ предложил субъектам ДФО заключать соглашения с энергетическими компаниями, чтобы совместная работа шла максимально синхронизированно.
Глеб Аленишко, «Дальневосточный капитал».
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